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Книги Мединского и Прилепина вошли в список патриотической литературы - РИА Новости, 21.07.2026
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21:48 21.07.2026
Книги Мединского и Прилепина вошли в список патриотической литературы

РИА Новости: Мединский и Прилепин вошли в список патриотической литературы

© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом Владимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото предоставлено Российским военно-историческим обществом
Владимир Мединский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения России подготовило список произведений патриотической направленности, в который вошли книга Владимира Мединского «Война. Мифы СССР. 1939-1945» и сборник биографий русских писателей «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» Захара Прилепина.
  • Литературные произведения в списке разделены на три возрастные категории: для учеников 1–4 классов, 5–9 классов и 10–11 классов.
  • В разделе для учеников 10–11 классов также представлена книга Игоря Угольникова и Вадима Шмелева «Подольские курсанты», посвященная подвигу сводного отряда курсантов Подольских военных училищ.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Книга помощника президента РФ, главы Союза писателей России Владимира Мединского "Война. Мифы СССР. 1939-1945" и сборник биографий русских писателей "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы" Захара Прилепина вошли в подготовленный Минпросвещения России список произведений патриотической направленности, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что министерством просвещения РФ подготовлены три списка литературы для комплектования школьных библиотек, в частности, список произведений патриотической направленности, созданных современными писателями. Согласно списку, литературные произведения разделены на три возрастные категории: 1-4 классы, 5-9 классы и 10-11 классы.
Так, в списке для учеников 10-11 классов книга Мединского, направленная на развенчание мифов о Великой Отечественной войне, ее предпосылках и последствиях, оказалась в разделе "Великая Отечественная война. Историческая память и традиции". Кроме того, там оказалась и история подвига сводного отряда курсантов Подольских военных училищ авторства Игоря Угольникова и Вадима Шмелева - "Подольские курсанты", выпущенная к кинопремьере одноименного фильма.
Сборник биографий писателей и поэтов Золотого века "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы", написанный Прилепиным, помещен в раздел "О великих людях России". Книга ответственного секретаря правления Союза писателей России Николая Иванова "Суворовец Воевода" была помещена в раздел "Zа наших".
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