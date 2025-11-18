Рейтинг@Mail.ru
Власти США представили Белый дом в виде ресторана McDonald's
01:26 18.11.2025 (обновлено: 01:42 18.11.2025)
Власти США представили Белый дом в виде ресторана McDonald's
Власти США представили Белый дом в виде ресторана McDonald's - РИА Новости, 18.11.2025
Власти США представили Белый дом в виде ресторана McDonald's
Администрация президента США Дональда Трампа представила изображение Белого дома, стилизованное под McDonald's перед намеченным выступлением американского... РИА Новости, 18.11.2025
в мире
сша
вашингтон (штат)
калифорния
дональд трамп
камала харрис
mcdonald's corporation
сша
вашингтон (штат)
калифорния
в мире, сша, вашингтон (штат), калифорния, дональд трамп, камала харрис, mcdonald's corporation
В мире, США, Вашингтон (штат), Калифорния, Дональд Трамп, Камала Харрис, McDonald's Corporation
Власти США представили Белый дом в виде ресторана McDonald's

Администрация Трампа представила Белый дом в виде ресторана McDonald's

Здание Белого дома в виде ресторана McDonald's
Здание Белого дома в виде ресторана McDonald's
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа представила изображение Белого дома, стилизованное под McDonald's перед намеченным выступлением американского лидера на саммите владельцев франшизы американской сети ресторанов быстрого питания.
Измененная фотография официальной резиденции президентов США появилась в официальном аккаунте Белого дома в социальной сети Х. На ней изображен Белый дом со стороны северной лужайки, а на крыше здания установлен фирменный логотип McDonald's в виде желтой английской буквы М. Из середины логотипа поднимается флагшток с развивающимся американским флагом.
Вывеска ресторана McDonald's - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Сеть McDonald's зарегистрировала в России два товарных знака
10 ноября, 13:58
В понедельник в 6 вечера по времени Вашингтона (2:00 ночи вторника мск) Трамп, как ожидается, выступит перед участниками конференции McDonald's Impact Summit в американской столице с речью о доступности продуктов питания для американцев и поддержке бизнеса.
В ходе предвыборной кампании Трамп на несколько часов "вышел на работу" в McDonald's: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри. Соперница Трампа на выборах от демократов и бывшая вице-президент США Камала Харрис, в свою очередь, на предвыборных мероприятиях часто говорила о своем опыте работы в McDonald's. Ее заявления Трамп ставил под сомнение.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".
Демонтаж вывески ресторана быстрого питания McDonald's в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
McDonald's может потерять товарные знаки в России
28 сентября, 03:59
 
В мире, США, Вашингтон (штат), Калифорния, Дональд Трамп, Камала Харрис, McDonald's Corporation
 
 
