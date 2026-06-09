Прилепин поддержал рост числа патриотических праздников в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захар Прилепин поддерживает увеличение числа патриотических праздников в стране.
- Писатель не празднует День России, отмечая в этот день день рождения сына.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин заявил, что поддерживает рост числа патриотических праздников в стране, но сам День России не празднует.
"День независимости России отмечать в распавшейся империи так себе история. Но если другие празднуют, то хорошо. Чем больше патриотических праздников, тем лучше", - заявил Прилепин.