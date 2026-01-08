Трамп рассказал об инциденте в Миннеаполисе

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп отреагировал на инцидент в Миннеаполисе, заявив, что агент Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), который застрелил женщину, протестовавшую против действий ведомства, действовал в порядке самообороны.

"Я только что посмотрел видеозапись инцидента, который произошёл в Миннеаполисе , штат Миннесота . Это ужасная вещь. Женщина, которая кричала, очевидно, была профессиональным агитатором, а женщина, управлявшая автомобилем, вела себя крайне агрессивно, препятствовала действиям властей и оказывала сопротивление, после чего жестоко, умышленно и яростно совершила наезд на сотрудника ICE, который, по всей видимости, выстрелил в неё в целях самообороны", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер добавил, что сотрудник ICE проходит лечение в больнице.

« "Ситуация всесторонне изучается, однако причина того, почему подобные инциденты происходят, заключается в том, что радикальные левые ежедневно угрожают, нападают и целенаправленно атакуют наших сотрудников правоохранительных органов и агентов ICE", - подытожил Трамп.

В среду помощница министра внутренней безопасности Тришия Маклафлин сообщила в соцсети X, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшая была смертельно ранена.

На опубликованных в соцсетях видеозаписях инцидента видно, как женщина на внедорожнике перекрыла одну из улиц, препятствуя проезду служебных автомобилей иммиграционной полиции. Когда офицеры попытались вытащить ее из машины, она нажала на газ, после чего прозвучали три выстрела из пистолета офицера, находившегося непосредственно перед автомобилем. Затем внедорожник резко разогнался, потерял управление и врезался в припаркованные неподалеку машины.

Трагедия произошла уже на следующий день после того, как глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в штате Миннесота. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион были направлены около 2 000 агентов и офицеров для участия в операции.