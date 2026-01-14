https://ria.ru/20260114/kharris-2067717783.html
Экс-вице-президент США купила дом за восемь миллионов долларов
Экс-вице-президент США купила дом за восемь миллионов долларов - РИА Новости, 14.01.2026
Экс-вице-президент США купила дом за восемь миллионов долларов
Бывшая вице-президент США Камала Харрис и ее супруг купили дом более чем за восемь миллионов долларов в районе города Малибу в штате Калифорния, где проживает... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T05:29:00+03:00
2026-01-14T05:29:00+03:00
2026-01-14T05:31:00+03:00
в мире
малибу
сша
калифорния
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982604462_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_d95c2363611330e3fe17f1f8c0539bb5.jpg
https://ria.ru/20251204/memuary-2059668861.html
малибу
сша
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982604462_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_ffe25b17441061e84cd6d71eb63688d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, малибу, сша, калифорния, камала харрис
В мире, Малибу, США, Калифорния, Камала Харрис
Экс-вице-президент США купила дом за восемь миллионов долларов
Камала Харрис купила дом в Калифорнии за восемь миллионов долларов
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Бывшая вице-президент США Камала Харрис и ее супруг купили дом более чем за восемь миллионов долларов в районе города Малибу в штате Калифорния, где проживает много знаменитостей, сообщает газета New York Post
со ссылкой поступившую в ее распоряжение информацию.
"Харрис и ее муж Даг Эмхофф недавно потратили чуть больше восьми миллионов долларов (8,15 миллиона долларов) за дом площадью в четыре тысячи квадратных футов (371,6 квадратных метра - ред.) с четырьмя спальнями и шестью ванными в Пойнт-Дюме, районе в Малибу, где проживает много значимых фигур из Голливуда, а также с недавних пор и Кремниевой долины", - сообщает издание.
Как отмечается, супруги жили в доме площадью 325 квадратных метров в районе Лос-Анджелеса Брентвуд. Статус этого жилья неясен, пишет газета.
Харрис занимала пост вице-президента с 2021 по 2025 годы.