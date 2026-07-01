Прилепин сообщил об окончании военного контракта у его сына

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Старший сын Захара Прилепина служил в зоне специальной военной операции в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения "Родня".
- Его контракт с Добровольческим корпусом истекает 2 июля, хотя изначально был заключен на полгода.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин сообщил, что контракт его старшего сына с Добровольческим корпусом истекает 2 июля.
Ранее Игнат Прилепин заключил контракт с Добровольческим корпусом на полгода и отслужил в зоне специальной военной операции в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения "Родня".
"Завтра последний день контракта с Добровольческим корпусом у моего сына", - сказал Прилепин на пресс-конференции в Москве.
Он рассказал, что несмотря на то, что его сын заключал полугодовой контракт, он прослужил больше восьми месяцев "в силу определенных причин", связанных в том числе с организационными вопросами.