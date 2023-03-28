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Биография Александра Митта

Биография Александра Митта - РИА Новости, 28.03.2023

Биография Александра Митта

Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Наумович Митта (настоящая фамилия – Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T02:04

2023-03-28T02:04

2023-03-28T02:04

справки

александр митта (рабинович)

москва

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Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Наумович Митта (настоящая фамилия – Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. С детства мечтал стать художником, занимался в художественном кружке и театральной студии московского Дома пионеров. В 1955 году Митта окончил инженерно-строительный факультет Московского инженерно-строительного института имени В.В. Куйбышева (ныне Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет), где учился у известного русского архитектора Константина Мельникова. После получения диплома работал графиком-карикатуристом в юмористических и литературно-художественных журналах.В 1960 году Александр Митта окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК), где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм.Во второй половине 1950-х годов работал графиком-карикатуристом в юмористических и литературно-художественных журналах (''Крокодил'', ''Веселые картинки'' и другие).Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой Колька''. Картина получила премию кинокритики за лучший фильм и премию на Международном кинофестивале в Лондоне в 1961 году.В 1962 году вышла драматическая лента ''Без страха и упрека''. Известность режиссеру принесла картина ''Звонят, откройте дверь'' (1965). На Венецианском кинофестивале фильм получил ''Золотого льва'' и приз католического жюри как лучший детский фильм.В 1969 году вышел фильм ''Гори, гори, моя звезда'', а в 1972 году – картина о подростках ''Точка, точка, запятая''. Фильм был удостоен "Серебряного приза" в конкурсе детских фильмов на VIII МКФ в Москве, главной премии на IV "Параде детских фильмов" в Белграде, приза Международного кинофестиваля детских фильмов в Салерно и премии Ленинского комсомола. Картина до сих пор считается одним из лучших фильмов про детей и для детей.В историю отечественного кино Митта вошел как создатель первой советской ленты в жанре ''фильм-катастрофа'' ''Экипаж'' (1979). Фильм собрал огромную зрительскую аудиторию и стал одним из лидеров проката за всю историю советского кино. Среди известных работ режиссера – фильмы ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'' (1976), ''Сказка странствий'' (1983), ''Затерянный в Сибири'' (1990), ''Шагал - Малевич'' (2013). На телевидении выходили сериалы, которые снимал Митта: ''Граница. Таежный роман'' (2000), ''Лебединый рай'' (2005) и др.В 2013 году Митта как сценарист и режиссер снял фильм "Шагал-Малевич" о витебском периоде жизни знаменитого живописца, графика, поэта Марка Шагала.Как актер Митта снялся в фильмах ''Июльский дождь'' (1966), ''Раскаленная суббота'' (2002), ''Дом Солнца'' (2010) и др. В 1990-х годах преподавал в киношколе Aufbaustudium-film Гамбургского университета (ФРГ). Руководитель Киношколы Александра Митты (Москва). Преподает на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Член Союза кинематографистов РФ. Входит в состав президиума Российской академии кинематографических искусств "Ника". Почетный член Российской академии художеств.Член общественного совета Московского еврейского кинофестиваля. Автор книги "Кино между адом и раем" (2010). Выпустил также детские книги "Витя в тигровой шкуре" (1960), "Прилетели марсиане…" (1960), Чудо-кровать" (1961) и "Добрый ослик" (1961). Народный артист Российской Федерации (2004). Лауреат государственной премии России за 2001 год (фильм ''Граница. Таежный роман''). Награжден орденом ''За заслуги перед Отечеством'' IV степени (2008), нагрудным знаком "За вклад в российскую культуру" (2018). Отмечен наградами кинофестиваля "Кинотавр" (2001, 2013), кинопремией "Ника" (2017). Был женат на художнице Лилии Майоровой (1928-2022). Сын Евгений Митта – художник, владелец художественной галереи. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, александр митта (рабинович), москва