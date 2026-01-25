Рейтинг@Mail.ru
Обама прокомментировал убийство мужчины агентом ICE в Миннеаполисе
25.01.2026
Обама прокомментировал убийство мужчины агентом ICE в Миннеаполисе
Обама прокомментировал убийство мужчины агентом ICE в Миннеаполисе
Бывший президент США Барак Обама выразил соболезнования по поводу гибели мужчины, который был застрелен во время рейда иммиграционной полиции ICE в... РИА Новости, 25.01.2026
в мире
сша
миннеаполис
дональд трамп
барак обама
камала харрис
сша
миннеаполис
в мире, сша, миннеаполис, дональд трамп, барак обама, камала харрис
В мире, США, Миннеаполис, Дональд Трамп, Барак Обама, Камала Харрис
Обама прокомментировал убийство мужчины агентом ICE в Миннеаполисе

Обама назвал убийство мужчины в Миннеаполисе душераздирающей трагедий

© AP Photo / Erin HooleyБарак Обама
Барак Обама - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Erin Hooley
Барак Обама. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама выразил соболезнования по поводу гибели мужчины, который был застрелен во время рейда иммиграционной полиции ICE в Миннеаполисе, назвав инцидент тревожным сигналом для американцев.
Ранее экс-вице-президент США Камала Харрис выразила соболезнования семье мужчины, который был застрелен во время рейда в Миннеаполисе. По ее словам, Алекс Джеффри Претти работал медбратом в больнице Вирджинии.
Федеральные агенты на месте перестрелки в Миннеаполисе, США. 24 января 2026 - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В США объяснили, почему правоохранитель стрелял в мужчину в Миннеаполисе
24 января, 21:05
"Убийство Алекса Претти - это душераздирающая трагедия. Оно также должно стать тревожным сигналом для каждого американца, независимо от партийной принадлежности, о том, что многие из наших основных ценностей как нации все чаще подвергаются нападкам", - говорится в публикации Обамы в соцсети X.
В своем заявлении бывший президент обвинил президента США Дональда Трампа и его администрацию в эскалации ситуации в отношении гибели американцев Рене Николь Гуд и Претти во время нескольких рейдов в Миннесоте. По его словам, Трамп и чиновники Белого дома предоставляют общественности объяснения по поводу данных инцидентов, которые не основаны на "серьезных расследованиях".
Ранее министерство внутренней безопасности сообщило, что офицер пограничного патруля в Миннеаполисе стрелял в мужчину, поскольку опасался за свою жизнь. Правоохранители проводили рейд против нелегалов, когда к ним подошел мужчина с пистолетом. Разоружить его не получилось, офицеру пришлось открыть огонь, сообщило ведомство. Трамп выразил недоумение по поводу общественного резонанса вокруг данного случая и заявил, что администрация штата призывает местных жителей к восстанию, пытаясь скрыть кражу миллиардов долларов из бюджета.
Ранее в городе агент ICE стрелял в протестующую, которая отказалась выйти из машины, поскольку счел, что она пытается наехать на правоохранителей.
Участники акции протеста против службы иммиграционного и таможенного контроля США в центре Сан-Диего - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Сан-Диего протестующие против ICE заперлись в офисе мэра
24 января, 06:58
 
В мире, США, Миннеаполис, Дональд Трамп, Барак Обама, Камала Харрис
 
 
