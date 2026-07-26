Пранкеры Вован и Лексус рассказали, за что получили Орден Дружбы

Краткий пересказ от РИА ИИ Пранкеры Вован и Лексус получили Орден Дружбы за развитие братских отношений между народами.

Они стали известны своими розыгрышами первых лиц иностранных государств, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, бывший премьер Британии Борис Джонсон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и экс-президент США Джордж Буш-младший.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали РИА Новости, что получили Орден Дружбы за развитие братских отношений между народами.

"Мы развиваем братские отношения. Неудивительно, что нам нередко пишут из-за границы, причем не русскоязычная аудитория, и благодарят за то, что мы помогли людям разобраться в том, что происходит сейчас на международной арене, в их собственной стране, кто есть кто среди их политиков", - заявили они.

Кузнецов и Столяров стали известны своими скандальными пранками с первыми лицами иностранных государств. Они разыгрывали по телефону президента Франции Эммануэля Макрона, бывшего премьера Британии Бориса Джонсона, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, экс-президента США Джорджа Буша-младшего и других политиков.

Вован и Лексус ранее не подтверждали получение орденов, фото с ними из Кремля летом 2024 года после награждения опубликовал писатель Захар Прилепин.