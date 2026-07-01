Прилепин сообщил об окончании военного контракта у его сына

Ранее Игнат Прилепин заключил контракт с Добровольческим корпусом на полгода и отслужил в зоне специальной военной операции в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения "Родня".

Он рассказал, что несмотря на то, что его сын заключал полугодовой контракт, он прослужил больше восьми месяцев "в силу определенных причин", связанных в том числе с организационными вопросами.