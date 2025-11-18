https://ria.ru/20251118/tramp-2055633517.html
Трамп захотел измерить уровень IQ Байдена и Харрис
Трамп захотел измерить уровень IQ Байдена и Харрис
Трамп захотел измерить уровень IQ Байдена и Харрис
Президент США Дональд Трамп захотел измерить уровень IQ у экс-президента страны Джо Байдена и его вице-президента Камалы Харрис
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
камала харрис
сша
Новости
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп захотел измерить уровень IQ у экс-президента страны Джо Байдена и его вице-президента Камалы Харрис, и задался вопросом о возможном победителе.
"Просто интересно, я хочу провести тест на IQ для Камалы и Байдена
. Как вы думаете, кто победит?" - сказал Трамп
, выступая на мероприятии компании McDonald's
.
Бывший президент США
в прошлом году сначала планировал переизбраться на должность, но после провальных дебатов с Трампом вышел из гонки в пользу своего вице-президента Харрис
, она выборы проиграла. Юридически Байден, в отличие от Трампа, вправе претендовать на пост в 2028 году, поскольку отработал только один срок.
Сам Байден, который был старейшим президентом в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.