Пранкеры Вован и Лексус рассказали, за что получили Орден Дружбы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пранкеры Вован и Лексус получили Орден Дружбы за развитие братских отношений между народами.
- Они стали известны своими розыгрышами первых лиц иностранных государств, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, бывший премьер Британии Борис Джонсон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и экс-президент США Джордж Буш-младший.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали РИА Новости, что получили Орден Дружбы за развитие братских отношений между народами.
"Мы развиваем братские отношения. Неудивительно, что нам нередко пишут из-за границы, причем не русскоязычная аудитория, и благодарят за то, что мы помогли людям разобраться в том, что происходит сейчас на международной арене, в их собственной стране, кто есть кто среди их политиков", - заявили они.
Кузнецов и Столяров стали известны своими скандальными пранками с первыми лицами иностранных государств. Они разыгрывали по телефону президента Франции Эммануэля Макрона, бывшего премьера Британии Бориса Джонсона, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, экс-президента США Джорджа Буша-младшего и других политиков.
Вован и Лексус ранее не подтверждали получение орденов, фото с ними из Кремля летом 2024 года после награждения опубликовал писатель Захар Прилепин.
Орден Дружбы учрежден указом президента в 1994 году. Орденом награждаются граждане за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России, за особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, укреплению мира и дружественных отношений между государствами.