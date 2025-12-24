МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп призвал "усыпить" ведущего вечернего шоу телеканала CBS Стивена Кольбера, сама программа закроется в следующем году по решению телеканала.

В июле телеканал сообщил, что закроет шедшую более 30 лет программу "Позднее шоу" (The Late Show), ведущий которой активно критиковал Трампа.

"Стивен Кольбер - жалкая развалина, без таланта и всего, что необходимо для успеха в шоу-бизнесе. Теперь, после увольнения с CBS, будучи брошенным на произвол судьбы, он стал еще хуже, а его рейтинги - нулевыми. Стивен держится на ненависти и ярости - ходячий мертвец! CBS следует "усыпить его" прямо сейчас, это был бы гуманный шаг!", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

В ноябре прошлого года, будучи кандидатом в президенты США от республиканцев, Трамп подал в суд на CBS News иск на 10 миллиардов долларов и обвинил телеканал во вмешательстве в выборы из-за отказа канала опубликовать неотредактированную версию интервью с его соперницей от демократов Камалой Харрис. Впоследствии Трамп увеличил требуемую сумму до 20 миллиардов долларов. Позднее компания Paramount, владевшая телеканалом, согласилась выплатить Трампу 16 миллионов долларов по иску.