https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871551873.html
Мишустин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Сагалаева
Мишустин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Сагалаева - РИА Новости, 13.05.2023
Мишустин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Сагалаева
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева, отметив, что РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T20:12
2023-05-13T20:12
2023-05-13T20:21
общество
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эдуард сагалаев
михаил мишустин
умер эдуард сагалаев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева, отметив, что журналист всегда был верен своему делу, соответствующая телеграмма была опубликована на сайте правительства. В субботу стало известно о смерти Сагалаева на 77-м году жизни. "Человек по-настоящему уникальный и творчески одарённый, Эдуард Сагалаев всегда был верен своему делу и основным принципам свободной и независимой журналистики – подлинность и беспристрастность. Его энергии и внимания хватало на всех – семью, друзей, коллег, учеников. Именно таким он останется в нашей памяти и сердцах. Прошу передать искренние соболезнования, слова сочувствия родным, близким и всем, кто знал, любил и уважал Эдуарда Михайловича Сагалаева", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что Сагалаев посвятил всю жизнь телевидению и вписал немало страниц в его историю. Также глава правительства подчеркнул, что во главе Национальной ассоциации телерадиовещателей Сагалаев защищал интересы профессионального сообщества и многое сделал для внедрения в отрасль цифровых технологий.
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общество, россия, эдуард сагалаев, михаил мишустин, умер эдуард сагалаев
Общество, Россия, Эдуард Сагалаев, Михаил Мишустин, Умер Эдуард Сагалаев
Мишустин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Сагалаева
Мишустин: Сагалаев был верен своему делу и основным принципам свободной журналистики
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева, отметив, что журналист всегда был верен своему делу, соответствующая телеграмма
была опубликована на сайте правительства.
В субботу стало известно о смерти Сагалаева на 77-м году жизни.
"Человек по-настоящему уникальный и творчески одарённый, Эдуард Сагалаев всегда был верен своему делу и основным принципам свободной и независимой журналистики – подлинность и беспристрастность. Его энергии и внимания хватало на всех – семью, друзей, коллег, учеников. Именно таким он останется в нашей памяти и сердцах. Прошу передать искренние соболезнования, слова сочувствия родным, близким и всем, кто знал, любил и уважал Эдуарда Михайловича Сагалаева", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что Сагалаев посвятил всю жизнь телевидению и вписал немало страниц в его историю. Также глава правительства подчеркнул, что во главе Национальной ассоциации телерадиовещателей Сагалаев защищал интересы профессионального сообщества и многое сделал для внедрения в отрасль цифровых технологий.
Биография Эдуарда Сагалаева