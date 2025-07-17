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В Москве завершилась церемония прощания с Александром Миттой - РИА Новости, 17.07.2025
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Культура
 
15:17 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/mitta-2029714334.html
В Москве завершилась церемония прощания с Александром Миттой
В Москве завершилась церемония прощания с Александром Миттой - РИА Новости, 17.07.2025
В Москве завершилась церемония прощания с Александром Миттой
Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой завершилась в Центральном Доме литераторов в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:17:00+03:00
2025-07-17T15:17:00+03:00
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александр митта (рабинович)
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евгений герасимов
никита высоцкий
центральный дом литераторов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой завершилась в Центральном Доме литераторов в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Митта ушел из жизни в понедельник в возрасте 92 лет. Гроб с телом режиссера вынесли из зала Центрального Дома литераторов под аплодисменты. "Он прожил очень длинную жизнь, все равно это утрата, но он человек, про которого можно сказать, что он абсолютно состоялся. Он сделал то, что ему было сверху предначертано сделать", - сказал журналистам режиссер Никита Высоцкий. Художественный руководитель театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов отметил, что Митта вызывал большой интерес не только у отечественных, но и у зарубежных деятелей кино. "Я даже был свидетелем, как он в Германии читал лекции о нашем тогда еще советском кино. С каким интересом зарубежные публики, филографисты смотрели. И очень много, я думаю, думал у него получилось", - рассказал Герасимов. Церемонию также посетили гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, режиссер Андрей Смирнов, музыкант Гарик Сукачев, актеры Михаил Горевой и Алексей Агранович, продюсер Игорь Толстунов, а также коллеги, ученики и поклонники творчества Митты. Венки прислали от киношколы Митты, "Первого канала", киноконцерта "Мосфильм", студии Тодоровского, Российской академии художеств, семьи Церетели и другие. Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИК, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
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москва, германия, александр митта (рабинович), россия, евгений герасимов, никита высоцкий, центральный дом литераторов, мосфильм, российская академия художеств
Культура, Москва, Германия, Александр Митта (Рабинович), Россия, Евгений Герасимов, Никита Высоцкий, Центральный Дом литераторов, Мосфильм, Российская академия художеств
В Москве завершилась церемония прощания с Александром Миттой

Церемония прощания с Миттой завершилась в Центральном Доме литераторов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой завершилась в Центральном Доме литераторов в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Митта ушел из жизни в понедельник в возрасте 92 лет.
Чем запомнился Александр Митта
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Режиссер Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве.

Александр Митта

Режиссер Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 11
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кадр из художественного фильма "Гори, гори, моя звезда".

Кадр из фильма Гори, гори, моя звезда

Кадр из художественного фильма "Гори, гори, моя звезда".

© РИА Новости
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© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В историю отечественного кино Митта вошел как создатель первой ленты в жанре фильма-катастрофы ''Экипаж''.

Народный артист РФ Анатолий Васильев и народный артист РФ Леонид Филатов в фильме Экипаж

В историю отечественного кино Митта вошел как создатель первой ленты в жанре фильма-катастрофы ''Экипаж''.

© РИА Новости
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3 из 11
© РИА Новости / Ратушенко | Перейти в медиабанк

Картина стала одним из лидеров советского проката.

Александр Митта, режиссер фильма Экипаж, получает приз ХIII Всесоюзного кинофестиваля

Картина стала одним из лидеров советского проката.

© РИА Новости / Ратушенко
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4 из 11
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Другая известная работа режиссера — "Сказка странствий".

Актеры Андрей Миронов в роли Орландо и Татьяна Аксюта в роли Марты в фильме Сказка странствий

Другая известная работа режиссера — "Сказка странствий".

© РИА Новости
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5 из 11
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кадр из фильма "Сказ про то, как царь Петр арапа женил".

Кадр из кинофильма Сказ о том, как царь Петр арапа женил

Кадр из фильма "Сказ про то, как царь Петр арапа женил".

© РИА Новости
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6 из 11
© ОРТ (2000)

Сцена из киноленты "Граница: Таежный роман".

Кадр из фильма Граница. Таёжный роман

Сцена из киноленты "Граница: Таежный роман".

© ОРТ (2000)
7 из 11
© РИА Новости / П. Артемьев | Перейти в медиабанк

Также популярной стала его картина "Точка, точка, запятая...".

Кадр из фильма Точка, точка, запятая…

Также популярной стала его картина "Точка, точка, запятая...".

© РИА Новости / П. Артемьев
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8 из 11
© РИА Новости / Сергей Величкин | Перейти в медиабанк

В 1974 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 2004-м стал народным артистом России.

Президент РФ Владимир Путин вручает Государственную премию РФ режиссеру-постановщику телевизионного многосерийного фильма Граница.Таежный роман Александру Митте

В 1974 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 2004-м стал народным артистом России.

© РИА Новости / Сергей Величкин
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9 из 11
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

Отмечен наградами кинофестиваля "Кинотавр", премией "ТЭФИ", кинопремией "Ника".

Режиссер Александр Митта

Отмечен наградами кинофестиваля "Кинотавр", премией "ТЭФИ", кинопремией "Ника".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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10 из 11
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Митта умер 14 июля 2025 года на 93-м году жизни.

Александр Митта

Митта умер 14 июля 2025 года на 93-м году жизни.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
11 из 11

Режиссер Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 11

Кадр из художественного фильма "Гори, гори, моя звезда".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 11

В историю отечественного кино Митта вошел как создатель первой ленты в жанре фильма-катастрофы ''Экипаж''.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 11

Картина стала одним из лидеров советского проката.

© РИА Новости / Ратушенко
Перейти в медиабанк
4 из 11

Другая известная работа режиссера — "Сказка странствий".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 11

Кадр из фильма "Сказ про то, как царь Петр арапа женил".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 11

Сцена из киноленты "Граница: Таежный роман".

© ОРТ (2000)
7 из 11

Также популярной стала его картина "Точка, точка, запятая...".

© РИА Новости / П. Артемьев
Перейти в медиабанк
8 из 11

В 1974 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 2004-м стал народным артистом России.

© РИА Новости / Сергей Величкин
Перейти в медиабанк
9 из 11

Отмечен наградами кинофестиваля "Кинотавр", премией "ТЭФИ", кинопремией "Ника".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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10 из 11

Митта умер 14 июля 2025 года на 93-м году жизни.

© РИА Новости / Владимир Песня
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11 из 11
Гроб с телом режиссера вынесли из зала Центрального Дома литераторов под аплодисменты.
"Он прожил очень длинную жизнь, все равно это утрата, но он человек, про которого можно сказать, что он абсолютно состоялся. Он сделал то, что ему было сверху предначертано сделать", - сказал журналистам режиссер Никита Высоцкий.
Художественный руководитель театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов отметил, что Митта вызывал большой интерес не только у отечественных, но и у зарубежных деятелей кино.
"Я даже был свидетелем, как он в Германии читал лекции о нашем тогда еще советском кино. С каким интересом зарубежные публики, филографисты смотрели. И очень много, я думаю, думал у него получилось", - рассказал Герасимов.
Церемонию также посетили гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, режиссер Андрей Смирнов, музыкант Гарик Сукачев, актеры Михаил Горевой и Алексей Агранович, продюсер Игорь Толстунов, а также коллеги, ученики и поклонники творчества Митты.
Венки прислали от киношколы Митты, "Первого канала", киноконцерта "Мосфильм", студии Тодоровского, Российской академии художеств, семьи Церетели и другие.
Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИК, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
Режиссер Александр Митта - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Биография Александра Митты
14 июля, 11:01
 
КультураМоскваГерманияАлександр Митта (Рабинович)РоссияЕвгений ГерасимовНикита ВысоцкийЦентральный Дом литераторовМосфильмРоссийская академия художеств
 
 
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