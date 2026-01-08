Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал об инциденте в Миннеаполисе - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:46 08.01.2026
https://ria.ru/20260108/tramp-2066813757.html
Трамп рассказал об инциденте в Миннеаполисе
Трамп рассказал об инциденте в Миннеаполисе - РИА Новости, 08.01.2026
Трамп рассказал об инциденте в Миннеаполисе
Президент США Дональд Трамп отреагировал на инцидент в Миннеаполисе, заявив, что агент Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), который застрелил женщину, РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-08T00:46:00+03:00
2026-01-08T00:46:00+03:00
в мире
миннеаполис
сша
миннесота
дональд трамп
тим уолц
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20260108/ssha-2066812185.html
https://ria.ru/20251222/minnesota-2063721294.html
https://ria.ru/20251208/mamdani-2060465667.html
миннеаполис
сша
миннесота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миннеаполис, сша, миннесота, дональд трамп, тим уолц, камала харрис
В мире, Миннеаполис, США, Миннесота, Дональд Трамп, Тим Уолц, Камала Харрис
Трамп рассказал об инциденте в Миннеаполисе

Трамп заявил, что агент ICE застрелил женщину в Миннеаполисе в целях самообороны

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отреагировал на инцидент в Миннеаполисе, заявив, что агент Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), который застрелил женщину, протестовавшую против действий ведомства, действовал в порядке самообороны.
"Я только что посмотрел видеозапись инцидента, который произошёл в Миннеаполисе, штат Миннесота. Это ужасная вещь. Женщина, которая кричала, очевидно, была профессиональным агитатором, а женщина, управлявшая автомобилем, вела себя крайне агрессивно, препятствовала действиям властей и оказывала сопротивление, после чего жестоко, умышленно и яростно совершила наезд на сотрудника ICE, который, по всей видимости, выстрелил в неё в целях самообороны", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Национальная гвардия - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Нацгвардию Миннесоты привели в повышенную готовность
00:17
Американский лидер добавил, что сотрудник ICE проходит лечение в больнице.
«
"Ситуация всесторонне изучается, однако причина того, почему подобные инциденты происходят, заключается в том, что радикальные левые ежедневно угрожают, нападают и целенаправленно атакуют наших сотрудников правоохранительных органов и агентов ICE", - подытожил Трамп.
В среду помощница министра внутренней безопасности Тришия Маклафлин сообщила в соцсети X, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшая была смертельно ранена.
На опубликованных в соцсетях видеозаписях инцидента видно, как женщина на внедорожнике перекрыла одну из улиц, препятствуя проезду служебных автомобилей иммиграционной полиции. Когда офицеры попытались вытащить ее из машины, она нажала на газ, после чего прозвучали три выстрела из пистолета офицера, находившегося непосредственно перед автомобилем. Затем внедорожник резко разогнался, потерял управление и врезался в припаркованные неподалеку машины.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Миннесоте служащий ICE открыл огонь по нелегалу
22 декабря 2025, 02:15
Трагедия произошла уже на следующий день после того, как глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в штате Миннесота. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион были направлены около 2 000 агентов и офицеров для участия в операции.
Операция в Миннесоте стала очередным этапом обострившегося противостояния между администрацией Трампа и демократическими властями штата, включая его губернатора Тима Уолца, который был кандидатом в вице-президенты США, баллотировавшимся вместе с соперницей Трампа Камалой Харрис.
Автомобили полицейского управления Нью-Йорка на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Мамдани дал жителям Нью-Йорка рекомендации, как вести себя с ICE
8 декабря 2025, 00:06
 
В миреМиннеаполисСШАМиннесотаДональд ТрампТим УолцКамала Харрис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала