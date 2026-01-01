Рейтинг@Mail.ru
Трамп "порадовался" за Клуни с паспортом Франции - РИА Новости, 01.01.2026
01:25 01.01.2026
Трамп "порадовался" за Клуни с паспортом Франции
Трамп "порадовался" за Клуни с паспортом Франции
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "хорошими новостями" решение четы Клуни взять французское гражданство, попутно раскритиковав подход Парижа к миграции.
В понедельник агентство Франс Пресс сообщило, что американский актер Джордж Клуни вместе с женой Амаль Аламуддин-Клуни и двумя восьмилетними детьми получил гражданство Франции. В 2024 году во время предвыборной гонки Клуни призвал Джозефа Байдена отказаться от борьбы за переизбрание, поддержал замену его кандидатуры на вице-президента Камалу Харрис. Потом, правда, назвал и ее участие в выборах ошибкой.
"Хорошие новости! Джордж и Амаль Клуни, два худших политических прогнозиста всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, находится в эпицентре серьезной проблемы преступности из-за их абсолютно ужасающего отношения к иммиграции, во многом похожего на то, что было при сонном Джо Байдене", - написал американский президент в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп предупредил, что Европу может погубить собственная политика
10 декабря 2025, 04:17
 
