Трамп стремится сохранить однополярный мир, считает Дугин
2025-11-10T15:16:00+03:00
2025-11-10T15:16:00+03:00
2025-11-10T15:16:00+03:00
Трамп стремится сохранить однополярный мир, считает Дугин
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, несмотря сделанные после инаугурации шаги в сторону многополярности, перестал отличаться от экс-президента США Джо Байдена и глобалистов, он стремится сохранить однополярный мир, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Трамп, несмотря на изменение риторики, по сути внешней политики вообще почти перестал отличаться от Байдена, от глобалистов. Та же самая гегемония, то же самое стремление сохранять однополярный мир вопреки тому, что после своей инаугурации Трамп попытался сделать несколько шагов в сторону признания многополярного мира, пообещал остановить конфликты, воины, договориться с Россией, перестать поддерживать террористический киевский режим", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik.
Дугин
отметил, что с момента вступления Трампа
в должность не прошло и года, а от его программы "не осталось ничего". По его словам, США
возвращаются на ту же линию, на которой они были при Байдене
, могли бы быть при возможном избрании Камалы Харрис
.