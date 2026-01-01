https://ria.ru/20260101/tramp-2065898470.html
Трамп "порадовался" за Клуни с паспортом Франции
Президент США Дональд Трамп назвал "хорошими новостями" решение четы Клуни взять французское гражданство, попутно раскритиковав подход Парижа к миграции. РИА Новости, 01.01.2026
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "хорошими новостями" решение четы Клуни взять французское гражданство, попутно раскритиковав подход Парижа к миграции.
В понедельник агентство Франс Пресс сообщило, что американский актер Джордж Клуни вместе с женой Амаль Аламуддин-Клуни и двумя восьмилетними детьми получил гражданство Франции. В 2024 году во время предвыборной гонки Клуни призвал Джозефа Байдена отказаться от борьбы за переизбрание, поддержал замену его кандидатуры на вице-президента Камалу Харрис. Потом, правда, назвал и ее участие в выборах ошибкой.
"Хорошие новости! Джордж и Амаль Клуни, два худших политических прогнозиста всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, находится в эпицентре серьезной проблемы преступности из-за их абсолютно ужасающего отношения к иммиграции, во многом похожего на то, что было при сонном Джо Байдене", - написал американский президент в соцсети Truth Social.