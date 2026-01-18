СМИ: Трамп угрожал CBS иском, если интервью с ним не вышло бы целиком

"Он (Трамп - ред.) сказал: "Ребята, проследите, чтобы вы ничего не вырезали, убедитесь, что интервью выйдет полностью..." Он сказал: "Если оно выйдет не полностью, мы засудим вас к чертовой матери", - цитирует Левитт газета.