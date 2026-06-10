Прилепин заявил, что пока не планирует возвращаться в политику

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в интервью РИА Новости заявил, что пока не собирается возвращаться к политической деятельности.

"Пока никуда не планирую возвращаться, политикой не занимаюсь, политических заявлений не делаю", - подчеркнул он.