https://ria.ru/20230425/kharris-1867615032.html

Биография Камалы Харрис

Биография Камалы Харрис - РИА Новости, 25.04.2023

Биография Камалы Харрис

Вице-президент США Камала Деви Харрис (Kamala Devi Harris) родилась 20 октября 1964 года в Окленде (штат Калифорния) в семье иммигрантов. Ее отец приехал в США... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:07

2023-04-25T15:07

2023-04-25T15:07

справки

камала харрис

окленд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784770812_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_ef4d40e7fcb7c1eded2e2d39bec81fd4.jpg

Вице-президент США Камала Деви Харрис (Kamala Devi Harris) родилась 20 октября 1964 года в Окленде (штат Калифорния) в семье иммигрантов. Ее отец приехал в США с Ямайки и работал преподавателем в Стэнфордском университете, мать – индийского происхождения. В 1986 году Камала Харрис получила степень бакалавра Университета Говарда в Вашингтоне (округ Колумбия), где изучала политологию и экономику, в 1989 году – юридический колледж Гастингса и получила степень доктора юридических наук в Калифорнийском университете.С 1990 года – член коллегии адвокатов Калифорнии.С 1990 по 1998 год была заместителем окружного прокурора округа Аламида (штат Калифорния).В 1994 году – член Апелляционного совета по страхованию от безработицы штата Калифорния и Комиссии по медицинской помощи штата.Затем работала в окружной прокуратуре Сан-Франциско, была начальником отдела по делам детей и семьи.В 2004-2011 годах – окружной прокурор Сан-Франциско.В 2011-2016 годах – генеральный прокурор штата Калифорния. Стала первой женщиной и первой афроамериканкой, занявшей этот пост. На этой должности отказалась поддерживать документ, запрещавший однополые браки.В январе 2015 года Харрис объявила о том, что баллотируется на пост сенатора от Калифорнии. В июне 2016 года выиграла праймериз Демократической партии и была избрана в Сенат США. В январе 2017 года вступила должность, став первой американкой индийского происхождения в Сенате и второй чернокожей женщиной.В частности, работала в Специальном комитете по разведке, в Судебном комитете. 18 января 2021 года ушла в отставку.21 января 2019 года объявила об участии в президентской гонке, однако в ходе праймериз Демократической партии получила 3% голосов и в декабре 2019 года сняла свою кандидатуру из-за недостаточной поддержки избирателей. В августе 2020 года кандидат в президенты США Джо Байден выбрал Камалу Харрис кандидатом на пост вице-президента страны от Демократической партии США. 19 августа 2020 года кандидатура Харрис была утверждена на съезде Демократической партии в Уилмингтоне (штат Делавэр). Она стала первой чернокожей женщиной и первым политиком азиатского происхождения, официально номинированным на пост вице-президента США одной из основных партий. По итогам президентских выборов, состоявшихся 3 ноября 2020 года, была избрана 49-м вице-президентом США. 20 января 2021 года Камала Харрис вступила в должность. Она стала первой женщиной в истории США на посту вице-президента. 19 ноября 2021 года в течение одного часа и 25 минут исполняла обязанности президента США, пока глава государства Джо Байден находился под наркозом в ходе плановой операции. 25 апреля 2023 года Камала Харрис заявила, что будет снова выдвигаться в качестве кандидата в вице-президенты в паре с Джо Байденом на выборах в 2024 году. В России Камала Харрис известна своими скандальными заявлениями. Она не раз утверждала, что 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп верит российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем американским разведслужбам, в том, что касается приписываемого России вмешательства в выборы США в 2016 году. В МИД России много раз опровергали подобные вымыслы о российском влияние на электоральный процесс в США. Также Харрис неоднократно выступала с критикой в отношении Москвы и называла ее "противником Вашингтона", неоднократно заявляла, что по отношению к России нужно вести себя предельно жестко. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2023 года заявила о якобы совершении Россией "преступления против человечности" на Украине. В 2019 году были опубликованы мемуары Камалы Харрис The Truths We Hold: An American Journey.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

окленд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, камала харрис, окленд