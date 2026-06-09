Прилепин опроверг сообщения о новой должности в университете

Краткий пересказ от РИА ИИ Захар Прилепин опроверг сообщения о заключении контракта с Санкт-Петербургским горным университетом и получении должности проректора.

Писатель подтвердил, что общается с ректором университета Владимиром Литвиненко и обсуждал возможность работы в вузе, но окончательного решения пока нет.

Прилепин отметил, что после окончания военного контракта в Добровольческом корпусе он еще не устроился на новую работу.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в интервью РИА Новости опроверг сообщения о якобы заключении им контракта с Санкт-Петербургским горным университетом и получении должности проректора.

"Прошла недавно фейковая новость: что я подписал контракт с Горным институтом, что я уже проректор. Это все неправда", - сказал он.

Прилепин добавил, что общается с ректором университета Владимиром Литвиненко , а предложение о работе в вузе ему поступало, однако окончательного решения еще нет.

"Мы действительно дружим и общаемся с Владимиром Литвиненко, я там читал лекции, и мы обсуждали вопрос, что я там, возможно, буду работать. Но ничего еще не решено окончательно. Как только будет решено - я сообщу", - заключил он.