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Прилепин рассказал, как украинцы жульничали при обмене пленными еще до СВО - РИА Новости, 01.07.2026
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16:51 01.07.2026 (обновлено: 17:49 01.07.2026)
Прилепин рассказал, как украинцы жульничали при обмене пленными еще до СВО

Прилепин рассказал, как украинцы жульничали при обмене пленными до начала СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Писатель Захар Прилепин рассказал о случаях жульничества со стороны Украины при обмене пленными до начала СВО.
  • По его словам, украинская сторона привозила на обмен "несчастных пьяниц" вместо настоящих российских военнослужащих.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин рассказал, как еще до начала СВО украинцы жульничали и привозили на обмен "несчастных пьяниц" вместо пленных российских военнослужащих.
Прилепин был советником главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко с 2015 года. Он сообщил, что уже в то время производились обмены с украинской стороной.
«

"Это жулики, прямо пробы ставить негде. Мы собираем реально пленных, <...> а они в Харькове просто собирают в каком-нибудь бомжатнике несчастных пьяниц и везут нам их на обмен. И все. А наших ребят — бойцов и наших контрагентов, наших разведчиков — держат дальше", — рассказал писатель на пресс-конференции в Москве.

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