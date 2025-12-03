https://ria.ru/20251203/karpenter-2059505019.html
Белый дом ответил на обвинения Сабрины Карпентер словами из ее песни
Белый дом ответил на обвинения Сабрины Карпентер словами из ее песни
Белый дом ответил на обвинения Сабрины Карпентер словами из ее песни
Представитель Белого дома Эбигейл Джексон саркастично ответила американской актрисе и певице Сабрине Карпентер на упреки из-за использования властями её песни
Белый дом ответил на обвинения Сабрины Карпентер словами из ее песни
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Представитель Белого дома Эбигейл Джексон саркастично ответила американской актрисе и певице Сабрине Карпентер на упреки из-за использования властями её песни в ролике с задержаниями нелегальных мигрантов, процитировав текст другой композиции исполнительницы, сообщает портал TMZ
Во вторник Карпентер назвала отвратительным опубликованный Белым домом видеоролик, в котором ее песня Juno использовалась для озвучивания ареста нелегальных мигрантов.
"Вот "короткое и приятное" сообщение для Сабрины Карпентер: мы не будем извиняться за депортацию из нашей страны опасных преступников, убийц, насильников и педофилов. Любой, кто защищает этих больных монстров глупый или, может быть, медлительный?", - заявила Джексон в комментарии для портала.
Словосочетанием Short n' Sweet ("Коротко и приятно") называется шестой альбом артистки, а фраза "глупый или, может быть, медлительный" звучит в припеве одного из её самых известных хитов Manchild.
Это не первый случай, когда президент США Дональд Трамп
оказывается втянут в конфликт с влиятельными поп-исполнителями. Ранее у президента сложились напряженные отношения с Тейлор Свифт
. Одна из главных звезд американской и мировой эстрады публично поддерживала его политических оппонентов и призывала молодежь голосовать за Камалу Харрис
.