03:32 18.11.2025 (обновлено: 03:35 18.11.2025)
Трамп рассказал, как осознал в McDonald's перспективы победы на выборах
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что работая год назад в McDonald's, осознал перспективы своей победы на выборах.
"Я стоял в окне, люди подъезжали немного скучающими. Они смотрели, вау. Восприятие было невероятным. Я почти знал, что одержу победу", - заявил Трамп на бизнес-конференции в Вашингтоне о роли McDonald"s.
Трамп похвалил McDonald's
02:56
В ходе предвыборной кампании Трамп на несколько часов "вышел на работу" в McDonald's: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри. Соперница Трампа от демократов и вице-президент США Камала Харрис, в свою очередь, на предвыборных мероприятиях часто говорила о своем опыте работы в McDonald's. Ее заявления Трамп поставил под сомнение.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".
Трамп назвал себя постоянным клиентом McDonald's
03:26
 
