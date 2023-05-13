https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871498951.html
Сагалаев стал лицом телевидения нового времени, заявил Швыдкой
Сагалаев стал лицом телевидения нового времени, заявил Швыдкой - РИА Новости, 13.05.2023
Сагалаев стал лицом телевидения нового времени, заявил Швыдкой
Эдуард Сагалаев стал лицом телевидения нового времени, он был человеком парадоксальным и удивительным, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T13:25
2023-05-13T13:25
2023-05-13T14:54
общество
академия российского телевидения
эдуард сагалаев
михаил швыдкой
россия
умер эдуард сагалаев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Эдуард Сагалаев стал лицом телевидения нового времени, он был человеком парадоксальным и удивительным, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни.Он отметил, что Сагалаев был ярким человеком. "Сагалаев - это целая эпоха в развитии российского телевидения, такой период бури и натиска, когда человек, который начинал в программе "Время" и был одним из популярнейших ведущих этой программы и ее в каком-то смысле соавтором, стал лицом телевидения нового времени, возглавляя Останкино, Гостелерадио России. Он был человеком необычайно ярким, понимал, сколь важно развитие регионального телевидения, и поэтому долгие годы возглавлял Национальную ассоциацию телерадиовещателей", - заявил агентству Швыдкой.По его словам, Сагалаев понимал, насколько важно телевидение не государственное, и очень многое сделал для его развития в России.Он добавил, что Сагалаев сыграл большую роль в становлении Академии российского телевидения.
https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871494446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, академия российского телевидения, эдуард сагалаев, михаил швыдкой, россия, умер эдуард сагалаев
Общество, Академия российского телевидения, Эдуард Сагалаев, Михаил Швыдкой, Россия, Умер Эдуард Сагалаев
Сагалаев стал лицом телевидения нового времени, заявил Швыдкой
Швыдкой: Сагалаев стал целой эпохой в развитии российского телевидения, его лицом
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Эдуард Сагалаев стал лицом телевидения нового времени, он был человеком парадоксальным и удивительным, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни.
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«
"Это горькая утрата, он ушел из жизни совсем молодым, его долго преследовала болезнь, очень горько для всех нас. Он очень долго болел", - сказал Швыдкой.
Он отметил, что Сагалаев был ярким человеком. "Сагалаев - это целая эпоха в развитии российского телевидения, такой период бури и натиска, когда человек, который начинал в программе "Время" и был одним из популярнейших ведущих этой программы и ее в каком-то смысле соавтором, стал лицом телевидения нового времени, возглавляя Останкино, Гостелерадио России. Он был человеком необычайно ярким, понимал, сколь важно развитие регионального телевидения, и поэтому долгие годы возглавлял Национальную ассоциацию телерадиовещателей", - заявил агентству Швыдкой.
По его словам, Сагалаев понимал, насколько важно телевидение не государственное, и очень многое сделал для его развития в России.
«
"При этом он был человеком парадоксальным, удивительным, он увлекался индийской философией, сделал несколько замечательных лент о своем этом увлечении, об индийской философии, об индийской медицине. О том, как важно понять Восток и понять другого", - отметил Швыдкой.
Он добавил, что Сагалаев сыграл большую роль в становлении Академии российского телевидения.
Биография Эдуарда Сагалаева