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Эдуард Бояков: у Театра на Малой Ордынке большие амбиции - РИА Новости, 20.06.2026
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12:00 20.06.2026

Эдуард Бояков: у Театра на Малой Ордынке большие амбиции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭдуард Бояков
Эдуард Бояков - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Эдуард Бояков. Архивное фото
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У театра особая роль – он как меридиан ведет зрителя от традиций к современности, и очень важно не сбиться с пути, считает художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков. В интервью РИА новости режиссер рассказал о культурных ценностях, уроках истории и формуле Станиславского и объяснил, почему театральный буфет не менее важен для зрителей, чем репертуар. Беседовала Марина Пяткина.
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Эдуард Владиславович, в эти выходные на площадке "Москино" пройдет фестиваль русской культуры "Традиция", который вы придумали совместно с Захаром Прилепиным. Что ждет гостей фестиваля?
– Мы не позиционируем фестиваль "Традиция" как фестиваль русской культуры. Мы его позиционируем как обращение к истокам разных культур и традиций. Например, группа "AY YOLA" из Башкирии в нашей программе исполняет башкирскую музыку, в их творчестве очевидна большая связь с корнями, они попали в танцевальные чарты всего мира именно благодаря этому своеобразию. Сергей Старостин, Таисия Краснопевцева, Пелагея и группа "Любэ" тоже соединяют современность с верностью корням, но в русской музыке. И, конечно, самое интересное – нащупать эту связь между прошлым и будущим, и не сводить понимание традиции только к нашей истории или археологии.
Какие долгосрочные планы у фестиваля: хотите ли вывести его на международный уровень или сохраните отечественную площадку?
– "Москино" – крупнейшая съемочная площадка в мире, на днях я обсудил международные перспективы с его руководством и услышал обнадеживающие ответы. Действительно для того, чтобы что-то случилось в международном пространстве, нужно сначала его построить, потом показывать, а потом уже будут и проекты.
Они, например, затевают колумбийский фильм, но это произошло через два года после того, как кинопарк начал функционировать как киноплощадка. Я думаю, что два года – это хороший срок, которого и нашему фестивалю будет достаточно для того, чтобы выйти на международный уровень. Мы это, безусловно, планируем.
Помимо фестиваля, планируются ли какие-то новые совместные проекты с "Москино"?
– Да, у нас прошёл очень успешный зимний проект в декорациях Московского Кремля с участием видных больших артистов - Екатерины Гусевой, Дмитрия Певцова, Ольги Кабо, Дины Корзун, Елены Захаровой, Глеба Пускепалиса. Это комбинация площадного действия и зимнего спектакля.
Спектаклями на открытом воздухе современную публику не удивишь, но, когда это происходит в январе и в феврале, это экстремально. Нам и с погодой повезло, в целом, опыт оказался очень успешным. Собственно, фестиваль "Традиция" вырос из этого опыта, и родилась идея перенести его с маленькой, камерной, очень нами любимой усадьбы в Захарово, куда бабушка Александра Сергеевича Пушкина привозила его к себе в деревню. Сейчас, конечно, совершенно другой масштаб и другой характер мифа. Театральному и музыкальному фестивалю очень хорошо выстраивать отношения с киноплощадкой, это очень перспективная идея. Мне кажется, нам можно много всего придумать вместе.
- Вы в Театре на Малой Ордынке ставите спектакль по роману Захара Прилепина "Тума". Есть ли в планах спектакли и по другим произведениям писателя?
– Мы дружим с Захаром много лет. Я с радостью и с пиететом отношусь к его литературному творчеству, считаю его большим русским писателем. Его последний роман "Тума" повествует о жизни русского казачества на Дону. Это XVII век, эпоха Степана Разина. Сложнейшие отношения между Европой, Польшей, Украиной, Востоком, турецким эгрегором, русским правителем.
Удивительные параллели с тем временем, удивительные совпадения. И, читая роман "Тума", понимаешь, в общем-то, банальную мысль: мы все время забываем о том, что для того, чтобы разобраться в настоящем и в будущем, нужно все время внимательно обращаться к нашей истории.
Очень важно знать историю, какие сюжеты уже разыгрывались, какие конфликты проявлялись, и тогда сегодняшний конфликт - ситуация с СВО — это совершенно очевидная проекция на те события.
Если мы не будем изучать русскую историю, если мы не будем изучать XVII век и начало XVII века - если говорить об Эпохе смуты, если мы не будем изучать и разбираться в событиях конца XVII века, когда случился раскол, восстание Разина, когда патриархом пришел Никон, когда Соловки противостояли Московской власти - то мы, конечно, и в сегодняшних событиях не разберемся. Это прекрасные, важные уроки.
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Вы возглавляете Театр на Малой Ордынке. Что уже удалось сделать? Какого курса вы намерены придерживаться?
– Мы серьезно перестраиваем репертуар Театра на Малой Ордынке. Мы очень серьезно относимся к цельности нашего замысла. Современный репертуарный театр может заполучить зрителя только тогда, когда он интересен в разных проявлениях: афиша, дизайн пространства, театральный буфет, архитектура зрительного зала, так же важны, как и то, что происходит на сцене. Для кого-то эта мысль может показаться слишком профанирующей, слишком провокационной, как бы оскорбляющей то творчество, которым занимаются люди на сцене. Мол, не надо нам говорить, что у нас нет в туалетах правильного мыла и хороших салфеток - но это неправильно.
На самом деле, это даже противоречит завету классиков. То, с каким вниманием Станиславский, Немирович-Данченко, Савва Морозов, и приглашенный ими Шехтель – самый модный, самый дорогой в то время московский архитектор, то, с каким вниманием создатели МХТ занимались даже дверными ручками, дизайном афиш, продумыванием визуального языка, который позволяет коммуницировать с современным зрителем, показывает, что это очень важная тема. Такая же важная, как и поиск современного драматурга. Ведь это театр, который открыл в качестве драматурга Чехова. Это театр, который поставил великие пьесы Максима Горького. Это театр, который одну за одной ставил пьесы Леонида Андреева. И все это было связано с этим пространством.
Поэтому и мы, создавая, фактически строя новый театр - потому что репертуар достаточно серьезно переосмысливается - сохраняем ядро труппы. Но репертуар меняется очень сильно – он ориентирован на русскую историю, на русский культурный код, на новое понимание современной музыки и хореографии. И, кстати, он ориентирован на внимание к междисциплинарным студиям, к приглашению не только драматургов, но и музыкантов, поэтов, философов, художников в наш круг, как это было в Серебряном веке и во времена возникновения МХАТа. Вокруг МХАТа когда-то объединились Айседора Дункан, Добужинский, Есенин.
Театр должен становиться центром, ядром культурной жизни. Сегодня, наверное, кто-то употребляет в таких случаях модное словечко "хаб". Вот такой творческий "хаб" сам из себя и есть любой большой и амбициозный репертуарный театр. И у нас большие амбиции.
У нас сейчас вовсю идет ремонт. Мы пригласили знаменитых московских архитекторов из бюро Wowhaus. Огромное количество знаковых московских проектов принадлежит их авторству: Электротеатр Станиславского, Парк Горького, пространство института Стрелка, национальная библиотека – Ленинка. Это бюро участвовало в создании этого яркого, привлекательного образа, который сегодня характерен для Москвы. Москва изменилась, и, мне кажется, очевидно, к лучшему. И Wowhaus поучаствовал в этом серьезно.
Они отнеслись к проекту нашего интерьера с душой, замкнули наши репертуарные идеи на историю Замоскворечья. Есть реплики, которые мы обнаруживаем в их проекте к Марфо-Мариинской обители, которая совсем недалеко, и которая построена великими архитекторами, великими художниками Серебряного века - Щусевым, Нестеровым, Кориным. Они строили для Елизаветы Федоровны эту обитель, которая стала ярчайшим примером Серебряного века.
И теперь мы пытаемся переосмыслить эти визуальные коды в нашем пространстве. Таким образом, мы работаем и над премьерами, но при этом не забываем про то, что театр должен быть открытым современным культурным центром с хорошим магазином сувениров, мерчендайзинга, как говорят современные маркетологи.
Повлияет ли кардинальная смена репертуара на посещаемость? Кто ваш зритель? Отвечает ли эта перемена его запросам?
– Это очень важный вопрос, очень серьезный, очень острый. Потому что, говоря о смене репертуара, мы, конечно, очень надеемся, что те зрители, которые посещали прежний Театр на Малой Ордынке, сохранят интерес, но при этом мы отдаем себе отчет в уникальности нашего позиционирования. Мы хотим создать очень необычный яркий театр.
Не яркий ради мнимой яркости, не просто необычный, чтобы выпендриться пооригинальнее, а именно в отношении художественной глубокой декларации. Мы говорим о том, что завет "жизни человеческого духа", эта формула Станиславского, по-прежнему определяет задачу русского психологического репертуарного театра. И, к сожалению, не все готовы поместить эту формулу на свои творческие знамена.
Мы готовы, мы хотим продолжать эту великую традицию, и поэтому наш интерес к русскому логосу, к русской истории, принципиален. Соответственно, и зрители, которые придут к нам, будут движимы этим интересом. Я думаю, что следующий сезон будет очень показательным, чтобы мы смогли получить ответ на вопрос, есть ли у нашего театра уникальный, именно наш зритель. Я очень на это надеюсь.
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В конце прошлого года вы представили спектакль об СВО по пьесе Ольги Погодиной-Кузьминой "Хорошие фото". Как она отозвалась зрителям?
– "Хорошие фото" – важнейший для нас спектакль. Но когда его определяют как постановку о специальной военной операции, я испытываю противоречивые чувства. Это современный спектакль, спектакль о нашем времени. Если я захочу поставить спектакль о семейной истории, где общаются несколько поколений, выстраивают отношения, решают проблемы, конфликты, разбираются в родословной, это будет сложно. Это превратится в эпос в духе современного Голсуорси, Фолкнера или Толстого. Можно ли при этом обойти тему СВО? Как избежать её в творческой рефлексии?
Если меня спросят: "Эдуард, а ты где крестился?", я скажу: "На Днепре, у меня дед оттуда". "Эдуард, а что на тебя в твоих поездках произвело наиболее сильное впечатление в жизни?". Наверное, 20 лет назад я бы начал рассказывать про Южную Америку, про Африку, про Европу... Всего я, наверное, побывал примерно в сотне стран. Но сейчас я вам начну рассказывать про Мариуполь, если речь о моих самых сильных эмоциях.
чему я веду? СВО не может не коснуться современного человека. И даже если мы встречаемся с какой-нибудь девицей или парнем, который делает вид, что ничего подобного в этом московском пространстве Патриарших прудов или модного ресторанчика где-нибудь на юго-западе Москвы, поближе к пойме Москвы-реки, не происходит, это их не касается - на самом деле, это не так. Просто они проблему, которую чувствуют, боль, которую имеют, конфликт, который не разрешен, заталкивают пониже.
Придет время, они начнут переживать это, придет время, СВО с ними случится. Это с ними случится, когда они увидят ситуацию, в которой оказываются их дети и их внуки. Нужно быть честным и понимать, что мы ведем настоящую полноценную войну. Войну не с Украиной, войну с Западом.
И насколько мы будем четче, честнее, трезвее, от этого зависит и победа в этой войне. И чем мы будем честнее и трезвее, тем меньше будет потерь. И тем меньше будет шансов на то, что эта война будет разрастаться, до следующего уровня конфликта, не Дай Бог.
Многие рассуждают, стоит ли осмыслять происходящее непосредственно во время конфликта, или это допустимо лишь после завершения? Какова ваша позиция?
