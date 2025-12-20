Трамп считает, что Хиллари Клинтон умнее, чем Харрис

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Умственные способности бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон намного выше, чем у бывшего вице-президента страны Камалы Харрис, уверен американский лидер Дональд Трамп.
"У Хиллари IQ (оценка уровня интеллекта - ред.) намного выше, чем у Камалы, я бы сказал. Я думаю, что у Хиллари, вероятно, на 50 или 60 баллов выше", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина.
Он добавил, что Хиллари была умной, но "гадкой", отметив, что он не стал бы приходить к ней в дом.
В 2016 году Хиллари Клинтон выступила кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в США, где ее соперником был Дональд Трамп. Несмотря на победу по общему числу голосов избирателей, она в итоге проиграла по доле голосов выборщиков.
В 2024 году Камала Харрис стала номинантом от демократов после отказа Джо Байдена от участия в кампании. Она также потерпела поражение от Трампа, который одержал победу и по числу голосов, и по доле голосов выборщиков.