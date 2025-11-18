Власти США представили Белый дом в виде ресторана McDonald's

ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа представила изображение Белого дома, стилизованное под McDonald's перед намеченным выступлением американского лидера на саммите владельцев франшизы американской сети ресторанов быстрого питания.
Измененная фотография официальной резиденции президентов США появилась в официальном аккаунте Белого дома в социальной сети Х. На ней изображен Белый дом со стороны северной лужайки, а на крыше здания установлен фирменный логотип McDonald's в виде желтой английской буквы М. Из середины логотипа поднимается флагшток с развивающимся американским флагом.
В понедельник в 6 вечера по времени Вашингтона (2:00 ночи вторника мск) Трамп, как ожидается, выступит перед участниками конференции McDonald's Impact Summit в американской столице с речью о доступности продуктов питания для американцев и поддержке бизнеса.
В ходе предвыборной кампании Трамп на несколько часов "вышел на работу" в McDonald's: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри. Соперница Трампа на выборах от демократов и бывшая вице-президент США Камала Харрис, в свою очередь, на предвыборных мероприятиях часто говорила о своем опыте работы в McDonald's. Ее заявления Трамп ставил под сомнение.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".
