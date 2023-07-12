https://ria.ru/20230712/malinin-1883660552.html
Национальную ассоциацию телерадиовещания возглавил Малинин
Национальную ассоциацию телерадиовещания возглавил Малинин - РИА Новости, 12.07.2023
Национальную ассоциацию телерадиовещания возглавил Малинин
Алексей Малинин стал президентом Национальной ассоциации телерадиовещания, он избран сроком на четыре года, сообщает НАТ в своем телеграм-канале. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T08:20
2023-07-12T08:20
2023-07-12T08:20
эдуард сагалаев
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Алексей Малинин стал президентом Национальной ассоциации телерадиовещания, он избран сроком на четыре года, сообщает НАТ в своем телеграм-канале. Ранее эту должность с 1995 года занимал Эдуард Сагалаев, он скончался в мае на 77-м году жизни. "Согласно уставу НАТ, президент ассоциации избирается путем тайного голосования сроком на четыре года. Голосование членов НАТ проходило с 30 июня по 7 июля 2023 года. Большинством голосов (72 из 79), Алексей Малинин был избран президентом НАТ", - говорится в Telegram-канале ассоциации. Малинин, слова которого приводит НАТ, отметил, что это большая ответственность - продолжить дело Сагалаева. "Уверен, огромный опыт работы Алексея Весьмировича по обе стороны отрасли: на госслужбе и в медиахолдингах поможет НАТ получить новое дыхание, вместе мы сможем продолжить защищать интересы отрасли, а также запустим новые проекты, призванные в целом повысить уровень российского телевидения", - сказал гендиректор ассоциации Алексей Широких.
https://ria.ru/20230511/televidenie-1870931987.html
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РИА Новости
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эдуард сагалаев, общество
Эдуард Сагалаев, Общество
Национальную ассоциацию телерадиовещания возглавил Малинин
Президентом Национальной ассоциации телерадиовещания на четыре года избрали Малинина
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Алексей Малинин стал президентом Национальной ассоциации телерадиовещания, он избран сроком на четыре года, сообщает НАТ в своем телеграм-канале
.
Ранее эту должность с 1995 года занимал Эдуард Сагалаев
, он скончался в мае на 77-м году жизни.
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"Согласно уставу НАТ, президент ассоциации избирается путем тайного голосования сроком на четыре года. Голосование членов НАТ проходило с 30 июня по 7 июля 2023 года. Большинством голосов (72 из 79), Алексей Малинин был избран президентом НАТ", - говорится в Telegram-канале ассоциации.
Малинин, слова которого приводит НАТ, отметил, что это большая ответственность - продолжить дело Сагалаева.
"Уверен, огромный опыт работы Алексея Весьмировича по обе стороны отрасли: на госслужбе и в медиахолдингах поможет НАТ получить новое дыхание, вместе мы сможем продолжить защищать интересы отрасли, а также запустим новые проекты, призванные в целом повысить уровень российского телевидения", - сказал гендиректор ассоциации Алексей Широких.
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