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Прилепин не будет участвовать в преобразовании премии "Слово" - РИА Новости, 01.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:30 01.07.2026
Прилепин не будет участвовать в преобразовании премии "Слово"

Прилепин не будет участвовать в преобразовании литературной премии "Слово"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захар Прилепин не будет участвовать в работе по выводу литературной премии "Слово" на международный уровень, так как рассчитывает получить ее как автор.
  • Путин поручил преобразовать национальную литературную премию "Слово" в международную.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин сообщил РИА Новости, что не будет участвовать в работе по выводу литературной премии "Слово" на международный уровень, потому что рассчитывает получить ее как автор.
Ранее президент России Владимир Путин поручил поэтапно преобразовать национальную литературную премию "Слово" в международную, обеспечив расширение ее географии.
"Если я буду принимать участие, мне премию не дадут", - сказал Прилепин, отвечая на вопрос, планирует ли он принимать участие в преобразовании премии.
Прилепин в феврале стал лауреатом "Слова" в категории "Мастер" за роман "Тума". Однако писатель отметил, что планирует претендовать на нее снова уже на другом уровне.
"Конечно. Международную!" - подчеркнул писатель, отвечая не вопрос, рассчитывает ли он получить премию еще раз.
Национальная литературная премия "Слово" вручается с 2024 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителями премии выступают Российский книжный союз и Союз писателей России.
Ответственными за преобразование премии в международную назначены глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минцифры России Максут Шадаев, министр финансов РФ Антон Силуанов, помощник президента России, глава Союза писателей России Владимир Мединский, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
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