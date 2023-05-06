Биография Захара Прилепина
Захар Прилепин. Архивное фото
Российский писатель, публицист, политик Захар Прилепин (Евгений Николаевич Прилепин) родился 7 июля 1975 года в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области.
В 1999 году окончил филологический факультет Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского.
В 15 лет начал учиться играть на гитаре и сочинять песни, в составе группы выступал на рок-фестивалях.
Служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах.
С 2003 года публиковался в журналах "Дружба народов", "Континент", "Новый мир", "Искусство кино", "Роман-газета", "Север".
Прилепин — автор книг, антологий и сборников, среди которых "Патологии" (2005), "Санькя" (2006), "Ботинки, полные горячей водкой: пацанские рассказы" (2008), "Черная обезьяна" (2011), "Обитель" (2014) и другие. В 2019 году были опубликованы произведения "Некоторые не попадут в ад", "Истории из легкой и мгновенной жизни", "Есенин. Обещая встречу впереди".
Литературное творчество Прилепина отмечено премиями "Ясная Поляна" (2007), "Национальный бестселлер" (2008), "Супер нацбест" (2011), Бунинской премией (2009), "Большая книга" (2014) и другими. За роман "Обитель" писателю была присуждена Премия правительства России в области культуры (2016).
Произведения писателя Прилепина переведены на 25 языков, по нескольким из них были поставлены спектакли, некоторые рассказы и повести были экранизированы.
Он является сценаристом кинокартин "Обитель" (2014) и "Вечная Отечественная" (2020). Принимал участие в съемках фильмов "Инспектор Купер" (2012), "Восьмерка" (2014), сыграл главные роли в фильмах "Гайлер" (2017) и "Дежурство" (2018).
В мае 2013 года вместе с группой "Элефанк" записал музыкальный альбом "Переворот".
Был ведущим музыкального телешоу "Соль" на РЕН ТВ, авторской программы "Чай с Захаром" на "Царьград ТВ". Является ведущим авторской программы "Уроки русского" на телеканале НТВ.
В разные годы вел колонки в российских СМИ. Является первым заместителем главного редактора сетевого издания "Свободная Пресса".
В декабре 2018 года назначен заместителем художественного руководителя МХАТа имени А. М. Горького.
С декабря 2015 года Прилепин находился в Донбассе, работал советником тогдашнего главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). В феврале 2017 года стало известно, что Прилепин стал заместителем командира одного из батальонов. Девятого июля 2018 года он объявил об уходе с поста замкомбата.
Двадцать девятого октября 2019 года Прилепин объявил о создании нового общественного движения "За правду" и 1 февраля 2020-го стал сопредседателем политической партии "За правду".
В январе 2023 года он подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии на Донбассе. Пятого мая Прилепин сообщил о выводе своего батальона из зоны СВО на доформирование.
Учредитель и президент благотворительного фонда Захара Прилепина.
Постоянный член Изборского клуба.
Женат, есть четверо детей.
Шестого мая 2023 года появилось сообщение, что машину, в которой находился Захар Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области, писатель получил переломы и сотрясение мозга.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.