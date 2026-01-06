Рейтинг@Mail.ru
СМИ: задержанный при налете на дом Вэнса был сыном спонсора демократов
18:18 06.01.2026
СМИ: задержанный при налете на дом Вэнса был сыном спонсора демократов
СМИ: задержанный при налете на дом Вэнса был сыном спонсора демократов - РИА Новости, 06.01.2026
СМИ: задержанный при налете на дом Вэнса был сыном спонсора демократов
Задержанный при налете на дом вице-президента США Джей Ди Вэнса в штате Огайо 26-летний Уильям Дефур был сыном состоятельного спонсора Демократической партии и... РИА Новости, 06.01.2026
в мире, сша, цинциннати, огайо, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Цинциннати, Огайо, Джеймс Дэвид Вэнс
СМИ: задержанный при налете на дом Вэнса был сыном спонсора демократов

NYP: подозреваемый в нападении на дом Вэнса был сыном спонсора демократов

© Фото : Round Rock PoliceАвтомобиль полиции в США
Автомобиль полиции в США - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : Round Rock Police
Автомобиль полиции в США. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Задержанный при налете на дом вице-президента США Джей Ди Вэнса в штате Огайо 26-летний Уильям Дефур был сыном состоятельного спонсора Демократической партии и в последнее время называл себя женским именем Джулия, пишет газета New York Post.
Пятого января агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что правоохранители штата Огайо задержали неизвестного мужчину, пытавшегося проникнуть в дом вице-президента США Вэнса в городе Цинциннати. Он также повредил автомобиль Секретной службы США, прибывшей на место происшествия. Во время нападения Вэнс с семьей находился в Вашингтоне, однако посещал дом несколько дней назад.
Поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. 24 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
NBC: в поместье Трампа задержали мужчину, желавшего жениться на его внучке
4 июня 2025, 14:04
"Неуравновешенный вооруженный молотком предполагаемый вандал, обвиняемый в разбитии нескольких окон в доме вице-президента Джей Ди Вэнса в Цинциннати, является сыном известной семьи миллионеров - и, судя по всему, в последние недели использовал имя Джулия", - говорится в статье.
По данным газеты, Уильям Дефур-старший, отец задержанного, получил образование в Гарвардском университете и построил успешную карьеру педиатра-уролога, став долларовым миллионером. Он долгое время поддерживал Демократическую партию, сначала делая взносы в лоббировавший интересы медиков политкомитет, а затем пожертвовав по 5 тысяч долларов на президентские кампании Джо Байдена в 2020 году и Камалы Харрис в 2024 году.
В свою очередь задержанный Дефур-младший, указывает газета, обвинялся в незаконном проникновении на территорию психиатрического отделения больницы университета Цинциннати, однако был оправдан по причине неспособности предстать перед судом по состоянию психического здоровья. Позже, в 2024 году, он привлекался к ответственности за два эпизода вандализма, причем был приговорен к двум годам принудительного психиатрического лечения, срок которого на момент инцидента в доме Вэнса еще не истек.
Газета также отмечает, что в последнее время Дефур-младший начал использовать в аккаунтах соцсетей имя Джулия, однако задержавшие его полицейские указали его пол как мужской, вписав в анкету имя Уильям.
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В США массово поддержали Вэнса как преемника Трампа, сообщает NBC
23 декабря 2025, 20:19
 
