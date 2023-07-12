Рейтинг@Mail.ru
Национальную ассоциацию телерадиовещания возглавил Малинин - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/malinin-1883660552.html
Национальную ассоциацию телерадиовещания возглавил Малинин
Национальную ассоциацию телерадиовещания возглавил Малинин - РИА Новости, 12.07.2023
Национальную ассоциацию телерадиовещания возглавил Малинин
Алексей Малинин стал президентом Национальной ассоциации телерадиовещания, он избран сроком на четыре года, сообщает НАТ в своем телеграм-канале. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T08:20
2023-07-12T08:20
эдуард сагалаев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883659820_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_c12f775d0f73e4329d4ef1c41a4e31cc.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Алексей Малинин стал президентом Национальной ассоциации телерадиовещания, он избран сроком на четыре года, сообщает НАТ в своем телеграм-канале. Ранее эту должность с 1995 года занимал Эдуард Сагалаев, он скончался в мае на 77-м году жизни. "Согласно уставу НАТ, президент ассоциации избирается путем тайного голосования сроком на четыре года. Голосование членов НАТ проходило с 30 июня по 7 июля 2023 года. Большинством голосов (72 из 79), Алексей Малинин был избран президентом НАТ", - говорится в Telegram-канале ассоциации. Малинин, слова которого приводит НАТ, отметил, что это большая ответственность - продолжить дело Сагалаева. "Уверен, огромный опыт работы Алексея Весьмировича по обе стороны отрасли: на госслужбе и в медиахолдингах поможет НАТ получить новое дыхание, вместе мы сможем продолжить защищать интересы отрасли, а также запустим новые проекты, призванные в целом повысить уровень российского телевидения", - сказал гендиректор ассоциации Алексей Широких.
https://ria.ru/20230511/televidenie-1870931987.html
https://ria.ru/20221121/tv-1831179800.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883659820_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a6ac4e36e4066086444adc8308a8b958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эдуард сагалаев, общество
Эдуард Сагалаев, Общество
Национальную ассоциацию телерадиовещания возглавил Малинин

Президентом Национальной ассоциации телерадиовещания на четыре года избрали Малинина

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлексей Малинин
Алексей Малинин - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Алексей Малинин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Алексей Малинин стал президентом Национальной ассоциации телерадиовещания, он избран сроком на четыре года, сообщает НАТ в своем телеграм-канале.
Ранее эту должность с 1995 года занимал Эдуард Сагалаев, он скончался в мае на 77-м году жизни.
Здание Министерства просвещения Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Минпросвещения поддержало создание дирекции детского вещания на телевидении
11 мая, 06:31
"Согласно уставу НАТ, президент ассоциации избирается путем тайного голосования сроком на четыре года. Голосование членов НАТ проходило с 30 июня по 7 июля 2023 года. Большинством голосов (72 из 79), Алексей Малинин был избран президентом НАТ", - говорится в Telegram-канале ассоциации.
Малинин, слова которого приводит НАТ, отметил, что это большая ответственность - продолжить дело Сагалаева.
"Уверен, огромный опыт работы Алексея Весьмировича по обе стороны отрасли: на госслужбе и в медиахолдингах поможет НАТ получить новое дыхание, вместе мы сможем продолжить защищать интересы отрасли, а также запустим новые проекты, призванные в целом повысить уровень российского телевидения", - сказал гендиректор ассоциации Алексей Широких.
Александровский радиозавод (Производственное объединение Рекорд) - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
"Дорогие зрители!" Что вы знаете об истории телевидения?
21 ноября 2022, 08:00
 
Эдуард СагалаевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала