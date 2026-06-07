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Книжный фестиваль "Красная площадь" посетили более 500 тысяч человек - РИА Новости, 07.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:47 07.06.2026
Книжный фестиваль "Красная площадь" посетили более 500 тысяч человек

На книжном фестивале "Красная площадь" побывали более 500 тысяч человек

© РИА Новости / Фото предоставлено организаторами фестиваля Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян во время встречи с читателями на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян во время встречи с читателями на книжном фестивале Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Фото предоставлено организаторами фестиваля
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян во время встречи с читателями на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двенадцатый книжный фестиваль «Красная площадь» посетило более 500 тысяч человек.
  • В течение четырех фестивальных дней, с 4 по 7 июня, прошло порядка 800 мероприятий.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Двенадцатый книжный фестиваль "Красная площадь" посетило более 500 тысяч человек, сообщил РИА Новости заместитель председателя оргкомитета фестиваля Владимир Григорьев.
"За эти четыре дня на главной площади страны побывало более 500 тысяч человек, примерно 120-130 тысяч посетителей в день", - сказал он.
Фестиваль проходил с 4 по 7 июня на Красной площади. В течение четырех фестивальных дней на разных тематических площадках прошло порядка 800 мероприятий.
Свои книги представили ведущие российские писатели, среди которых Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Дарья Донцова, Сергей Шаргунов и другие.
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян во время встречи с читателями на книжном фестивале Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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КультураВладимир ГригорьевЕвгений ВодолазкинЗахар ПрилепинКнижный фестиваль "Красная площадь"
 
 
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