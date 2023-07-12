https://ria.ru/20230712/malinin-1883660552.html

Национальную ассоциацию телерадиовещания возглавил Малинин

Национальную ассоциацию телерадиовещания возглавил Малинин - РИА Новости, 12.07.2023

Национальную ассоциацию телерадиовещания возглавил Малинин

Алексей Малинин стал президентом Национальной ассоциации телерадиовещания, он избран сроком на четыре года, сообщает НАТ в своем телеграм-канале. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T08:20

2023-07-12T08:20

2023-07-12T08:20

эдуард сагалаев

общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Алексей Малинин стал президентом Национальной ассоциации телерадиовещания, он избран сроком на четыре года, сообщает НАТ в своем телеграм-канале. Ранее эту должность с 1995 года занимал Эдуард Сагалаев, он скончался в мае на 77-м году жизни. "Согласно уставу НАТ, президент ассоциации избирается путем тайного голосования сроком на четыре года. Голосование членов НАТ проходило с 30 июня по 7 июля 2023 года. Большинством голосов (72 из 79), Алексей Малинин был избран президентом НАТ", - говорится в Telegram-канале ассоциации. Малинин, слова которого приводит НАТ, отметил, что это большая ответственность - продолжить дело Сагалаева. "Уверен, огромный опыт работы Алексея Весьмировича по обе стороны отрасли: на госслужбе и в медиахолдингах поможет НАТ получить новое дыхание, вместе мы сможем продолжить защищать интересы отрасли, а также запустим новые проекты, призванные в целом повысить уровень российского телевидения", - сказал гендиректор ассоциации Алексей Широких.

https://ria.ru/20230511/televidenie-1870931987.html

https://ria.ru/20221121/tv-1831179800.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эдуард сагалаев, общество