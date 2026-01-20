https://ria.ru/20260120/tramp-2069176544.html
Если бы у власти оказалась Харрис, США уже были бы разрушены, заявил Трамп
Если бы у власти оказалась Харрис, США уже были бы разрушены, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна оказалась бы разрушена всего за год, если бы он не стал президентом. РИА Новости, 20.01.2026
Если бы у власти оказалась Харрис, США уже были бы разрушены, заявил Трамп
Трамп уверен, что США уже были бы уничтожены, если бы его не избрали президентом