Белый дом ответил на обвинения Сабрины Карпентер словами из ее песни

14:04 03.12.2025
сша, дональд трамп, тейлор свифт (певица), камала харрис
Шоубиз, США, Дональд Трамп, Тейлор Свифт (певица), Камала Харрис
© Getty Images / Jamie McCarthyПевица и актриса Сабрина Карпентер
Певица и актриса Сабрина Карпентер. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Представитель Белого дома Эбигейл Джексон саркастично ответила американской актрисе и певице Сабрине Карпентер на упреки из-за использования властями её песни в ролике с задержаниями нелегальных мигрантов, процитировав текст другой композиции исполнительницы, сообщает портал TMZ.
Во вторник Карпентер назвала отвратительным опубликованный Белым домом видеоролик, в котором ее песня Juno использовалась для озвучивания ареста нелегальных мигрантов.
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Netflix выпустил трейлер нового фильма про рэпера Diddy
26 ноября, 04:46
"Вот "короткое и приятное" сообщение для Сабрины Карпентер: мы не будем извиняться за депортацию из нашей страны опасных преступников, убийц, насильников и педофилов. Любой, кто защищает этих больных монстров глупый или, может быть, медлительный?", - заявила Джексон в комментарии для портала.
Словосочетанием Short n' Sweet ("Коротко и приятно") называется шестой альбом артистки, а фраза "глупый или, может быть, медлительный" звучит в припеве одного из её самых известных хитов Manchild.
Это не первый случай, когда президент США Дональд Трамп оказывается втянут в конфликт с влиятельными поп-исполнителями. Ранее у президента сложились напряженные отношения с Тейлор Свифт. Одна из главных звезд американской и мировой эстрады публично поддерживала его политических оппонентов и призывала молодежь голосовать за Камалу Харрис.
Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
На жену Уилла Смита подали в суд за угрозы расправой, пишут СМИ
2 декабря, 21:46
 
ШоубизСШАДональд ТрампТейлор Свифт (певица)Камала Харрис
 
 
