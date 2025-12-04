Губернатор Пенсильвании обвинил Камалу Харрис во вранье в мемуарах

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро обвинил бывшего кандидата в президенты США Камалу Харрис в том, что она написала откровенную ложь про него в своих мемуарах, и в попытке "прикрыть свою задницу".

"Она написала это в своей книге? Это полная чушь… Могу сказать вам, что её рассказы - просто откровенная ложь... Я имею в виду, она пытается продавать книги и прикрыть свою задницу", - заявил в ответ Шапиро.