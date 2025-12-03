Белый дом ответил на обвинения Сабрины Карпентер словами из ее песни

"Вот "короткое и приятное" сообщение для Сабрины Карпентер: мы не будем извиняться за депортацию из нашей страны опасных преступников, убийц, насильников и педофилов. Любой, кто защищает этих больных монстров глупый или, может быть, медлительный?", - заявила Джексон в комментарии для портала.