Экономист рассказал, на что направлена пошлинная политика Трампа

ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Пошлинная политика президента США Дональда Трампа после его возращения в Белый дом направлена скорее на пополнение американского бюджета, нежели на проведение последовательной промышленной политики, поделился мнением с РИА Новости отраслевой аналитик и научный сотрудник Экономического института Леви при Бард-колледже Маршалл Ауэрбак.

"Бывают моменты, когда пошлины выглядят полностью оторванными от задач промышленной политики и превращаются просто в инструмент пополнения бюджета... Судя по всему, он действительно отдаёт предпочтение доходным пошлинам, а не протекционистским, насколько он вообще всерьёз задумывается над этими вопросами", - сказал Ауэрбак.

Эксперт также считает, что американский лидер не приводит довода в пользу политики импортозамещения, как это делает Китай и как ранее делали многие успешные азиатские экономики, такие как Япония или Южная Корея , поскольку исходит из предположения, что иностранные производители и импортёры просто возьмут издержки на себя, чтобы сохранить долю американского рынка.

"В результате американские производители не получают никакой реальной защиты от импортной конкуренции", - подытожил Ауэрбак.

Трамп снова принял президентскую присягу 20 января 2025 года после своей после победы над бывшим вице-президентом Камалой Харрис на выборах 5 ноября 2024 года. В апреле 2025 года он объявил о введении США таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.