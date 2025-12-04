Губернатор Пенсильвании обвинил Камалу Харрис во вранье в мемуарах

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро обвинил бывшего кандидата в президенты США Камалу Харрис в том, что она написала откровенную ложь про него в своих мемуарах, и в попытке "прикрыть свою задницу".
Трамп захотел измерить уровень IQ Байдена и Харрис
18 ноября, 09:16
"Она написала это в своей книге? Это полная чушь… Могу сказать вам, что её рассказы - просто откровенная ложь... Я имею в виду, она пытается продавать книги и прикрыть свою задницу", - заявил в ответ Шапиро.
В ходе тура по продвижению книги "107 дней" Харрис уже неоднократно подвергалась освистыванию из-за политики администрации Джо Байдена в отношении обострения палестино-израильского конфликта.
Книга "107 дней" была выпущена в сентябре. В мемуарах Харрис описывает, в частности, президентскую кампанию 2024 года, в которой она выступила кандидатом от демократов и проиграла. Название книги - отсылка на продолжительность кампании. В книге утверждается, что позиция Байдена по Израилю навредила ее шансам выиграть.
Камалу Харрис освистали на презентации ее мемуаров
24 октября, 17:12