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Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Сагалаева - РИА Новости, 15.05.2023
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16:41 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/sagalaev-1871933343.html
Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Сагалаева
Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Сагалаева - РИА Новости, 15.05.2023
Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Сагалаева
Президент России Владимир Путин в соболезнованиях родным и близким умершего в субботу президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:41
2023-05-15T16:41
россия
эдуард сагалаев
владимир путин
умер эдуард сагалаев
политика
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в соболезнованиях родным и близким умершего в субботу президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева отметил, что тот был примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию, сообщается на сайте Кремля. Сагалаев умер на 77-м году жизни. "Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Эдуарда Михайловича Сагалаева. Эдуард Сагалаев был легендой и подлинным корифеем отечественной тележурналистики, творческим, талантливым, открытым к общению человеком. Он всегда искренне радел за дело, трудился увлечённо, с полной отдачей, служил примером высочайшего профессионализма, верности своему призванию", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что таким он и останется в памяти близких, друзей, коллег.
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Россия, Эдуард Сагалаев, Владимир Путин, Умер Эдуард Сагалаев, Политика
Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Сагалаева

Путин назвал Сагалаева примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в соболезнованиях родным и близким умершего в субботу президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева отметил, что тот был примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию, сообщается на сайте Кремля.
Сагалаев умер на 77-м году жизни.
"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Эдуарда Михайловича Сагалаева. Эдуард Сагалаев был легендой и подлинным корифеем отечественной тележурналистики, творческим, талантливым, открытым к общению человеком. Он всегда искренне радел за дело, трудился увлечённо, с полной отдачей, служил примером высочайшего профессионализма, верности своему призванию", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что таким он и останется в памяти близких, друзей, коллег.
Эдуард Сагалаев - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Биография Эдуарда Сагалаева
13 мая, 14:35
 
РоссияЭдуард СагалаевВладимир ПутинУмер Эдуард СагалаевПолитика
 
 
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