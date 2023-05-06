https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html

Биография Захара Прилепина

Биография Захара Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

Биография Захара Прилепина

Российский писатель, публицист, политик Захар Прилепин (Евгений Николаевич Прилепин) родился 7 июля 1975 года в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T13:54

2023-05-06T13:54

2023-05-06T15:07

справки

захар прилепин

нижегородская область

россия

скопинский район

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Российский писатель, публицист, политик Захар Прилепин (Евгений Николаевич Прилепин) родился 7 июля 1975 года в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области. В 1999 году окончил филологический факультет Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского. В 15 лет начал учиться играть на гитаре и сочинять песни, в составе группы выступал на рок-фестивалях. Служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах. С 2003 года публиковался в журналах "Дружба народов", "Континент", "Новый мир", "Искусство кино", "Роман-газета", "Север". Прилепин — автор книг, антологий и сборников, среди которых "Патологии" (2005), "Санькя" (2006), "Ботинки, полные горячей водкой: пацанские рассказы" (2008), "Черная обезьяна" (2011), "Обитель" (2014) и другие. В 2019 году были опубликованы произведения "Некоторые не попадут в ад", "Истории из легкой и мгновенной жизни", "Есенин. Обещая встречу впереди". Литературное творчество Прилепина отмечено премиями "Ясная Поляна" (2007), "Национальный бестселлер" (2008), "Супер нацбест" (2011), Бунинской премией (2009), "Большая книга" (2014) и другими. За роман "Обитель" писателю была присуждена Премия правительства России в области культуры (2016). Произведения писателя Прилепина переведены на 25 языков, по нескольким из них были поставлены спектакли, некоторые рассказы и повести были экранизированы. Он является сценаристом кинокартин "Обитель" (2014) и "Вечная Отечественная" (2020). Принимал участие в съемках фильмов "Инспектор Купер" (2012), "Восьмерка" (2014), сыграл главные роли в фильмах "Гайлер" (2017) и "Дежурство" (2018). В мае 2013 года вместе с группой "Элефанк" записал музыкальный альбом "Переворот". Был ведущим музыкального телешоу "Соль" на РЕН ТВ, авторской программы "Чай с Захаром" на "Царьград ТВ". Является ведущим авторской программы "Уроки русского" на телеканале НТВ. В разные годы вел колонки в российских СМИ. Является первым заместителем главного редактора сетевого издания "Свободная Пресса". В декабре 2018 года назначен заместителем художественного руководителя МХАТа имени А. М. Горького. С декабря 2015 года Прилепин находился в Донбассе, работал советником тогдашнего главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). В феврале 2017 года стало известно, что Прилепин стал заместителем командира одного из батальонов. Девятого июля 2018 года он объявил об уходе с поста замкомбата. Двадцать девятого октября 2019 года Прилепин объявил о создании нового общественного движения "За правду" и 1 февраля 2020-го стал сопредседателем политической партии "За правду". В январе 2023 года он подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии на Донбассе. Пятого мая Прилепин сообщил о выводе своего батальона из зоны СВО на доформирование. Учредитель и президент благотворительного фонда Захара Прилепина. Постоянный член Изборского клуба. Женат, есть четверо детей.Шестого мая 2023 года появилось сообщение, что машину, в которой находился Захар Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области, писатель получил переломы и сотрясение мозга. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

нижегородская область

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скопинский район

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справки, захар прилепин, нижегородская область, россия, скопинский район, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина