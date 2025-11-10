Трамп стремится сохранить однополярный мир, считает Дугин

"Трамп, несмотря на изменение риторики, по сути внешней политики вообще почти перестал отличаться от Байдена, от глобалистов. Та же самая гегемония, то же самое стремление сохранять однополярный мир вопреки тому, что после своей инаугурации Трамп попытался сделать несколько шагов в сторону признания многополярного мира, пообещал остановить конфликты, воины, договориться с Россией, перестать поддерживать террористический киевский режим", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik.