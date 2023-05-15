https://ria.ru/20230515/sagalaev-1871933343.html
Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Сагалаева
Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Сагалаева - РИА Новости, 15.05.2023
Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Сагалаева
Президент России Владимир Путин в соболезнованиях родным и близким умершего в субботу президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:41
2023-05-15T16:41
2023-05-15T16:41
россия
эдуард сагалаев
владимир путин
умер эдуард сагалаев
политика
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в соболезнованиях родным и близким умершего в субботу президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева отметил, что тот был примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию, сообщается на сайте Кремля. Сагалаев умер на 77-м году жизни. "Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Эдуарда Михайловича Сагалаева. Эдуард Сагалаев был легендой и подлинным корифеем отечественной тележурналистики, творческим, талантливым, открытым к общению человеком. Он всегда искренне радел за дело, трудился увлечённо, с полной отдачей, служил примером высочайшего профессионализма, верности своему призванию", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что таким он и останется в памяти близких, друзей, коллег.
https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871508630.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эдуард сагалаев, владимир путин, умер эдуард сагалаев, политика
Россия, Эдуард Сагалаев, Владимир Путин, Умер Эдуард Сагалаев, Политика
Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Сагалаева
Путин назвал Сагалаева примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в соболезнованиях родным и близким умершего в субботу президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева отметил, что тот был примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию, сообщается на сайте Кремля
.
Сагалаев умер на 77-м году жизни.
"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Эдуарда Михайловича Сагалаева. Эдуард Сагалаев был легендой и подлинным корифеем отечественной тележурналистики, творческим, талантливым, открытым к общению человеком. Он всегда искренне радел за дело, трудился увлечённо, с полной отдачей, служил примером высочайшего профессионализма, верности своему призванию", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что таким он и останется в памяти близких, друзей, коллег.
Биография Эдуарда Сагалаева