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Прилепин рассказал о службе сына на СВО - РИА Новости, 09.06.2026
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00:31 09.06.2026
Прилепин рассказал о службе сына на СВО

Прилепин рассказал, что его сын служит в диверсионно-штурмовом подразделении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Захар Прилепин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сын Захара Прилепина Игнат служит такелажником в диверсионно-штурмовом подразделении на СВО.
  • Работа Игната Прилепина заключается в переноске грузов и эвакуации раненых, она характеризуется высокой степенью физической нагрузки и риска.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин рассказал, что его сын Игнат служит такелажником в диверсионно-штурмовом подразделении на СВО, его работа не только опасна, но и тяжела физически.
Ранее Прилепин сообщал, что его старший сын заключил контракт и уже пять месяцев служит в зоне специальной военной операции.
"Он такелажник в диверсионно-штурмовом подразделении. Они с парнями несут грузы по пять-десять километров, а обратно вытаскивают раненых. И это все при абсолютно черном от дронов небе. По степени физической нагрузки и риска это невероятная работа. Их знают на всем участке фронта. Это одно из самых "отмороженных" подразделений вообще. Туда боятся идти даже люди с огромным опытом", - рассказал Прилепин в интервью aif.ru.
По словам писателя, все боевые задания сына он переносил с очень тяжелым, трудным отцовским чувством.
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