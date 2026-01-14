Экс-вице-президент США купила дом за восемь миллионов долларов

"Харрис и ее муж Даг Эмхофф недавно потратили чуть больше восьми миллионов долларов (8,15 миллиона долларов) за дом площадью в четыре тысячи квадратных футов (371,6 квадратных метра - ред.) с четырьмя спальнями и шестью ванными в Пойнт-Дюме, районе в Малибу, где проживает много значимых фигур из Голливуда, а также с недавних пор и Кремниевой долины", - сообщает издание.