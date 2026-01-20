Рейтинг@Mail.ru
Если бы у власти оказалась Харрис, США уже были бы разрушены, заявил Трамп - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 20.01.2026 (обновлено: 23:04 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/tramp-2069176544.html
Если бы у власти оказалась Харрис, США уже были бы разрушены, заявил Трамп
Если бы у власти оказалась Харрис, США уже были бы разрушены, заявил Трамп - РИА Новости, 20.01.2026
Если бы у власти оказалась Харрис, США уже были бы разрушены, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна оказалась бы разрушена всего за год, если бы он не стал президентом. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T22:56:00+03:00
2026-01-20T23:04:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20251108/bajden-2053601480.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, камала харрис
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис
Если бы у власти оказалась Харрис, США уже были бы разрушены, заявил Трамп

Трамп уверен, что США уже были бы уничтожены, если бы его не избрали президентом

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна оказалась бы разрушена всего за год, если бы он не стал президентом.
«
"Если бы меня не избрали президентом, эта страна была бы очень быстро разрушена. Я думаю, в течение года, если бы у власти оказались Камала (Харрис – ред.) или кто‑то вроде Джо (Байдена – ред.)", - сказал Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Байден обратился к Трампу с жесткой критикой
8 ноября 2025, 08:09
 
В миреСШАДональд ТрампКамала Харрис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала