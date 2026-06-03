Роман Симоньян вошел в короткий список премии "Большая книга"

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Романы "В начале было Слово - в конце будет Цифра" Маргариты Симоньян и "Тума" Захара Прилепина, а также биография легендарного директора Пушкинского музея Ирины Антоновой "Палаццо Мадамы" Льва Данилкина вошли в короткий список национальной литературной премии "Большая книга".

Все произведения короткого списка будут отправлены на рассмотрение членам Литературной академии - жюри премии. В жюри входят более ста человек - деятели науки, культуры и образования из России, переводчики русской литературы из других стран, а также общественные деятели, журналисты и просвещенные предприниматели. Каждый член жюри голосует по 10-балльной шкале, победители определятся в декабре путем подсчета общей суммы баллов. Произведения в каждой номинации, набравшие наибольшую сумму баллов, станут лауреатами премии.