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Прилепин опроверг сообщения о новой должности в университете - РИА Новости, 09.06.2026
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21:42 09.06.2026
Прилепин опроверг сообщения о новой должности в университете

Прилепин опроверг сообщения о работе в Санкт-Петербургском горном университете

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захар Прилепин опроверг сообщения о заключении контракта с Санкт-Петербургским горным университетом и получении должности проректора.
  • Писатель подтвердил, что общается с ректором университета Владимиром Литвиненко и обсуждал возможность работы в вузе, но окончательного решения пока нет.
  • Прилепин отметил, что после окончания военного контракта в Добровольческом корпусе он еще не устроился на новую работу.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в интервью РИА Новости опроверг сообщения о якобы заключении им контракта с Санкт-Петербургским горным университетом и получении должности проректора.
"Прошла недавно фейковая новость: что я подписал контракт с Горным институтом, что я уже проректор. Это все неправда", - сказал он.
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Прилепин добавил, что общается с ректором университета Владимиром Литвиненко, а предложение о работе в вузе ему поступало, однако окончательного решения еще нет.
"Мы действительно дружим и общаемся с Владимиром Литвиненко, я там читал лекции, и мы обсуждали вопрос, что я там, возможно, буду работать. Но ничего еще не решено окончательно. Как только будет решено - я сообщу", - заключил он.
Писатель отметил, что после окончания военного контракта в Добровольческом корпусе он ощущает себя в отпуске и еще "ни на какие новые работы" не устроился.
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