Трамп захотел измерить уровень IQ Байдена и Харрис - РИА Новости, 18.11.2025
09:16 18.11.2025
Трамп захотел измерить уровень IQ Байдена и Харрис
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
камала харрис
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис
Трамп захотел измерить уровень IQ Байдена и Харрис

Трамп хочет провести тест на IQ для Байдена и Харрис

© AP Photo / Carolyn KasterДжо Байден и Камала Харрис
Джо Байден и Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Джо Байден и Камала Харрис . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп захотел измерить уровень IQ у экс-президента страны Джо Байдена и его вице-президента Камалы Харрис, и задался вопросом о возможном победителе.
"Просто интересно, я хочу провести тест на IQ для Камалы и Байдена. Как вы думаете, кто победит?" - сказал Трамп, выступая на мероприятии компании McDonald's.
Бывший президент США в прошлом году сначала планировал переизбраться на должность, но после провальных дебатов с Трампом вышел из гонки в пользу своего вице-президента Харрис, она выборы проиграла. Юридически Байден, в отличие от Трампа, вправе претендовать на пост в 2028 году, поскольку отработал только один срок.
Сам Байден, который был старейшим президентом в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Трамп пообещал оставить в Белом доме фото автопера вместо портрета Байдена
