https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871502442.html

Экс-глава СПЧ Федотов назвал Сагалаева иконой российской тележурналистики

Экс-глава СПЧ Федотов назвал Сагалаева иконой российской тележурналистики - РИА Новости, 13.05.2023

Экс-глава СПЧ Федотов назвал Сагалаева иконой российской тележурналистики

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев стоял у истоков свободной тележурналистики, был настоящей иконой и отстаивал интересы... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T13:54

2023-05-13T13:54

2023-05-13T14:53

общество

эдуард сагалаев

михаил федотов

россия

умер эдуард сагалаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871493003_0:27:2513:1441_1920x0_80_0_0_b7a48c68aa2adcbfd9984552ce3cc88d.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев стоял у истоков свободной тележурналистики, был настоящей иконой и отстаивал интересы региональных тележурналистов, благодаря ему появилось телевидение, которое могло свободно говорить со зрителем, заявил РИА Новости экс-глава СПЧ Михаил Федотов. Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни. Он добавил, что именно благодаря Сагалаеву родилось то телевидение, "которое могло свободно говорить со зрителем". "Именно благодаря Сагалаеву появились такие программы, как программа "Взгляд", "Двенадцатый этаж", другие программы, которые делала эта молодежная редакция... Эдуард Сагалаев - это икона российской тележурналистики... И то, что его не стало - это, конечно, страшный удар", - отметил Федотов. Он рассказал, что Сагалаев отстаивал интересы региональных тележурналистов. Он также добавил, что гордится знакомством с таким человеком. "Я горжусь тем, что мы с ним дружили столько десятилетий. И, конечно, нет слов, чтобы выразить свои чувства по поводу его кончины", - заключил собеседник агентства.Сагалаев с 1975 года занимал руководящие посты в молодежных редакциях Центрального телевидения Госкомитета по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР), в 1980-х годах возглавлял радиостанцию "Юность", был главным редактором молодежной редакции Центрального телевидения (ЦТ), создателем и ведущим популярной программы "12-й этаж" и одним из руководителей программы "Взгляд". В 1988-1990 годах он руководил Главной редакцией информации ЦТ, был ведущим еженедельной программы "Семь дней". С 1991 по 1992 год Сагалаев был генеральным директором гостелерадиокомпании "Останкино". В 1992 году он основал и возглавил Московскую независимую вещательную корпорацию (ТВ-6 Москва). С 1995 года Сагалаев являлся президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей. В 1997-2000 годах был президентом Московской независимой вещательной корпорации (ТВ-6).

https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871494446.html

https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871498951.html

https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871508630.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, эдуард сагалаев, михаил федотов, россия, умер эдуард сагалаев