https://ria.ru/20250717/mitta-2029714334.html

В Москве завершилась церемония прощания с Александром Миттой

В Москве завершилась церемония прощания с Александром Миттой - РИА Новости, 17.07.2025

В Москве завершилась церемония прощания с Александром Миттой

Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой завершилась в Центральном Доме литераторов в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:17:00+03:00

2025-07-17T15:17:00+03:00

2025-07-17T15:17:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой завершилась в Центральном Доме литераторов в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Митта ушел из жизни в понедельник в возрасте 92 лет. Гроб с телом режиссера вынесли из зала Центрального Дома литераторов под аплодисменты. "Он прожил очень длинную жизнь, все равно это утрата, но он человек, про которого можно сказать, что он абсолютно состоялся. Он сделал то, что ему было сверху предначертано сделать", - сказал журналистам режиссер Никита Высоцкий. Художественный руководитель театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов отметил, что Митта вызывал большой интерес не только у отечественных, но и у зарубежных деятелей кино. "Я даже был свидетелем, как он в Германии читал лекции о нашем тогда еще советском кино. С каким интересом зарубежные публики, филографисты смотрели. И очень много, я думаю, думал у него получилось", - рассказал Герасимов. Церемонию также посетили гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, режиссер Андрей Смирнов, музыкант Гарик Сукачев, актеры Михаил Горевой и Алексей Агранович, продюсер Игорь Толстунов, а также коллеги, ученики и поклонники творчества Митты. Венки прислали от киношколы Митты, "Первого канала", киноконцерта "Мосфильм", студии Тодоровского, Российской академии художеств, семьи Церетели и другие. Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИК, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.

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москва, германия, александр митта (рабинович), россия, евгений герасимов, никита высоцкий, центральный дом литераторов, мосфильм, российская академия художеств