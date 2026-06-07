Книжный фестиваль "Красная площадь" посетили более 500 тысяч человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двенадцатый книжный фестиваль «Красная площадь» посетило более 500 тысяч человек.
- В течение четырех фестивальных дней, с 4 по 7 июня, прошло порядка 800 мероприятий.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Двенадцатый книжный фестиваль "Красная площадь" посетило более 500 тысяч человек, сообщил РИА Новости заместитель председателя оргкомитета фестиваля Владимир Григорьев.
"За эти четыре дня на главной площади страны побывало более 500 тысяч человек, примерно 120-130 тысяч посетителей в день", - сказал он.
Фестиваль проходил с 4 по 7 июня на Красной площади. В течение четырех фестивальных дней на разных тематических площадках прошло порядка 800 мероприятий.
Свои книги представили ведущие российские писатели, среди которых Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Дарья Донцова, Сергей Шаргунов и другие.