https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871498951.html

Сагалаев стал лицом телевидения нового времени, заявил Швыдкой

Сагалаев стал лицом телевидения нового времени, заявил Швыдкой - РИА Новости, 13.05.2023

Сагалаев стал лицом телевидения нового времени, заявил Швыдкой

Эдуард Сагалаев стал лицом телевидения нового времени, он был человеком парадоксальным и удивительным, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T13:25

2023-05-13T13:25

2023-05-13T14:54

общество

академия российского телевидения

эдуард сагалаев

михаил швыдкой

россия

умер эдуард сагалаев

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Эдуард Сагалаев стал лицом телевидения нового времени, он был человеком парадоксальным и удивительным, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни.Он отметил, что Сагалаев был ярким человеком. "Сагалаев - это целая эпоха в развитии российского телевидения, такой период бури и натиска, когда человек, который начинал в программе "Время" и был одним из популярнейших ведущих этой программы и ее в каком-то смысле соавтором, стал лицом телевидения нового времени, возглавляя Останкино, Гостелерадио России. Он был человеком необычайно ярким, понимал, сколь важно развитие регионального телевидения, и поэтому долгие годы возглавлял Национальную ассоциацию телерадиовещателей", - заявил агентству Швыдкой.По его словам, Сагалаев понимал, насколько важно телевидение не государственное, и очень многое сделал для его развития в России.Он добавил, что Сагалаев сыграл большую роль в становлении Академии российского телевидения.

https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871494446.html

https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871508630.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, академия российского телевидения, эдуард сагалаев, михаил швыдкой, россия, умер эдуард сагалаев