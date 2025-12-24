https://ria.ru/20251224/tramp-2064261536.html
Трамп призвал усыпить ведущего вечернего шоу телеканала CBS
Трамп призвал усыпить ведущего вечернего шоу телеканала CBS
Трамп призвал усыпить ведущего вечернего шоу телеканала CBS
Президент США Дональд Трамп призвал "усыпить" ведущего вечернего шоу телеканала CBS Стивена Кольбера, сама программа закроется в следующем году по решению...
Трамп призвал усыпить ведущего вечернего шоу телеканала CBS
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп призвал
"усыпить" ведущего вечернего шоу телеканала CBS Стивена Кольбера, сама программа закроется в следующем году по решению телеканала.
В июле телеканал сообщил, что закроет шедшую более 30 лет программу "Позднее шоу" (The Late Show), ведущий которой активно критиковал Трампа.
"Стивен Кольбер - жалкая развалина, без таланта и всего, что необходимо для успеха в шоу-бизнесе. Теперь, после увольнения с CBS, будучи брошенным на произвол судьбы, он стал еще хуже, а его рейтинги - нулевыми. Стивен держится на ненависти и ярости - ходячий мертвец! CBS следует "усыпить его" прямо сейчас, это был бы гуманный шаг!", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
В ноябре прошлого года, будучи кандидатом в президенты США от республиканцев, Трамп подал в суд на CBS News иск на 10 миллиардов долларов и обвинил телеканал во вмешательстве в выборы из-за отказа канала опубликовать неотредактированную версию интервью с его соперницей от демократов Камалой Харрис. Впоследствии Трамп увеличил требуемую сумму до 20 миллиардов долларов. Позднее компания Paramount, владевшая телеканалом, согласилась выплатить Трампу 16 миллионов долларов по иску.
Как отмечало издание Semafor, после смены собственников CBS проводит репозиционирование в сторону более умеренной редакционной политики. Помимо прекращения контракта с Кольбером, руководство телеканала также объявило, что в дальнейшем политические передачи будут выходить без монтажа, а президентские интервью будут сопровождаться полными расшифровками.