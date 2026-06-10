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Прилепин заявил, что пока не планирует возвращаться в политику - РИА Новости, 10.06.2026
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01:21 10.06.2026
Прилепин заявил, что пока не планирует возвращаться в политику

Захар Прилепин пока не планирует возвращаться в политику и не делает заявлений

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захар Прилепин заявил, что пока не собирается возвращаться к политической деятельности.
  • Членство Захара Прилепина в партии «Справедливая Россия» остается замороженным.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в интервью РИА Новости заявил, что пока не собирается возвращаться к политической деятельности.
"Пока никуда не планирую возвращаться, политикой не занимаюсь, политических заявлений не делаю", - подчеркнул он.
Прилепин добавил, что его членство в партии "Справедливая Россия" остается замороженным, никаких решений о дальнейшей политической деятельности он пока не принял.
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