Действия США против Венесуэлы грозят обернуться хаосом, предупредила Харрис

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Действия американских властей против Венесуэлы и похищение президента страны Николаса Мадуро грозят обернуться хаосом, за который придется расплачиваться американским семьям, Действия американских властей против Венесуэлы и похищение президента страны Николаса Мадуро грозят обернуться хаосом, за который придется расплачиваться американским семьям, предупредила бывшая вице-президент США Камала Харрис.

"Мы уже видели это кино раньше. Войны ради смены режима или нефти, которые преподносятся как сила, но превращаются в хаос, а американские семьи расплачиваются за это", - написала он в соцсети Х.

"Этот шаг был незаконным и неразумным. Американский народ этого не хочет, и он устал от лжи… Речь идет о нефти и желании Дональда Трампа играть роль регионального диктатора", - подчеркнула она.

Харис отметила, что Трамп подвергает американские войска опасности, тратит миллиарды долларов, дестабилизирует Карибский регион и не предоставляет никаких законных оснований, плана выхода и никаких преимуществ внутри страны.

Трамп в субботу заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщила, что в результате атаки погибли не менее 40 человек, в том числе военные и мирные жители.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Американские СМИ вели трансляцию прибытия в штат Нью-Йорк самолета, с борта которого в окружении десятков правоохранителей вывели, предположительно, Мадуро и его жену.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН , оно пройдет 5 января.