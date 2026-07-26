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Пранкеры Вован и Лексус рассказали, за что получили Орден Дружбы - РИА Новости, 26.07.2026
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10:00 26.07.2026 (обновлено: 10:01 26.07.2026)

Пранкеры Вован и Лексус рассказали, за что получили Орден Дружбы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПранкеры Лексус и Вован
Пранкеры Лексус и Вован - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пранкеры Лексус и Вован. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пранкеры Вован и Лексус получили Орден Дружбы за развитие братских отношений между народами.
  • Они стали известны своими розыгрышами первых лиц иностранных государств, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, бывший премьер Британии Борис Джонсон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и экс-президент США Джордж Буш-младший.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали РИА Новости, что получили Орден Дружбы за развитие братских отношений между народами.
"Мы развиваем братские отношения. Неудивительно, что нам нередко пишут из-за границы, причем не русскоязычная аудитория, и благодарят за то, что мы помогли людям разобраться в том, что происходит сейчас на международной арене, в их собственной стране, кто есть кто среди их политиков", - заявили они.
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Кузнецов и Столяров стали известны своими скандальными пранками с первыми лицами иностранных государств. Они разыгрывали по телефону президента Франции Эммануэля Макрона, бывшего премьера Британии Бориса Джонсона, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, экс-президента США Джорджа Буша-младшего и других политиков.
Вован и Лексус ранее не подтверждали получение орденов, фото с ними из Кремля летом 2024 года после награждения опубликовал писатель Захар Прилепин.
Орден Дружбы учрежден указом президента в 1994 году. Орденом награждаются граждане за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России, за особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, укреплению мира и дружественных отношений между государствами.
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