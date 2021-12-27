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"Смешно смотреть на Ротару и Леонтьева, певших еще при СССР"
Экс-гендиректор "Останкино" высмеял современные "голубые огоньки" - РИА Новости, 27.12.2021
"Смешно смотреть на Ротару и Леонтьева, певших еще при СССР"
Бывший генеральный директор Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании "Останкино" Эдуард Сагалаев высказался по поводу современных... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T09:08
2021-12-27T09:08
2021-12-27T12:32
общество
эдуард сагалаев
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бывший генеральный директор Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании "Останкино" Эдуард Сагалаев высказался по поводу современных "голубых огоньков"."Я ничего не имею против ни Леонтьева, ни Ротару. Но когда они пели в 1988 году на новогоднем огоньке, и те же исполнители поют сейчас, это, конечно, немножко смешно, немножко грустно", — рассказал он в беседе с ura.ru.По словам Сагалаева, вкусы публики мало изменились более чем за 30 лет, а аудитория этих программ неуклонно стареет."Возраст аудитории — 60+, для которой это все и делается. Сейчас есть рейтинг, он работает фрагментарно, по аудиториям. На 60+ это и рассчитано", — добавил он.Как считает экс-гендиректор "Останкино", современные новогодние телепередачи — лишь пародия на советские праздничные выпуски, в которых присутствовала уникальная атмосфера.
https://ria.ru/20211227/prazdnovanie-1765589596.html
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общество, эдуард сагалаев, россия
09:08 27.12.2021 (обновлено: 12:32 27.12.2021)
Экс-гендиректор "Останкино" высмеял современные "голубые огоньки"
Экс-гендиректор "Останкино" Сагалаев назвал современные "голубые огоньки" пародией