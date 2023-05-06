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Биография Захара Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
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13:54 06.05.2023 (обновлено: 15:07 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html
Биография Захара Прилепина
Биография Захара Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Биография Захара Прилепина
Российский писатель, публицист, политик Захар Прилепин (Евгений Николаевич Прилепин) родился 7 июля 1975 года в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T13:54
2023-05-06T15:07
справки
захар прилепин
нижегородская область
россия
скопинский район
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля захара прилепина
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Российский писатель, публицист, политик Захар Прилепин (Евгений Николаевич Прилепин) родился 7 июля 1975 года в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области. В 1999 году окончил филологический факультет Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского. В 15 лет начал учиться играть на гитаре и сочинять песни, в составе группы выступал на рок-фестивалях. Служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах. С 2003 года публиковался в журналах "Дружба народов", "Континент", "Новый мир", "Искусство кино", "Роман-газета", "Север". Прилепин — автор книг, антологий и сборников, среди которых "Патологии" (2005), "Санькя" (2006), "Ботинки, полные горячей водкой: пацанские рассказы" (2008), "Черная обезьяна" (2011), "Обитель" (2014) и другие. В 2019 году были опубликованы произведения "Некоторые не попадут в ад", "Истории из легкой и мгновенной жизни", "Есенин. Обещая встречу впереди". Литературное творчество Прилепина отмечено премиями "Ясная Поляна" (2007), "Национальный бестселлер" (2008), "Супер нацбест" (2011), Бунинской премией (2009), "Большая книга" (2014) и другими. За роман "Обитель" писателю была присуждена Премия правительства России в области культуры (2016). Произведения писателя Прилепина переведены на 25 языков, по нескольким из них были поставлены спектакли, некоторые рассказы и повести были экранизированы. Он является сценаристом кинокартин "Обитель" (2014) и "Вечная Отечественная" (2020). Принимал участие в съемках фильмов "Инспектор Купер" (2012), "Восьмерка" (2014), сыграл главные роли в фильмах "Гайлер" (2017) и "Дежурство" (2018). В мае 2013 года вместе с группой "Элефанк" записал музыкальный альбом "Переворот". Был ведущим музыкального телешоу "Соль" на РЕН ТВ, авторской программы "Чай с Захаром" на "Царьград ТВ". Является ведущим авторской программы "Уроки русского" на телеканале НТВ. В разные годы вел колонки в российских СМИ. Является первым заместителем главного редактора сетевого издания "Свободная Пресса". В декабре 2018 года назначен заместителем художественного руководителя МХАТа имени А. М. Горького. С декабря 2015 года Прилепин находился в Донбассе, работал советником тогдашнего главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). В феврале 2017 года стало известно, что Прилепин стал заместителем командира одного из батальонов. Девятого июля 2018 года он объявил об уходе с поста замкомбата. Двадцать девятого октября 2019 года Прилепин объявил о создании нового общественного движения "За правду" и 1 февраля 2020-го стал сопредседателем политической партии "За правду". В январе 2023 года он подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии на Донбассе. Пятого мая Прилепин сообщил о выводе своего батальона из зоны СВО на доформирование. Учредитель и президент благотворительного фонда Захара Прилепина. Постоянный член Изборского клуба. Женат, есть четверо детей.Шестого мая 2023 года появилось сообщение, что машину, в которой находился Захар Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области, писатель получил переломы и сотрясение мозга. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
нижегородская область
россия
скопинский район
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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60
справки, захар прилепин, нижегородская область, россия, скопинский район, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина
Справки, Захар Прилепин, Нижегородская область, Россия, Скопинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля Захара Прилепина

Биография Захара Прилепина

© АГН "Москва" / Игорь ИванкоЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
Захар Прилепин. Архивное фото
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Российский писатель, публицист, политик Захар Прилепин (Евгений Николаевич Прилепин) родился 7 июля 1975 года в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области.
В 1999 году окончил филологический факультет Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского.
В 15 лет начал учиться играть на гитаре и сочинять песни, в составе группы выступал на рок-фестивалях.
Служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах.
С 2003 года публиковался в журналах "Дружба народов", "Континент", "Новый мир", "Искусство кино", "Роман-газета", "Север".
Прилепин — автор книг, антологий и сборников, среди которых "Патологии" (2005), "Санькя" (2006), "Ботинки, полные горячей водкой: пацанские рассказы" (2008), "Черная обезьяна" (2011), "Обитель" (2014) и другие. В 2019 году были опубликованы произведения "Некоторые не попадут в ад", "Истории из легкой и мгновенной жизни", "Есенин. Обещая встречу впереди".
Литературное творчество Прилепина отмечено премиями "Ясная Поляна" (2007), "Национальный бестселлер" (2008), "Супер нацбест" (2011), Бунинской премией (2009), "Большая книга" (2014) и другими. За роман "Обитель" писателю была присуждена Премия правительства России в области культуры (2016).
Произведения писателя Прилепина переведены на 25 языков, по нескольким из них были поставлены спектакли, некоторые рассказы и повести были экранизированы.
Он является сценаристом кинокартин "Обитель" (2014) и "Вечная Отечественная" (2020). Принимал участие в съемках фильмов "Инспектор Купер" (2012), "Восьмерка" (2014), сыграл главные роли в фильмах "Гайлер" (2017) и "Дежурство" (2018).
В мае 2013 года вместе с группой "Элефанк" записал музыкальный альбом "Переворот".
Был ведущим музыкального телешоу "Соль" на РЕН ТВ, авторской программы "Чай с Захаром" на "Царьград ТВ". Является ведущим авторской программы "Уроки русского" на телеканале НТВ.
В разные годы вел колонки в российских СМИ. Является первым заместителем главного редактора сетевого издания "Свободная Пресса".
В декабре 2018 года назначен заместителем художественного руководителя МХАТа имени А. М. Горького.
С декабря 2015 года Прилепин находился в Донбассе, работал советником тогдашнего главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). В феврале 2017 года стало известно, что Прилепин стал заместителем командира одного из батальонов. Девятого июля 2018 года он объявил об уходе с поста замкомбата.
Двадцать девятого октября 2019 года Прилепин объявил о создании нового общественного движения "За правду" и 1 февраля 2020-го стал сопредседателем политической партии "За правду".
В январе 2023 года он подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии на Донбассе. Пятого мая Прилепин сообщил о выводе своего батальона из зоны СВО на доформирование.
Учредитель и президент благотворительного фонда Захара Прилепина.
Постоянный член Изборского клуба.
Женат, есть четверо детей.
Шестого мая 2023 года появилось сообщение, что машину, в которой находился Захар Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области, писатель получил переломы и сотрясение мозга.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
 
СправкиЗахар ПрилепинНижегородская областьРоссияСкопинский районСледственный комитет России (СК РФ)Подрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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