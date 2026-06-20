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Театр на Малой Ордынке станет творческим хабом, заявил Бояков - РИА Новости, 20.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:51 20.06.2026
Театр на Малой Ордынке станет творческим хабом, заявил Бояков

Бояков: Театр на Малой Ордынке объединит деятелей разных видов искусства

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭдуард Бояков
Эдуард Бояков - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Эдуард Бояков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков заявил о намерении следовать мхатовским традициям.
  • Театр будет привлекать деятелей разных видов искусства, таких как музыканты, поэты, философы и художники.
  • Бояков считает, что театр должен стать центром культурной жизни и творческим хабом.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Театр на Малой Ордынке, следуя мхатовским традициям, соберет вокруг себя деятелей разных видов искусства, связанных общими интересами и ценностями, заявил в интервью РИА Новости художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков.
"Он ориентирован на внимание к междисциплинарным студиям, к приглашению не только драматургов, но и музыкантов, поэтов, философов, художников в наш круг, как это было в Серебряном веке и во времена возникновения МХАТа. Вокруг МХАТа когда-то объединились Айседора Дункан, Добужинский, Есенин. Театр должен становиться центром, ядром культурной жизни. Сегодня, наверное, кто-то употребляет в таких случаях модное словечко "хаб", - сказал Бояков, говоря о новой стратегии театра.
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По его мнению, любой большой и амбициозный театр представляет из себя именно такой творческий "хаб".
"И у нас большие амбиции", - заключил собеседник агентства.
Бояков имеет более 30 лет опыта руководства различными театральными проектами. Он является одним из создателей фестиваля "Золотая Маска", создателем Московского Пасхального фестиваля - совместно с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым, соавтором идеи фестиваля "Традиция" - совместно с писателем Захаром Прилепиным. Он работал худруком МХАТ имени Горького (с 2018 по 2021), создал театры: "Практика", "Политеатр" и Новый театр. С октября 2025 года Бояков возглавляет Театр на Малой Ордынке.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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