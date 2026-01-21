Рейтинг@Mail.ru
Экономист рассказал, на что направлена пошлинная политика Трампа - РИА Новости, 21.01.2026
10:07 21.01.2026
Экономист рассказал, на что направлена пошлинная политика Трампа
Экономист рассказал, на что направлена пошлинная политика Трампа - РИА Новости, 21.01.2026
Экономист рассказал, на что направлена пошлинная политика Трампа
Пошлинная политика президента США Дональда Трампа после его возращения в Белый дом направлена скорее на пополнение американского бюджета, нежели на проведение... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T10:07:00+03:00
2026-01-21T10:07:00+03:00
в мире
сша
китай
япония
дональд трамп
камала харрис
реакция на пошлины сша
сша
китай
япония
в мире, сша, китай, япония, дональд трамп, камала харрис, реакция на пошлины сша
В мире, США, Китай, Япония, Дональд Трамп, Камала Харрис, Реакция на пошлины США
Экономист рассказал, на что направлена пошлинная политика Трампа

Ауэрбак: пошлинная политика Трампа направлена на пополнение бюджета США

ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Пошлинная политика президента США Дональда Трампа после его возращения в Белый дом направлена скорее на пополнение американского бюджета, нежели на проведение последовательной промышленной политики, поделился мнением с РИА Новости отраслевой аналитик и научный сотрудник Экономического института Леви при Бард-колледже Маршалл Ауэрбак.
"Бывают моменты, когда пошлины выглядят полностью оторванными от задач промышленной политики и превращаются просто в инструмент пополнения бюджета... Судя по всему, он действительно отдаёт предпочтение доходным пошлинам, а не протекционистским, насколько он вообще всерьёз задумывается над этими вопросами", - сказал Ауэрбак.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп не знает, как вернуть доходы от пошлин, в случае проигрыша в суде
Вчера, 22:26
Эксперт также считает, что американский лидер не приводит довода в пользу политики импортозамещения, как это делает Китай и как ранее делали многие успешные азиатские экономики, такие как Япония или Южная Корея, поскольку исходит из предположения, что иностранные производители и импортёры просто возьмут издержки на себя, чтобы сохранить долю американского рынка.
"В результате американские производители не получают никакой реальной защиты от импортной конкуренции", - подытожил Ауэрбак.
Трамп снова принял президентскую присягу 20 января 2025 года после своей после победы над бывшим вице-президентом Камалой Харрис на выборах 5 ноября 2024 года. В апреле 2025 года он объявил о введении США таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.
По мнению Трампа, введенные пошлины помогли сократить торговый дефицит США до минимального уровня с 2009 года. Американский лидер также считает, что введенные им меры обеспечивают значительных доход в американскую казну.
Вучич заявил о риске закрытия фабрик в Сербии из-за пошлин США
Вучич заявил о риске закрытия фабрик в Сербии из-за пошлин США
Вчера, 21:28
 
В миреСШАКитайЯпонияДональд ТрампКамала ХаррисРеакция на пошлины США
 
 
