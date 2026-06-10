Прилепин заявил, что пока не планирует возвращаться в политику

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захар Прилепин заявил, что пока не собирается возвращаться к политической деятельности.
- Членство Захара Прилепина в партии «Справедливая Россия» остается замороженным.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в интервью РИА Новости заявил, что пока не собирается возвращаться к политической деятельности.
"Пока никуда не планирую возвращаться, политикой не занимаюсь, политических заявлений не делаю", - подчеркнул он.
Прилепин добавил, что его членство в партии "Справедливая Россия" остается замороженным, никаких решений о дальнейшей политической деятельности он пока не принял.