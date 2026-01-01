Трамп "порадовался" за Клуни с паспортом Франции

В понедельник агентство Франс Пресс сообщило, что американский актер Джордж Клуни вместе с женой Амаль Аламуддин-Клуни и двумя восьмилетними детьми получил гражданство Франции. В 2024 году во время предвыборной гонки Клуни призвал Джозефа Байдена отказаться от борьбы за переизбрание, поддержал замену его кандидатуры на вице-президента Камалу Харрис. Потом, правда, назвал и ее участие в выборах ошибкой.