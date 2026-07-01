Прилепин рассказал, как украинцы жульничали при обмене пленными еще до СВО

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"Это жулики, прямо пробы ставить негде. Мы собираем реально пленных, <...> а они в Харькове просто собирают в каком-нибудь бомжатнике несчастных пьяниц и везут нам их на обмен. И все. А наших ребят — бойцов и наших контрагентов, наших разведчиков — держат дальше", — рассказал писатель на пресс-конференции в Москве.