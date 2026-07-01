Прилепин не будет участвовать в преобразовании премии "Слово"

Краткий пересказ от РИА ИИ Захар Прилепин не будет участвовать в работе по выводу литературной премии "Слово" на международный уровень, так как рассчитывает получить ее как автор.

Путин поручил преобразовать национальную литературную премию "Слово" в международную.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин сообщил РИА Новости, что не будет участвовать в работе по выводу литературной премии "Слово" на международный уровень, потому что рассчитывает получить ее как автор.

Ранее президент России Владимир Путин поручил поэтапно преобразовать национальную литературную премию "Слово" в международную, обеспечив расширение ее географии.

"Если я буду принимать участие, мне премию не дадут", - сказал Прилепин, отвечая на вопрос, планирует ли он принимать участие в преобразовании премии.

Прилепин в феврале стал лауреатом "Слова" в категории "Мастер" за роман "Тума". Однако писатель отметил, что планирует претендовать на нее снова уже на другом уровне.

"Конечно. Международную!" - подчеркнул писатель, отвечая не вопрос, рассчитывает ли он получить премию еще раз.

Национальная литературная премия "Слово" вручается с 2024 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителями премии выступают Российский книжный союз и Союз писателей России.