https://ria.ru/20230515/sagalaev-1871933343.html

Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Сагалаева

Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Сагалаева - РИА Новости, 15.05.2023

Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Сагалаева

Президент России Владимир Путин в соболезнованиях родным и близким умершего в субботу президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T16:41

2023-05-15T16:41

2023-05-15T16:41

россия

эдуард сагалаев

владимир путин

умер эдуард сагалаев

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871493003_0:27:2513:1441_1920x0_80_0_0_b7a48c68aa2adcbfd9984552ce3cc88d.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в соболезнованиях родным и близким умершего в субботу президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева отметил, что тот был примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию, сообщается на сайте Кремля. Сагалаев умер на 77-м году жизни. "Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Эдуарда Михайловича Сагалаева. Эдуард Сагалаев был легендой и подлинным корифеем отечественной тележурналистики, творческим, талантливым, открытым к общению человеком. Он всегда искренне радел за дело, трудился увлечённо, с полной отдачей, служил примером высочайшего профессионализма, верности своему призванию", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что таким он и останется в памяти близких, друзей, коллег.

https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871508630.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, эдуард сагалаев, владимир путин, умер эдуард сагалаев, политика