– Это очень важный вопрос, и он тоже для меня очень больной. Есть жанры, которые моментально реагируют. У нас есть потрясающая современная поэзия. Вы можете видеть ее у меня на полках: стихи Анны Ревякиной, Анны Долгоревой, Игоря Караулова, Дмитрия Мельникова, Влада Маленко - это стихи больших русских современных поэтов. Вот был "Золотой век" – Федор Глинка, Гавриил Державин, Константин Батюшков, о которых мы, кстати, говорим на фестивале "Традиция" в проекте, который называется "Взвод". И есть современные поэты. Та эпоха и сегодняшняя эпоха.
Этот феномен очевиден, и это очень интересное явление, если говорить о русской поэзии.
А что касается театра или кинематографа - нужны годы, нужен процесс осмысления, должно пройти время для того, чтобы возникли высказывания. Фильм Германа "Проверка на дорогах" или "Летят журавли" Калатозова — это уже 1950-е, 60-е, 70-е годы. Во время войны фильмов о Великой Отечественной войне не было. Во время войны Эйзенштейн снимал Иоанна Грозного, а поэты писали стихи и такие песни, как "Темная ночь". Разные жанры искусства двигаются по-разному.
Тем не менее, появилась такая пьеса - "Хорошие фото". Это очень важно, и очень, боюсь говорить это слово, успешный спектакль, потому что он про трагедию, про то, как друг хоронит своего близкого товарища, который погиб. И это происходит в нашей жизни - там нет людей со снайперской винтовкой, никто ни в кого не стреляет, никто никого не спасает, прыгнув на амбразуру. Все происходит в больнице, на кладбище, в разговорах о том, как похоронить, о том, как помнить. В госпитале, в баре, в конце концов, в караоке. Это тоже известная локация, где человек может свою боль канализировать, выразить и как-то осмыслить. Это очень важный для нас опыт, но ставили мы этот спектакль не потому, что это пьеса про специальную военную операцию, а потому что это хорошая пьеса. Прежде всего, должен быть хороший театр. Театр - это не пропаганда, театр - это эстетика. В театре должна быть красота, образ, правда, глубина. И если это происходит в наше время, тогда тема СВО естественным образом возникает, и прекрасно, что мы с этой пьесой в таких плодотворных отношениях
Стало ли больше качественного материала для спектаклей на эту тему СВО?
– Пока нет, пока очень мало драматургии интересной, и кинематографа, и музыки. Но тем ценнее эти жемчужины, когда их обнаруживаешь. В позапрошлом году группа 25/17, мои любимые русские музыканты Андрей Бледный и Антон Завьялов записали альбом "Время встреч и расставаний". Первая песня адресована разным людям, там идет перечисление: "для тех, кто оказался в горе", "кто переживает боль", "кто на кураже" и для тех, "кто в блиндаже". Это, в общем-то, веселая песня.
Но одно единственное упоминание того, что эта музыка для нас, и для тебя, и для меня, и для того, кто в блиндаже, делает ситуацию настолько трагичной, настолько красивой, тем более, когда это большие музыканты, потрясающая музыка и совершенно великолепная аранжировка. Таким образом идет эта косичка всего альбома и приходит к последней песне, которая называется "Колыбельная". Человек не может заснуть, желает доброго сна всем людям на земле, и в конце в короткой фразе говорит о том, что сегодня узнал о гибели друга на войне. Далее опять следует мотив почти "спят усталые игрушки", и это настолько сильно, что ты сразу чувствуешь связь со своим временем. Необязательно надевать что-то трехцветное, не нужно себе кокарду на лоб лепить или перья, или носить кожанку с какими-то аллюзиями. Искусство говорит через другое - через глубокое личное переживание, через личную энергию. Ведь если я волнуюсь, если я чувствую связь с предками, с моей землей, с родиной, то это происходит не от громкости высказываний, не от девиза: "мы русские, обязательно мы должны победить, мы русские, с нами Бог". Да, это великая формула, сказанная великим полководцем, но надо понимать, что культурное поле устроено совершенно по-другому, нежели пропаганда.
