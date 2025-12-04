Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Пенсильвании обвинил Камалу Харрис во вранье в мемуарах - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:56 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/memuary-2059668861.html
Губернатор Пенсильвании обвинил Камалу Харрис во вранье в мемуарах
Губернатор Пенсильвании обвинил Камалу Харрис во вранье в мемуарах - РИА Новости, 04.12.2025
Губернатор Пенсильвании обвинил Камалу Харрис во вранье в мемуарах
Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро обвинил бывшего кандидата в президенты США Камалу Харрис в том, что она написала откровенную ложь про него в своих мемуарах, РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T03:56:00+03:00
2025-12-04T03:56:00+03:00
в мире
пенсильвания
сша
израиль
камала харрис
джош шапиро
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982604462_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_d95c2363611330e3fe17f1f8c0539bb5.jpg
https://ria.ru/20251118/tramp-2055633517.html
https://ria.ru/20251024/ssha-2050431418.html
пенсильвания
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982604462_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_ffe25b17441061e84cd6d71eb63688d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пенсильвания, сша, израиль, камала харрис, джош шапиро, джо байден
В мире, Пенсильвания, США, Израиль, Камала Харрис, Джош Шапиро, Джо Байден
Губернатор Пенсильвании обвинил Камалу Харрис во вранье в мемуарах

Губернатор Пенсильвании Шапиро обвинил Камалу Харрис во лжи в мемуарах

© AP Photo / Jacquelyn MartinКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро обвинил бывшего кандидата в президенты США Камалу Харрис в том, что она написала откровенную ложь про него в своих мемуарах, и в попытке "прикрыть свою задницу".
В ходе интервью изданию Atlantic Шапиро задали вопрос об отрывках из последней книги Харрис "107 дней", где она рассказывает об их встрече с Шапиро, когда он рассматривался на роль ее потенциального вице-президента, и том, что он настаивал на том, что хочет участвовать в принятии каждого решения.
Джо Байден и Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп захотел измерить уровень IQ Байдена и Харрис
18 ноября, 09:16
"Она написала это в своей книге? Это полная чушь… Могу сказать вам, что её рассказы - просто откровенная ложь... Я имею в виду, она пытается продавать книги и прикрыть свою задницу", - заявил в ответ Шапиро.
В ходе тура по продвижению книги "107 дней" Харрис уже неоднократно подвергалась освистыванию из-за политики администрации Джо Байдена в отношении обострения палестино-израильского конфликта.
Книга "107 дней" была выпущена в сентябре. В мемуарах Харрис описывает, в частности, президентскую кампанию 2024 года, в которой она выступила кандидатом от демократов и проиграла. Название книги - отсылка на продолжительность кампании. В книге утверждается, что позиция Байдена по Израилю навредила ее шансам выиграть.
Бывший вице-президент США Камала Харрис во время презентации мемуаров 107 дней в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Камалу Харрис освистали на презентации ее мемуаров
24 октября, 17:12
 
В миреПенсильванияСШАИзраильКамала ХаррисДжош ШапироДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала