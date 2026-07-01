Краткий пересказ от РИА ИИ
- Писатель Захар Прилепин рассказал о случаях жульничества со стороны Украины при обмене пленными до начала СВО.
- По его словам, украинская сторона привозила на обмен "несчастных пьяниц" вместо настоящих российских военнослужащих.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин рассказал, как еще до начала СВО украинцы жульничали и привозили на обмен "несчастных пьяниц" вместо пленных российских военнослужащих.
Прилепин был советником главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко с 2015 года. Он сообщил, что уже в то время производились обмены с украинской стороной.
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"Это жулики, прямо пробы ставить негде. Мы собираем реально пленных, <...> а они в Харькове просто собирают в каком-нибудь бомжатнике несчастных пьяниц и везут нам их на обмен. И все. А наших ребят — бойцов и наших контрагентов, наших разведчиков — держат дальше", — рассказал писатель на пресс-конференции в Москве.