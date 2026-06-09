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Прилепин поддержал рост числа патриотических праздников в России - РИА Новости, 09.06.2026
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00:34 09.06.2026
Прилепин поддержал рост числа патриотических праздников в России

Захар Прилепин: чем больше патриотических праздников, тем лучше

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Захар Прилепин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захар Прилепин поддерживает увеличение числа патриотических праздников в стране.
  • Писатель не празднует День России, отмечая в этот день день рождения сына.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин заявил, что поддерживает рост числа патриотических праздников в стране, но сам День России не празднует.
Писатель в интервью aif.ru заявил, что 12 июня отмечает день рождения сына Игната, но не День России.
"День независимости России отмечать в распавшейся империи так себе история. Но если другие празднуют, то хорошо. Чем больше патриотических праздников, тем лучше", - заявил Прилепин.
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