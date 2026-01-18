СМИ: Трамп угрожал CBS иском, если интервью с ним не вышло бы целиком

ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Белый дом угрожал телеканалу CBS судебным иском, если недавнее интервью с президентом США Дональдом Трампом не было бы показано полностью, сообщила газета New York Times со ссылкой на полученную запись разговора пресс-секретаря Каролин Левитт с ведущим канала.
"Он (Трамп - ред.) сказал: "Ребята, проследите, чтобы вы ничего не вырезали, убедитесь, что интервью выйдет полностью..." Он сказал: "Если оно выйдет не полностью, мы засудим вас к чертовой матери", - цитирует Левитт газета.
Докупил, в свою очередь, отметил, что он с коллегами и так изначально планировал выпустить полную версию интервью.
В июле владелец CBS, медиахолдинг Paramount Skydance, согласился выплатить Трампу 16 миллионов долларов по иску, в котором он обвинял телеканал в искажении его позиции и некорректном монтаже интервью его соперницы на президентских выборах Камалы Харрис. После сделки телеканал назначил нового омбудсмена — бывшего руководителя аналитического центра Hudson Institute — и главного редактора CBS News Бари Вайс, ранее основавшую издание Free Press.