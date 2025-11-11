Рейтинг@Mail.ru
Демократы в Белом доме сломали бы страну, заявил Трамп - РИА Новости, 11.11.2025
04:16 11.11.2025
Демократы в Белом доме сломали бы страну, заявил Трамп
Демократы в Белом доме сломали бы страну, заявил Трамп - РИА Новости, 11.11.2025
Демократы в Белом доме сломали бы страну, заявил Трамп
Демократы в Белом доме сломали бы страну, заявил в интервью Fox News президент США Дональд Трамп о своей победе на выборах. РИА Новости, 11.11.2025
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
камала харрис
сша
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис
Демократы в Белом доме сломали бы страну, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Демократы в Белом доме сломали бы страну, заявил в интервью Fox News президент США Дональд Трамп о своей победе на выборах.
"Я вас уверяю, эту страну бы поломали 100% за первые пять месяцев новой администрации", - сказал президент США.
Трамп заявил, что импортные пошлины позволяют США сохранять производство
03:49
Бывший президент США Джо Байден в 2024 году сначала планировал переизбраться на должность, но после провальных дебатов с Трампом вышел из гонки в пользу своего вице-президента Камалы Харрис, она выборы проиграла. Юридически Байден, в отличие от Трампа, вправе претендовать на пост в 2028 году, поскольку отработал только один срок.
Сам Байден, который был старейшим президентом в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Белый дом в Хеллоуин опубликовал пост с призраками-демократами
31 октября, 15:46
 
