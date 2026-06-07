Посетители на творческой встрече с главным редактором телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян в рамках книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве

Посетители на творческой встрече с главным редактором телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян в рамках книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Двенадцатый книжный фестиваль «Красная площадь» завершился в Москве.

Захар Прилепин и Евгений Водолазкин представили свои новые книги, а Дарья Донцова и Александра Маринина встретились со своими читателями.

На фестивале прошло около 800 мероприятий на 16 тематических площадках, свои книги представили около 400 издательств из 60 регионов страны.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Двенадцатый книжный фестиваль "Красная площадь" завершился в Москве в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы представили вам все лучшее, что есть сегодня в нашей русской литературе. Правда, была не только русская литература, но еще представители 60 национальных литератур народов Российской Федерации", - сказал заместитель председателя оргкомитета фестиваля Владимир Григорьев , закрывая программу "Красной площади" на главной сцене.

Четвертый фестивальный день завершился концертом, посвященным 90-летию Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина. В исполнении солистов театра прозвучали вокальная лирика российских композиторов XX века.

Последний фестивальный день был насыщенным: свои новые книги представили ведущие российские авторы, а очереди за автографами насчитывали десятки людей. Так, Захар Прилепин презентовал вторую новинку за год - книгу "Чужецарствие", а Евгений Водолазкин представил новый роман "Последнее дело майора Чистова".

"Фестиваль всякий год хороший, но в этом году все особо похорошело, потому что нет дождей. И людей, по-моему стало еще больше", - отметил Водолазкин.

Также в ходе фестиваля со своим читателями встретились Дарья Донцова Александра Маринина , анонсировавшая новую книгу из цикла об Анастасии Каменской.

Во впервые открывшемся в рамках "Красной площади" шатре Союза писателей России состоялись многочисленные мероприятия с авторами-членами союза. Особый ажиотаж вызвала творческая встреча с помощником президента России, главой Союза писателей России Владимиром Мединским

Кроме того, гости фестиваля могли не только приобрести книги и встретиться с писателями, но и посетить выступления легенд отечественного кино и театра: в воскресенье в Литературной гостиной в ГУМе актриса БДТ им. Г. А. Товстоногова Светлана Крючкова представила свою новую авторскую поэтическую программу " Давид Самойлов . Стою у опасного края эстрады…".