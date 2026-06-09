Прилепин опроверг сообщения о новой должности в университете

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захар Прилепин опроверг сообщения о заключении контракта с Санкт-Петербургским горным университетом и получении должности проректора.
- Писатель подтвердил, что общается с ректором университета Владимиром Литвиненко и обсуждал возможность работы в вузе, но окончательного решения пока нет.
- Прилепин отметил, что после окончания военного контракта в Добровольческом корпусе он еще не устроился на новую работу.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в интервью РИА Новости опроверг сообщения о якобы заключении им контракта с Санкт-Петербургским горным университетом и получении должности проректора.
"Прошла недавно фейковая новость: что я подписал контракт с Горным институтом, что я уже проректор. Это все неправда", - сказал он.
Прилепин добавил, что общается с ректором университета Владимиром Литвиненко, а предложение о работе в вузе ему поступало, однако окончательного решения еще нет.
"Мы действительно дружим и общаемся с Владимиром Литвиненко, я там читал лекции, и мы обсуждали вопрос, что я там, возможно, буду работать. Но ничего еще не решено окончательно. Как только будет решено - я сообщу", - заключил он.
Писатель отметил, что после окончания военного контракта в Добровольческом корпусе он ощущает себя в отпуске и еще "ни на какие новые работы" не устроился.