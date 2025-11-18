https://ria.ru/20251118/tramp-2055605347.html
Трамп сообщил о росте числа занятых американцев за время его президентства
Трамп сообщил о росте числа занятых американцев за время его президентства - РИА Новости, 18.11.2025
Трамп сообщил о росте числа занятых американцев за время его президентства
Президент США Дональд Трамп заявил, что число занятых американцев увеличилось на 1,9 миллиона человек за время его президентства. РИА Новости, 18.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
mcdonald's corporation
сша
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, McDonald's Corporation
Трамп: число занятых американцев выросло на 1,9 миллиона человек