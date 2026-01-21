https://ria.ru/20260121/poshliny-2069238849.html
Экономист рассказал, на что направлена пошлинная политика Трампа
Экономист рассказал, на что направлена пошлинная политика Трампа - РИА Новости, 21.01.2026
Экономист рассказал, на что направлена пошлинная политика Трампа
Пошлинная политика президента США Дональда Трампа после его возращения в Белый дом направлена скорее на пополнение американского бюджета, нежели на проведение... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T10:07:00+03:00
2026-01-21T10:07:00+03:00
2026-01-21T10:07:00+03:00
в мире
сша
китай
япония
дональд трамп
камала харрис
реакция на пошлины сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068393692_0:135:3071:1862_1920x0_80_0_0_1c26e1ca346c81491c7767916e883940.jpg
https://ria.ru/20260120/tramp-2069172001.html
https://ria.ru/20260120/serbiya-2069163674.html
сша
китай
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068393692_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_4715c5ebd06490090f81ae69be2aed7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, япония, дональд трамп, камала харрис, реакция на пошлины сша
В мире, США, Китай, Япония, Дональд Трамп, Камала Харрис, Реакция на пошлины США
Экономист рассказал, на что направлена пошлинная политика Трампа
Ауэрбак: пошлинная политика Трампа направлена на пополнение бюджета США
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Пошлинная политика президента США Дональда Трампа после его возращения в Белый дом направлена скорее на пополнение американского бюджета, нежели на проведение последовательной промышленной политики, поделился мнением с РИА Новости отраслевой аналитик и научный сотрудник Экономического института Леви при Бард-колледже Маршалл Ауэрбак.
"Бывают моменты, когда пошлины выглядят полностью оторванными от задач промышленной политики и превращаются просто в инструмент пополнения бюджета... Судя по всему, он действительно отдаёт предпочтение доходным пошлинам, а не протекционистским, насколько он вообще всерьёз задумывается над этими вопросами", - сказал Ауэрбак.
Эксперт также считает, что американский лидер не приводит довода в пользу политики импортозамещения, как это делает Китай
и как ранее делали многие успешные азиатские экономики, такие как Япония
или Южная Корея
, поскольку исходит из предположения, что иностранные производители и импортёры просто возьмут издержки на себя, чтобы сохранить долю американского рынка.
"В результате американские производители не получают никакой реальной защиты от импортной конкуренции", - подытожил Ауэрбак.
Трамп
снова принял президентскую присягу 20 января 2025 года после своей после победы над бывшим вице-президентом Камалой Харрис
на выборах 5 ноября 2024 года. В апреле 2025 года он объявил о введении США
таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.
По мнению Трампа, введенные пошлины помогли сократить торговый дефицит США до минимального уровня с 2009 года. Американский лидер также считает, что введенные им меры обеспечивают значительных доход в американскую казну.