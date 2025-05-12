https://ria.ru/20250512/kobozev-2016451267.html

Умер актер Александр Кобозев, сыгравший в фильме "Друг мой, Колька!.."

Умер актер Александр Кобозев, сыгравший в фильме "Друг мой, Колька!.." - РИА Новости, 12.05.2025

Умер актер Александр Кобозев, сыгравший в фильме "Друг мой, Колька!.."

Актер Александр Кобозев, сыгравший в фильме "Друг мой, Колька!..", умер в возрасте 80 лет, информация об этом появилась на портале "Кинотеатр.ру". РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T11:40:00+03:00

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культура

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александр кобозев

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Актер Александр Кобозев, сыгравший в фильме "Друг мой, Колька!..", умер в возрасте 80 лет, информация об этом появилась на портале "Кинотеатр.ру". Актер ушел из жизни 11 мая. Кобозев родился 20 апреля 1945 года, окончил Институт культуры (факультет режиссуры самодеятельных театров). С 1967 по 1985 год - руководил театральной студией "На ладони", с 1985 года - работал режиссёром слайдфильмов на ВДНХ, с 1995 года - работал в Департаменте образования. Известность ему принесла роль Коли Снегирева в фильме Александра Митты "Друг мой, Колька!.."

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

александр митта (рабинович), новости культуры, кино и сериалы, александр кобозев