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Можете назвать три компонента, которые обеспечат успех постановки?
– Я могу ответить только субъективно, оговорившись, что это мои компоненты, моя система координат и мое понимание успеха или провала. В моем представлении тремя главными условиями успеха спектакля в театре являются, во-первых, связь любого спектакля с репертуаром. Это первый закон, которому я очень много уделяю внимания. Да, действительно, зритель приходит и покупает билеты на конкретный спектакль. Он, может быть, и больше не придет в этот театр. Или придет в следующем году, когда этого спектакля уже не будет в репертуаре. Но для настоящего русского театра очень важна связь любого высказывания, любого спектакля с репертуаром, с контекстом – они как параллели на глобусе. А есть еще меридианы, долгота – это линия преемственности. Очень важно понимать, внутри какой традиции ты существуешь. Уже во времена Станиславского, Корша, Немировича-Данченко, Мейрхольда, Вахтангова, Таирова было понимание того, что театральные художники, театральные режиссеры создают совершенно разные пространства. Поэтому очень важно понимать, откуда ты идешь, какой традиции следуешь.
Когда мне говорят: "Эдуард, ты все время говоришь про Станиславского, это же 120 или 130 лет назад, давай про сегодня". Про сегодня - это Лев Додин, Малый драматический театр в Петербурге! Невероятное единение театра, который создавался Додиным и его студентами. Сейчас им, соответственно, по 70 - 75 лет, а немногие из них по-прежнему на сцене. Некоторые даже играют молодые роли. И это невероятное ощущение. Я был на прошлой неделе, аншлаги невероятные. Я вместе с супругой смотрел спектакль "Братья и сестры", я четвертый раз, она - первый. Плакали мы одинаково. Мы смотрели спектакль о послевоенной жизни в северной русской деревне. Это была уже редакция спектакля, который поставлен лет 40 назад. Уже следующее поколение артистов играет эти отношения, переживают эту любовь, ревность, предательство. Но это актуально.
Я не ставлю себя в ряд со Станиславским и Додиным, упаси Боже. Я говорю про то, что я часть этого эгрегора, я часть "этого бассейна", я часть этого пространства, я присягаю этому театру, я его мыслю так, как мыслят мои учителя. Это был второй рецепт. А третий - это яркий современный язык, попытка понять, что театр не герметичен, как это было в восемнадцатом или девятнадцатом веке. Современный театр намного активнее и смелее, нежели во времена Станиславского, использует технологии, но, в конце концов, тогда этих технологий и не было. То, что сейчас вытворяют компьютерные художники, то, что сейчас позволяет видеопроекция делать в театре, то, какой звук можно моделировать, дает эффект воздействия на зрителя даже в чем-то сильнее, чем в кино. И это все происходит в режиме реального времени.
Есть ли для вас три категорических запрета, гарантирующих провал?
– Если говорить о том, что нельзя: нельзя коммерческих спекуляций. Для меня табу – это антрепризный подход, когда деньги впереди, когда мы зовем артиста, потому что он продает кассу. Я практичный человек, я продюсер, я понимаю, что у всех есть семьи, и у артистов есть семьи, и мы должны обеспечить хозяйственную жизнь нашему театру. Но жить только ради продаж, ради бизнеса в театре невозможно. Это моментально распознается. Я думаю, любой профессионал понимает, где эта грань - где про жизнь человеческого духа, а где про денежки. И, наверное, все, что касается сегодняшнего разрушающего образа семьи. Есть традиционные ценности, а есть антитрадиционные ценности, вся эта повестка гомоэротическая. Мы находимся в пространстве очень активной атаки, которую массовая западная культура на нас совершает. И разрушать семейные ценности очень легко.
И при всем желании сделать спектакль, нужно предъявить в качестве героя либо подонка, либо просто носителя этой антитрадиционалистской парадигмы, я на это не пойду. И если будет герой, то он будет герой. А подонка я буду показывать, как подонка, то есть не буду оправдывать.
