Экс-вице-президент США купила дом за восемь миллионов долларов
05:29 14.01.2026 (обновлено: 05:31 14.01.2026)
Экс-вице-президент США купила дом за восемь миллионов долларов
Экс-вице-президент США купила дом за восемь миллионов долларов
Экс-вице-президент США купила дом за восемь миллионов долларов
Бывшая вице-президент США Камала Харрис и ее супруг купили дом более чем за восемь миллионов долларов в районе города Малибу в штате Калифорния, где проживает... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
малибу
сша
калифорния
камала харрис
малибу
сша
калифорния
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
1920
1920
true
в мире, малибу, сша, калифорния, камала харрис
В мире, Малибу, США, Калифорния, Камала Харрис
Экс-вице-президент США купила дом за восемь миллионов долларов

Камала Харрис купила дом в Калифорнии за восемь миллионов долларов

Камала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Камала Харрис. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Бывшая вице-президент США Камала Харрис и ее супруг купили дом более чем за восемь миллионов долларов в районе города Малибу в штате Калифорния, где проживает много знаменитостей, сообщает газета New York Post со ссылкой поступившую в ее распоряжение информацию.
"Харрис и ее муж Даг Эмхофф недавно потратили чуть больше восьми миллионов долларов (8,15 миллиона долларов) за дом площадью в четыре тысячи квадратных футов (371,6 квадратных метра - ред.) с четырьмя спальнями и шестью ванными в Пойнт-Дюме, районе в Малибу, где проживает много значимых фигур из Голливуда, а также с недавних пор и Кремниевой долины", - сообщает издание.
Как отмечается, супруги жили в доме площадью 325 квадратных метров в районе Лос-Анджелеса Брентвуд. Статус этого жилья неясен, пишет газета.
Харрис занимала пост вице-президента с 2021 по 2025 годы.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Губернатор Пенсильвании обвинил Камалу Харрис во вранье в мемуарах
4 декабря 2025, 03:56
 
