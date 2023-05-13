https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871502442.html
Экс-глава СПЧ Федотов назвал Сагалаева иконой российской тележурналистики
Экс-глава СПЧ Федотов назвал Сагалаева иконой российской тележурналистики - РИА Новости, 13.05.2023
Экс-глава СПЧ Федотов назвал Сагалаева иконой российской тележурналистики
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев стоял у истоков свободной тележурналистики, был настоящей иконой и отстаивал интересы... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T13:54
2023-05-13T13:54
2023-05-13T14:53
общество
эдуард сагалаев
михаил федотов
россия
умер эдуард сагалаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871493003_0:27:2513:1441_1920x0_80_0_0_b7a48c68aa2adcbfd9984552ce3cc88d.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев стоял у истоков свободной тележурналистики, был настоящей иконой и отстаивал интересы региональных тележурналистов, благодаря ему появилось телевидение, которое могло свободно говорить со зрителем, заявил РИА Новости экс-глава СПЧ Михаил Федотов. Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни. Он добавил, что именно благодаря Сагалаеву родилось то телевидение, "которое могло свободно говорить со зрителем". "Именно благодаря Сагалаеву появились такие программы, как программа "Взгляд", "Двенадцатый этаж", другие программы, которые делала эта молодежная редакция... Эдуард Сагалаев - это икона российской тележурналистики... И то, что его не стало - это, конечно, страшный удар", - отметил Федотов. Он рассказал, что Сагалаев отстаивал интересы региональных тележурналистов. Он также добавил, что гордится знакомством с таким человеком. "Я горжусь тем, что мы с ним дружили столько десятилетий. И, конечно, нет слов, чтобы выразить свои чувства по поводу его кончины", - заключил собеседник агентства.Сагалаев с 1975 года занимал руководящие посты в молодежных редакциях Центрального телевидения Госкомитета по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР), в 1980-х годах возглавлял радиостанцию "Юность", был главным редактором молодежной редакции Центрального телевидения (ЦТ), создателем и ведущим популярной программы "12-й этаж" и одним из руководителей программы "Взгляд". В 1988-1990 годах он руководил Главной редакцией информации ЦТ, был ведущим еженедельной программы "Семь дней". С 1991 по 1992 год Сагалаев был генеральным директором гостелерадиокомпании "Останкино". В 1992 году он основал и возглавил Московскую независимую вещательную корпорацию (ТВ-6 Москва). С 1995 года Сагалаев являлся президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей. В 1997-2000 годах был президентом Московской независимой вещательной корпорации (ТВ-6).
https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871494446.html
https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871498951.html
https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871508630.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871493003_0:0:2513:1886_1920x0_80_0_0_1a9586fe8143f8ce8b88848fd9c0d24c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, эдуард сагалаев, михаил федотов, россия, умер эдуард сагалаев
Общество, Эдуард Сагалаев, Михаил Федотов, Россия, Умер Эдуард Сагалаев
Экс-глава СПЧ Федотов назвал Сагалаева иконой российской тележурналистики
Экс-глава СПЧ Федотов: Сагалаев стоял у истоков свободной тележурналистики в нашей стране
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев стоял у истоков свободной тележурналистики, был настоящей иконой и отстаивал интересы региональных тележурналистов, благодаря ему появилось телевидение, которое могло свободно говорить со зрителем, заявил РИА Новости экс-глава СПЧ Михаил Федотов.
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни.
Киселев назвал Сагалаева своим учителем
«
"Это, конечно, страшный удар для всех, кому не безразлична история телевидения в нашей стране. Эдуард Сагалаев был одним из тех немногих, кто стоял у истоков свободной тележурналистики в нашей стране, когда она родилась в середине 80-х годов", - сказал Федотов.
Он добавил, что именно благодаря Сагалаеву родилось то телевидение, "которое могло свободно говорить со зрителем".
"Именно благодаря Сагалаеву появились такие программы, как программа "Взгляд", "Двенадцатый этаж", другие программы, которые делала эта молодежная редакция... Эдуард Сагалаев - это икона российской тележурналистики... И то, что его не стало - это, конечно, страшный удар", - отметил Федотов.
Он рассказал, что Сагалаев отстаивал интересы региональных тележурналистов.
«
"Эдуард Михайлович как президент Национальной ассоциации телерадиовещателей отстаивал интересы телерадиовещателей. Прежде всего, региональных, голос которых на федеральном уровне практически никто не слышал. И именно благодаря Сагалаеву их голос был услышан", - заявил Федотов.
Он также добавил, что гордится знакомством с таким человеком.
Сагалаев стал лицом телевидения нового времени, заявил Швыдкой
"Я горжусь тем, что мы с ним дружили столько десятилетий. И, конечно, нет слов, чтобы выразить свои чувства по поводу его кончины", - заключил собеседник агентства.
Сагалаев с 1975 года занимал руководящие посты в молодежных редакциях Центрального телевидения Госкомитета по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР), в 1980-х годах возглавлял радиостанцию "Юность", был главным редактором молодежной редакции Центрального телевидения (ЦТ), создателем и ведущим популярной программы "12-й этаж" и одним из руководителей программы "Взгляд". В 1988-1990 годах он руководил Главной редакцией информации ЦТ, был ведущим еженедельной программы "Семь дней". С 1991 по 1992 год Сагалаев был генеральным директором гостелерадиокомпании "Останкино". В 1992 году он основал и возглавил Московскую независимую вещательную корпорацию (ТВ-6 Москва). С 1995 года Сагалаев являлся президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей. В 1997-2000 годах был президентом Московской независимой вещательной корпорации (ТВ-6).
Биография Эдуарда Сагалаева