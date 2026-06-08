Более 24 тыс художественных книг продали на фестивале "Красная площадь"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На стенде "Художественная литература" в рамках XII Книжного фестиваля "Красная площадь" было продано более 24 тысяч экземпляров книг, что на 30% выше показателей 2025 года.
- Самыми продаваемыми книгами стали новинки Захара Прилепина, Евгения Водолазкина, Кати Качур и Сергея Шаргунова.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 24 тысяч экземпляров было продано на стенде "Художественная литература" в рамках XII Книжного фестиваля "Красная площадь", что на 30% выше показателей 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
Двенадцатый Книжный фестиваль "Красная площадь" прошел в центре столицы с 4 по 7 июня.
"По данным сети, совокупные продажи на стенде "Художественная литература" составили более 24 тысяч экземпляров, что на 30% превышает показатель 2025 года", - говорится в сообщении.
Самыми продаваемыми книгами стали новинки Захара Прилепина "Чужецарствие", Евгения Водолазкина "Последнее дело майора Чистова", Кати Качур "Копия Веры" и Сергея Шаргунова "Попович". При этом издания Прилепина суммарно заняли почти 11% всего книжного стока ярмарки.
В ходе фестиваля было продано более тысячи экземпляров книг Прилепина, более 700 книг - Водолазкина, и более 330 экземпляров - Шаргунова.
Самым продаваемым жанром стала современная российская проза, однако в топ также вошли детективы, молодежная романтическая проза, молодежная фантастика и фэнтези, а также зарубежная классика.
Наибольший прирост спроса зафиксирован в сегменте молодёжной литературы (фэнтези и романтика), где продажи выросли на 62–97%, отметили в "Читай-городе". Высокую динамику также показывает детективный жанр (рост составил 31%).