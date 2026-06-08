Прилепин рассказал о своих планах после завершения военного контракта

Краткий пересказ от РИА ИИ Захар Прилепин сообщил, что после завершения контракта в Добровольческом корпусе ощущает себя в отпуске.

Он подчеркнул, что является подполковником Добровольческого корпуса, а не Росгвардии, и может возобновить службу в любой момент.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин рассказал РИА Новости, что после завершения контракта в Добровольческом корпусе пока ощущает себя в отпуске, но может возобновить службу в любое время.

"У меня совсем недавно закончился контракт. Я себя сейчас ощущаю в отпуске", - сказал он.

Кроме того, писатель уточнил, что в Добровольческом корпусе, который является отдельной структурой Минобороны, устанавливаются конкретные сроки службы.

« "Везде пишут, что Прилепин - подполковник Росгвардии. Я не подполковник Росгвардии, я подполковник Добровольческого корпуса. У меня контракт кончился, я могу в любой момент его возобновить", - подчеркнул писатель.

В январе 2023 года Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии в Донбассе . В ноябре 2025 года он подписал новый контракт с Добровольческим корпусом и вернулся в зону проведения СВО.