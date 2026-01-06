СМИ: задержанный при налете на дом Вэнса был сыном спонсора демократов

"Неуравновешенный вооруженный молотком предполагаемый вандал, обвиняемый в разбитии нескольких окон в доме вице-президента Джей Ди Вэнса в Цинциннати, является сыном известной семьи миллионеров - и, судя по всему, в последние недели использовал имя Джулия", - говорится в статье.

В свою очередь задержанный Дефур-младший, указывает газета, обвинялся в незаконном проникновении на территорию психиатрического отделения больницы университета Цинциннати, однако был оправдан по причине неспособности предстать перед судом по состоянию психического здоровья. Позже, в 2024 году, он привлекался к ответственности за два эпизода вандализма, причем был приговорен к двум годам принудительного психиатрического лечения, срок которого на момент инцидента в доме Вэнса еще не истек.