Готов ли театр наладить творческий диалог с другими странами? Если да, то с какими?
– В этом году у нас возникает международная повестка. Мы с народным артистом России Валентином Клементьевым набираем курс магистратуры в ГИТИСе. У нас складывается очень интересная команда. Есть интересные русскоязычные ребята, а также студенты из Ирана, Чили, Исландии и еще нескольких стран. Это создает очень интересный контекст. Это профессионалы, у которых есть минимальное творческое образование, за ними есть какие-то истории, структуры, компании. Так что, мы надеемся, что в этом году в нашем театре возникнет международный трек.
А труппа театра готова отправиться в другие страны со спектаклями?
– Любые гастроли для театра – это радость. Но я уже упомянул про наше перекодирование пространства и про смену репертуара. Нельзя одновременно с этим планировать гастрольную деятельность. Надо сделать продукт, а потом уже думать. Но я уверен, что эта тема возникнет достаточно скоро.
А когда театр будет готов принять зрителей?
– В октябре. Мы сыграем премьеры сезона: спектакль по Лескову, по "Тупейному художнику" - "Серьги для Примадонны", а также спектакль по роману Прилепина "Тума". Эти работы мы представим уже ближайшей осенью, а начнем репетировать на строительной площадке…
В экстремальных условиях.
– Да, думаю, любовь к театру позволит нам это выдержать.
А в октябре вы с маэстро Валерием Абисаловичем Гергиевым анонсировали международный проект, но не раскрывали подробностей. Готовы ли сейчас ими поделиться?
– Не могу порадовать новостями. Расскажу буквально несколько слов о проекте, и это уже будет ответом на вопрос, почему проект заморожен. Речь шла об арабских странах. И, конечно, после того, как как начались известные события не только в Ливане, в Израиле, Иране, но и во всем арабском мире, мы были вынуждены заморозить наши переговоры, и проект остановился.
В ближайшее время мы поймем, можно ли говорить о развитии, потому что мы достаточно далеко продвинулись. Приезжали очень серьезные люди мирового уровня, которые делали события масштаба открытия Олимпиады, и я организовывал встречи с маэстро Гергиевым и в Москве, и в Петербурге. Но произошло то, что произошло.
На какой стадии проект по созданию картины о национальной идее России?
– Я занимался съемками, они уже закончены, фильм называется "Я тоже русский". Это художественно-публицистический фильм, который я снимал, договариваясь с продюсерами: они не вмешиваются в творческий процесс, а потом я передаю им продукт, и они уже будут думать. Есть такое понятие "продюсерское кино", и надо с уважением относиться к праву продюсеров. В Америке присутствовать при монтаже своего фильма могут не больше 10% режиссеров, членов гильдии режиссеров. Представляете? То есть продюсер нанимает режиссера монтажа, режиссера, сценариста, и контролирует все стадии процесса, принимая решения. С этим связано то, что "Оскар" за лучший фильм выходит получать не режиссер, а продюсер. В общем-то, это нормальная рыночная ситуация. Ко мне обратилась с этим вопросом крупная корпорация, сделала заказ, я его выполнил и сейчас жду информации о том, что будет с моим фильмом.
А как предварительно оцениваете результат?
– Я очень доволен результатом работы, я сделал то, что сделал. Но мы живем в ситуации контрактных отношений: продюсер может перемонтировать фильм, а у меня как у художника, есть право убрать свою фамилию из титров. Возможно, так и будет. Но в любом случае эта тема оказалась очень интересной, плодотворной. Мы в Театре на Малой Ордынке хотим сделать серию передач о том, что значит быть русским: с точки зрения этнологии, генетики, истории. Уже на фестивале "Традиция" выдающийся современный историк Герман Артамонов будет рассказывать о феномене советского человека. И мы с ним планируем целую линию таких встреч. И, наверное, за этими встречами последуют уже какие-то медийные форматы.
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