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Прилепин сообщил об окончании военного контракта у его сына - РИА Новости, 01.07.2026
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11:36 01.07.2026 (обновлено: 13:01 01.07.2026)
Прилепин сообщил об окончании военного контракта у его сына

Прилепин сообщил, что военный контракт его сына истекает второго июля

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Старший сын Захара Прилепина служил в зоне специальной военной операции в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения "Родня".
  • Его контракт с Добровольческим корпусом истекает 2 июля, хотя изначально был заключен на полгода.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин сообщил, что контракт его старшего сына с Добровольческим корпусом истекает 2 июля.
Ранее Игнат Прилепин заключил контракт с Добровольческим корпусом на полгода и отслужил в зоне специальной военной операции в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения "Родня".
"Завтра последний день контракта с Добровольческим корпусом у моего сына", - сказал Прилепин на пресс-конференции в Москве.
Он рассказал, что несмотря на то, что его сын заключал полугодовой контракт, он прослужил больше восьми месяцев "в силу определенных причин", связанных в том числе с организационными вопросами.
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