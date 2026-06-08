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Прилепин рассказал о своих планах после завершения военного контракта - РИА Новости, 08.06.2026
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09:37 08.06.2026
Прилепин рассказал о своих планах после завершения военного контракта

Прилепин заявил, что чувствует себя в отпуске после окончания военного контракта

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захар Прилепин сообщил, что после завершения контракта в Добровольческом корпусе ощущает себя в отпуске.
  • Он подчеркнул, что является подполковником Добровольческого корпуса, а не Росгвардии, и может возобновить службу в любой момент.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин рассказал РИА Новости, что после завершения контракта в Добровольческом корпусе пока ощущает себя в отпуске, но может возобновить службу в любое время.
"У меня совсем недавно закончился контракт. Я себя сейчас ощущаю в отпуске", - сказал он.
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Кроме того, писатель уточнил, что в Добровольческом корпусе, который является отдельной структурой Минобороны, устанавливаются конкретные сроки службы.
«
"Везде пишут, что Прилепин - подполковник Росгвардии. Я не подполковник Росгвардии, я подполковник Добровольческого корпуса. У меня контракт кончился, я могу в любой момент его возобновить", - подчеркнул писатель.
В январе 2023 года Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии в Донбассе. В ноябре 2025 года он подписал новый контракт с Добровольческим корпусом и вернулся в зону проведения СВО.
В апреле в интервью РИА Новости писатель заявил о том, что планирует продление этого контракта. Изначально Прилепин планировал быть капитаном в штурмовом батальоне, но в итоге согласился перейти в систему управления, потому что никогда не занимался штабной работой на таком высоком уровне.
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