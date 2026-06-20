Театр на Малой Ордынке станет творческим хабом, заявил Бояков

Краткий пересказ от РИА ИИ Художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков заявил о намерении следовать мхатовским традициям.

Театр будет привлекать деятелей разных видов искусства, таких как музыканты, поэты, философы и художники.

Бояков считает, что театр должен стать центром культурной жизни и творческим хабом.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Театр на Малой Ордынке, следуя мхатовским традициям, соберет вокруг себя деятелей разных видов искусства, связанных общими интересами и ценностями, заявил в интервью РИА Новости художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков.

"Он ориентирован на внимание к междисциплинарным студиям, к приглашению не только драматургов, но и музыкантов, поэтов, философов, художников в наш круг, как это было в Серебряном веке и во времена возникновения МХАТа. Вокруг МХАТа когда-то объединились Айседора Дункан , Добужинский, Есенин. Театр должен становиться центром, ядром культурной жизни. Сегодня, наверное, кто-то употребляет в таких случаях модное словечко "хаб", - сказал Бояков , говоря о новой стратегии театра.

По его мнению, любой большой и амбициозный театр представляет из себя именно такой творческий "хаб".

"И у нас большие амбиции", - заключил собеседник агентства.

Бояков имеет более 30 лет опыта руководства различными театральными проектами. Он является одним из создателей фестиваля "Золотая Маска", создателем Московского Пасхального фестиваля - совместно с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым , соавтором идеи фестиваля "Традиция" - совместно с писателем Захаром Прилепиным . Он работал худруком МХАТ имени Горького (с 2018 по 2021), создал театры: "Практика", " Политеатр " и Новый театр. С октября 2025 года Бояков возглавляет Театр на Малой Ордынке.