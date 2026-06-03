Роман Симоньян вошел в короткий список премии "Большая книга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Романы «В начале было Слово — в конце будет Цифра» Маргариты Симоньян и «Тума» Захара Прилепина, а также биография «Палаццо Мадамы» Льва Данилкина вошли в короткий список национальной литературной премии «Большая книга».
- В длинный список премии вошло 40 произведений, а в короткий — 15: пять в номинации «Нон-фикшн» и десять в номинации «Художественная проза».
- Победители премии «Большая книга» будут определены в декабре путем подсчета общей суммы баллов, набранных произведениями в каждой номинации.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Романы "В начале было Слово - в конце будет Цифра" Маргариты Симоньян и "Тума" Захара Прилепина, а также биография легендарного директора Пушкинского музея Ирины Антоновой "Палаццо Мадамы" Льва Данилкина вошли в короткий список национальной литературной премии "Большая книга".
Список финалистов объявили члены жюри премии и члены Совета экспертов премии на традиционном Литературном обеде, который состоялся накануне XII книжного фестиваля "Красная площадь".
"В предвкушении книжного фестиваля "Красная площадь", который завтра уже в двенадцатый раз откроется в сердце столицы, мы собираемся для того, чтобы явить короткий список "Большой книги" и открыть новые имена, обратить внимание на талантливых начинающих и уже маститых авторов, которые, несомненно, попадут в этот список", - сказал на церемонии объявления короткого списка директор Департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России, один из учредителей премии Владимир Григорьев.
На соискание премии было выдвинуто 465 работ, из них в длинный список вошло 40 произведений. Совет экспертов премии, в который вошли писатели, редакторы и литературные критики Андрей Аствацатуров (председатель Совета), Евгения Декина, Афанасий Мамедов, Андрей Мягков, Владислав Толстов и Анна Хадалаева, включил в короткий список 15 произведений: пять — в номинации "Нон-фикшн" и 10 — в номинации "Художественная проза".
Так, среди финалистов художественной прозы оказались романы: "В начале было Слово - в конце будет Цифра" Маргариты Симоньян, "Тума" Захара Прилепина, "Попович" Сергея Шаргунова, "Юдоль" Михаила Елизарова, "Всклянь" Коли Андреева, "Царствие мне небесное" Веры Богдановой, "Черты лица" Елены Долгопят, "Закрепщик" Алексея Колесникова, "Крууга" Анны Лужбиной и "Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа" Сергея Носова.
В нон-фикшн-номинации лучшую книгу выберут из таких произведений как "Палаццо Мадамы" Льва Данилкина, "Александр Тиняков: Человек и персонаж" Романа Сенчина, "2 брата: Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории" Сергея Белякова, "Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти" Андрея Плахова и "По линии матери" Александра Снегирева.
Прилепин призвал создавать больше российских литературных премий
28 октября 2025, 02:57
Все произведения короткого списка будут отправлены на рассмотрение членам Литературной академии - жюри премии. В жюри входят более ста человек - деятели науки, культуры и образования из России, переводчики русской литературы из других стран, а также общественные деятели, журналисты и просвещенные предприниматели. Каждый член жюри голосует по 10-балльной шкале, победители определятся в декабре путем подсчета общей суммы баллов. Произведения в каждой номинации, набравшие наибольшую сумму баллов, станут лауреатами премии.
Российская национальная литературная премия "Большая книга" была учреждена в 2005 году. В разное время лауреатами премии становились Евгений Водолазкин, Алексей Варламов, Леонид Юзефович, Даниил Гранин, Гузель Яхина и другие. Лауреаты премии получают приз по 3 миллиона рублей.
Прилепин рассказал об идее создать аналог Нобелевской премии по литературе
21 октября 2025, 14:57