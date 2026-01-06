СМИ: задержанный при налете на дом Вэнса был сыном спонсора демократов

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Задержанный при налете на дом вице-президента США Джей Ди Вэнса в штате Огайо 26-летний Уильям Дефур был сыном состоятельного спонсора Демократической партии и в последнее время называл себя женским именем Джулия, пишет газета New York Post.
Пятого января агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что правоохранители штата Огайо задержали неизвестного мужчину, пытавшегося проникнуть в дом вице-президента США Вэнса в городе Цинциннати. Он также повредил автомобиль Секретной службы США, прибывшей на место происшествия. Во время нападения Вэнс с семьей находился в Вашингтоне, однако посещал дом несколько дней назад.
"Неуравновешенный вооруженный молотком предполагаемый вандал, обвиняемый в разбитии нескольких окон в доме вице-президента Джей Ди Вэнса в Цинциннати, является сыном известной семьи миллионеров - и, судя по всему, в последние недели использовал имя Джулия", - говорится в статье.
По данным газеты, Уильям Дефур-старший, отец задержанного, получил образование в Гарвардском университете и построил успешную карьеру педиатра-уролога, став долларовым миллионером. Он долгое время поддерживал Демократическую партию, сначала делая взносы в лоббировавший интересы медиков политкомитет, а затем пожертвовав по 5 тысяч долларов на президентские кампании Джо Байдена в 2020 году и Камалы Харрис в 2024 году.
В свою очередь задержанный Дефур-младший, указывает газета, обвинялся в незаконном проникновении на территорию психиатрического отделения больницы университета Цинциннати, однако был оправдан по причине неспособности предстать перед судом по состоянию психического здоровья. Позже, в 2024 году, он привлекался к ответственности за два эпизода вандализма, причем был приговорен к двум годам принудительного психиатрического лечения, срок которого на момент инцидента в доме Вэнса еще не истек.
Газета также отмечает, что в последнее время Дефур-младший начал использовать в аккаунтах соцсетей имя Джулия, однако задержавшие его полицейские указали его пол как мужской, вписав в анкету имя Уильям.
