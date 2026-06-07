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Книжный фестиваль "Красная площадь" завершился в Москве - РИА Новости, 07.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:31 07.06.2026
Книжный фестиваль "Красная площадь" завершился в Москве

Книжный фестиваль "Красная площадь" завершился в Москве в воскресенье

© РИА Новости / Фото предоставлено организаторами фестиваля Посетители на творческой встрече с главным редактором телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян в рамках книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве
Посетители на творческой встрече с главным редактором телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргаритой Симоньян в рамках книжного фестиваля Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Фото предоставлено организаторами фестиваля
Посетители на творческой встрече с главным редактором телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян в рамках книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двенадцатый книжный фестиваль «Красная площадь» завершился в Москве.
  • Захар Прилепин и Евгений Водолазкин представили свои новые книги, а Дарья Донцова и Александра Маринина встретились со своими читателями.
  • На фестивале прошло около 800 мероприятий на 16 тематических площадках, свои книги представили около 400 издательств из 60 регионов страны.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Двенадцатый книжный фестиваль "Красная площадь" завершился в Москве в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы представили вам все лучшее, что есть сегодня в нашей русской литературе. Правда, была не только русская литература, но еще представители 60 национальных литератур народов Российской Федерации", - сказал заместитель председателя оргкомитета фестиваля Владимир Григорьев, закрывая программу "Красной площади" на главной сцене.
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян во время встречи с читателями на книжном фестивале Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Книгу Симоньян на фестивале "Красная площадь" раскупили за считаные часы
Вчера, 21:42
Четвертый фестивальный день завершился концертом, посвященным 90-летию Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина. В исполнении солистов театра прозвучали вокальная лирика российских композиторов XX века.
Последний фестивальный день был насыщенным: свои новые книги представили ведущие российские авторы, а очереди за автографами насчитывали десятки людей. Так, Захар Прилепин презентовал вторую новинку за год - книгу "Чужецарствие", а Евгений Водолазкин представил новый роман "Последнее дело майора Чистова".
"Фестиваль всякий год хороший, но в этом году все особо похорошело, потому что нет дождей. И людей, по-моему стало еще больше", - отметил Водолазкин.
Также в ходе фестиваля со своим читателями встретились Дарья Донцова и Александра Маринина, анонсировавшая новую книгу из цикла об Анастасии Каменской.
Во впервые открывшемся в рамках "Красной площади" шатре Союза писателей России состоялись многочисленные мероприятия с авторами-членами союза. Особый ажиотаж вызвала творческая встреча с помощником президента России, главой Союза писателей России Владимиром Мединским.
Кроме того, гости фестиваля могли не только приобрести книги и встретиться с писателями, но и посетить выступления легенд отечественного кино и театра: в воскресенье в Литературной гостиной в ГУМе актриса БДТ им. Г. А. Товстоногова Светлана Крючкова представила свою новую авторскую поэтическую программу "Давид Самойлов. Стою у опасного края эстрады…".
Порядка 800 мероприятий прошли на 16 тематических площадках. Свои книги представили около 400 издательств из 60 регионов страны.
Посетители на творческой встрече с главным редактором телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргаритой Симоньян в рамках книжного фестиваля Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Симоньян провела встречу с читателями на фестивале "Красная площадь"
Вчера, 17:31
 
КультураРоссияМоскваЕвгений ВодолазкинВладимир ГригорьевЗахар ПрилепинГУМКнижный фестиваль "Красная площадь"
 
 
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