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Чем запомнился Александр Митта - РИА Новости, 14.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:02 14.07.2025 (обновлено: 12:20 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/mitta-2028958636.html
Чем запомнился Александр Митта
Чем запомнился Александр Митта - РИА Новости, 14.07.2025
Чем запомнился Александр Митта
РИА Новости, 14.07.2025
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Чем запомнился Александр Митта

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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Режиссер Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве.

Александр Митта

Режиссер Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 11
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Кадр из художественного фильма "Гори, гори, моя звезда".

Кадр из фильма Гори, гори, моя звезда

Кадр из художественного фильма "Гори, гори, моя звезда".

© РИА Новости
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2 из 11
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В историю отечественного кино Митта вошел как создатель первой ленты в жанре фильма-катастрофы ''Экипаж''.

Народный артист РФ Анатолий Васильев и народный артист РФ Леонид Филатов в фильме Экипаж

В историю отечественного кино Митта вошел как создатель первой ленты в жанре фильма-катастрофы ''Экипаж''.

© РИА Новости
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3 из 11
© РИА Новости / Ратушенко | Перейти в медиабанк

Картина стала одним из лидеров советского проката.

Александр Митта, режиссер фильма Экипаж, получает приз ХIII Всесоюзного кинофестиваля

Картина стала одним из лидеров советского проката.

© РИА Новости / Ратушенко
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4 из 11
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Другая известная работа режиссера — "Сказка странствий".

Актеры Андрей Миронов в роли Орландо и Татьяна Аксюта в роли Марты в фильме Сказка странствий

Другая известная работа режиссера — "Сказка странствий".

© РИА Новости
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5 из 11
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кадр из фильма "Сказ про то, как царь Петр арапа женил".

Кадр из кинофильма Сказ о том, как царь Петр арапа женил

Кадр из фильма "Сказ про то, как царь Петр арапа женил".

© РИА Новости
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6 из 11
© ОРТ (2000)

Сцена из киноленты "Граница: Таежный роман".

Кадр из фильма Граница. Таёжный роман

Сцена из киноленты "Граница: Таежный роман".

© ОРТ (2000)
7 из 11
© РИА Новости / П. Артемьев | Перейти в медиабанк

Также популярной стала его картина "Точка, точка, запятая...".

Кадр из фильма Точка, точка, запятая…

Также популярной стала его картина "Точка, точка, запятая...".

© РИА Новости / П. Артемьев
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8 из 11
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В 1974 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 2004-м стал народным артистом России.

Президент РФ Владимир Путин вручает Государственную премию РФ режиссеру-постановщику телевизионного многосерийного фильма Граница.Таежный роман Александру Митте

В 1974 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 2004-м стал народным артистом России.

© РИА Новости / Сергей Величкин
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9 из 11
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

Отмечен наградами кинофестиваля "Кинотавр", премией "ТЭФИ", кинопремией "Ника".

Режиссер Александр Митта

Отмечен наградами кинофестиваля "Кинотавр", премией "ТЭФИ", кинопремией "Ника".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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10 из 11
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Митта умер 14 июля 2025 года на 93-м году жизни.

Александр Митта

Митта умер 14 июля 2025 года на 93-м году жизни.

© РИА Новости / Владимир Песня
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11 из 11
 
КультураФотоМихаил РоммСССРРСФСРМоскваВГИКАлександр Митта, кинорежиссерАлександр Митта (Рабинович)Культура-Важное
 
 
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