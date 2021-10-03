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Биография Эдуарда Сагалаева
Биография Эдуарда Сагалаева - РИА Новости, 03.10.2021
Биография Эдуарда Сагалаева
Российский журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Михайлович Сагалаев родился 3 октября 1946 года в городе Самарканде... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T04:06
2021-10-03T04:06
справки
эдуард сагалаев
гостелерадио ссср
россия
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Российский журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Михайлович Сагалаев родился 3 октября 1946 года в городе Самарканде (Узбекистан).В 1967 году окончил филологический факультет Самаркандского государственного университета им. Алишера Навои, позже – Академию общественных наук при ЦК КПСС.Доктор политических наук, профессор. В 1967-1969 годах работал редактором, старшим редактором Самаркандского областного комитета по радиовещанию и телевидению.В 1969-1972 годах – литературный сотрудник отдела партийной жизни, заместитель ответственного секретаря самаркандской газеты "Ленинский путь".С 1972 года по 1973 год был ответственным секретарем газеты "Комсомолец Узбекистана" (Ташкент).В 1973-1975 годах работал инструктором отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ.С 1975 года Эдуард Сагалаев занимал руководящие посты в молодежных редакциях Центрального телевидения Госкомитета по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР).В 1980-1984 годах – главный редактор радиостанции "Юность".В 1984-1988 годах – главный редактор молодежной редакции Центрального телевидения (ЦТ), создатель и ведущий популярной программы "12-й этаж" и один из руководителей программы "Взгляд".В 1988-1990 годах – руководитель Главной редакции информации ЦТ, ведущий еженедельной программы "Семь дней".С 1990 по 1991 год – председатель Союза журналистов СССР.В 1991 году был президентом Международной конфедерации журналистских союзов.С 1991 по 1992 год – генеральный директор гостелерадиокомпании "Останкино".В 1992 году основал и возглавил Московскую независимую вещательную корпорацию (ТВ-6 Москва).С 1995 года Сагалаев является президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей.С 1996 по 1997 год занимал пост председателя Всероссийской государственной телерадиокомпании(ВГТРК).В 1997-2000 годах был президентом Московской независимой вещательной корпорации (ТВ-6).В 2001 году он учредил Фонд развития телерадиовещания, электронных СМИ и интернет-технологий Фонд Эдуарда Сагалаева.В 2006-2008 годах Сагалаев был членом Общественной палаты РФ при президенте РФ первого созыва.C 2009 года – художественный руководитель и ведущий телеканала "Психология 21" (телекомпания "Стрим").Автор и ведущий серии документальных фильмов "Мистические путешествия с Эдуардом Сагалаевым", показанных на ТНТ в 2009 году. В 2010 году вышел документальный фильм Сагалаева "Воины Господа" о монахах Оптиной пустыни. В 2011 году на Первом канале был показан его фильм "Индийские йоги среди нас и мы среди них". Член Правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента. Председатель экспертного совета Премии имени Владимира Зворыкина.В 2021 году вышла книга Эдуарда Сагалаева "Когда журналисты были свободны".Сагалаев был удостоен различных наград. Он является лауреатом Государственной премии СССР (1978), Премии Российской Федерации в области науки и техники 2008 года, Премии правительства Российской Федерации 2015 года в области средств массовой информации. Награжден российскими орденами Дружбы (1996), "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III (2011) степеней. Имеет Благодарность президента РФ (1996). В 2018 году Сагалаеву было присвоено звание Заслуженный журналист РФ. Обладатель звания "Легенда российской журналистики" премии "Золотое перо России" за 2016 год Союза журналистов России. В 2019 году он был награжден медалью имени Льва Николаева. Сагалаев удостоен премии ТЭФИ в номинации "Специальный приз Академии российского телевидения" (2002), премии "Медиаменеджер России" (2004). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, эдуард сагалаев, гостелерадио ссср, россия
04:06 03.10.2021
 

Биография Эдуарда Сагалаева

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев перед началом церемонии награждения победителей "Премии Кандинского 2014" в Москве
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев перед началом церемонии награждения победителей Премии Кандинского 2014 в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Российский журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Михайлович Сагалаев родился 3 октября 1946 года в городе Самарканде (Узбекистан).
В 1967 году окончил филологический факультет Самаркандского государственного университета им. Алишера Навои, позже – Академию общественных наук при ЦК КПСС.
Доктор политических наук, профессор.
В 1967-1969 годах работал редактором, старшим редактором Самаркандского областного комитета по радиовещанию и телевидению.
В 1969-1972 годах – литературный сотрудник отдела партийной жизни, заместитель ответственного секретаря самаркандской газеты "Ленинский путь".
С 1972 года по 1973 год был ответственным секретарем газеты "Комсомолец Узбекистана" (Ташкент).
В 1973-1975 годах работал инструктором отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ.
С 1975 года Эдуард Сагалаев занимал руководящие посты в молодежных редакциях Центрального телевидения Госкомитета по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР).
В 1980-1984 годах – главный редактор радиостанции "Юность".
В 1984-1988 годах – главный редактор молодежной редакции Центрального телевидения (ЦТ), создатель и ведущий популярной программы "12-й этаж" и один из руководителей программы "Взгляд".
В 1988-1990 годах – руководитель Главной редакции информации ЦТ, ведущий еженедельной программы "Семь дней".
С 1990 по 1991 год – председатель Союза журналистов СССР.
В 1991 году был президентом Международной конфедерации журналистских союзов.
С 1991 по 1992 год – генеральный директор гостелерадиокомпании "Останкино".
В 1992 году основал и возглавил Московскую независимую вещательную корпорацию (ТВ-6 Москва).
С 1995 года Сагалаев является президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей.
С 1996 по 1997 год занимал пост председателя Всероссийской государственной телерадиокомпании(ВГТРК).
В 1997-2000 годах был президентом Московской независимой вещательной корпорации (ТВ-6).
В 2001 году он учредил Фонд развития телерадиовещания, электронных СМИ и интернет-технологий Фонд Эдуарда Сагалаева.
В 2006-2008 годах Сагалаев был членом Общественной палаты РФ при президенте РФ первого созыва.
C 2009 года – художественный руководитель и ведущий телеканала "Психология 21" (телекомпания "Стрим").
Автор и ведущий серии документальных фильмов "Мистические путешествия с Эдуардом Сагалаевым", показанных на ТНТ в 2009 году. В 2010 году вышел документальный фильм Сагалаева "Воины Господа" о монахах Оптиной пустыни. В 2011 году на Первом канале был показан его фильм "Индийские йоги среди нас и мы среди них".
Член Правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента.
Председатель экспертного совета Премии имени Владимира Зворыкина.
В 2021 году вышла книга Эдуарда Сагалаева "Когда журналисты были свободны".
Сагалаев был удостоен различных наград. Он является лауреатом Государственной премии СССР (1978), Премии Российской Федерации в области науки и техники 2008 года, Премии правительства Российской Федерации 2015 года в области средств массовой информации.
Награжден российскими орденами Дружбы (1996), "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III (2011) степеней. Имеет Благодарность президента РФ (1996).
В 2018 году Сагалаеву было присвоено звание Заслуженный журналист РФ. Обладатель звания "Легенда российской журналистики" премии "Золотое перо России" за 2016 год Союза журналистов России.
В 2019 году он был награжден медалью имени Льва Николаева.
Сагалаев удостоен премии ТЭФИ в номинации "Специальный приз Академии российского телевидения" (2002), премии "Медиаменеджер России" (2004).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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