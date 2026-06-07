Книжный фестиваль "Красная площадь" посетили более 500 тысяч человек

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Двенадцатый книжный фестиваль "Красная площадь" посетило более 500 тысяч человек, сообщил РИА Новости заместитель председателя оргкомитета фестиваля Владимир Григорьев.

"За эти четыре дня на главной площади страны побывало более 500 тысяч человек, примерно 120-130 тысяч посетителей в день", - сказал он.