Рейтинг@Mail.ru
Действия США против Венесуэлы грозят обернуться хаосом, предупредила Харрис - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:30 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/kharris-2066309468.html
Действия США против Венесуэлы грозят обернуться хаосом, предупредила Харрис
Действия США против Венесуэлы грозят обернуться хаосом, предупредила Харрис - РИА Новости, 04.01.2026
Действия США против Венесуэлы грозят обернуться хаосом, предупредила Харрис
Действия американских властей против Венесуэлы и похищение президента страны Николаса Мадуро грозят обернуться хаосом, за который придется расплачиваться... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T06:30:00+03:00
2026-01-04T06:30:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
америка
николас мадуро
дональд трамп
камала харрис
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982604462_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_d95c2363611330e3fe17f1f8c0539bb5.jpg
https://ria.ru/20260104/ssha-2066309276.html
https://ria.ru/20260104/ssha-2066300903.html
https://ria.ru/20260104/dotkom-2066304132.html
венесуэла
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982604462_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_ffe25b17441061e84cd6d71eb63688d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, америка, николас мадуро, дональд трамп, камала харрис, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Америка, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Камала Харрис, ООН, Удары США по Венесуэле
Действия США против Венесуэлы грозят обернуться хаосом, предупредила Харрис

Харрис: действия США против Венесуэлы грозят обернуться хаосом

© AP Photo / Jacquelyn MartinКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Действия американских властей против Венесуэлы и похищение президента страны Николаса Мадуро грозят обернуться хаосом, за который придется расплачиваться американским семьям, предупредила бывшая вице-президент США Камала Харрис.
"Мы уже видели это кино раньше. Войны ради смены режима или нефти, которые преподносятся как сила, но превращаются в хаос, а американские семьи расплачиваются за это", - написала он в соцсети Х.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Эксперт из КНР оценил значение операции США в Венесуэле
Вчера, 06:29
Харрис добавила, что действия президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы не делают Америку безопаснее или сильнее.
"Этот шаг был незаконным и неразумным. Американский народ этого не хочет, и он устал от лжи… Речь идет о нефти и желании Дональда Трампа играть роль регионального диктатора", - подчеркнула она.
Харис отметила, что Трамп подвергает американские войска опасности, тратит миллиарды долларов, дестабилизирует Карибский регион и не предоставляет никаких законных оснований, плана выхода и никаких преимуществ внутри страны.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
СМИ: США считали отставку Мадуро основным планом по Венесуэле
Вчера, 03:32
Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН, оно пройдет 5 января.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Дотком раскритиковал атаку США на Венесуэлу
Вчера, 05:00
 
В миреВенесуэлаСШААмерикаНиколас МадуроДональд ТрампКамала ХаррисООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала