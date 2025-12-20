Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что Хиллари Клинтон умнее, чем Харрис - РИА Новости, 20.12.2025
06:35 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/tramp-2063466894.html
Трамп считает, что Хиллари Клинтон умнее, чем Харрис
Умственные способности бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон намного выше, чем у бывшего вице-президента страны Камалы Харрис, уверен американский лидер... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T06:35:00+03:00
2025-12-20T06:35:00+03:00
в мире
сша
северная каролина
дональд трамп
хиллари клинтон
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_1d5251c88b86a8643fe76a8e0db6d63e.jpg
сша
северная каролина
в мире, сша, северная каролина, дональд трамп, хиллари клинтон, камала харрис
В мире, США, Северная Каролина, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, Камала Харрис
Трамп считает, что Хиллари Клинтон умнее, чем Харрис

Трамп: умственные способности Хиллари Клинтон значительно выше, чем у Харрис

© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Умственные способности бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон намного выше, чем у бывшего вице-президента страны Камалы Харрис, уверен американский лидер Дональд Трамп.
"У Хиллари IQ (оценка уровня интеллекта - ред.) намного выше, чем у Камалы, я бы сказал. Я думаю, что у Хиллари, вероятно, на 50 или 60 баллов выше", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.
Он добавил, что Хиллари была умной, но "гадкой", отметив, что он не стал бы приходить к ней в дом.
В 2016 году Хиллари Клинтон выступила кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в США, где ее соперником был Дональд Трамп. Несмотря на победу по общему числу голосов избирателей, она в итоге проиграла по доле голосов выборщиков.
В 2024 году Камала Харрис стала номинантом от демократов после отказа Джо Байдена от участия в кампании. Она также потерпела поражение от Трампа, который одержал победу и по числу голосов, и по доле голосов выборщиков.
В миреСШАСеверная КаролинаДональд ТрампХиллари КлинтонКамала Харрис
 
 
Версия 2023.1 Beta
