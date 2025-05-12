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Умер актер Александр Кобозев, сыгравший в фильме "Друг мой, Колька!.." - РИА Новости, 12.05.2025
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Культура
 
11:40 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/kobozev-2016451267.html
Умер актер Александр Кобозев, сыгравший в фильме "Друг мой, Колька!.."
Умер актер Александр Кобозев, сыгравший в фильме "Друг мой, Колька!.." - РИА Новости, 12.05.2025
Умер актер Александр Кобозев, сыгравший в фильме "Друг мой, Колька!.."
Актер Александр Кобозев, сыгравший в фильме "Друг мой, Колька!..", умер в возрасте 80 лет, информация об этом появилась на портале "Кинотеатр.ру". РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:40:00+03:00
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культура
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новости культуры
кино и сериалы
александр кобозев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Актер Александр Кобозев, сыгравший в фильме "Друг мой, Колька!..", умер в возрасте 80 лет, информация об этом появилась на портале "Кинотеатр.ру". Актер ушел из жизни 11 мая. Кобозев родился 20 апреля 1945 года, окончил Институт культуры (факультет режиссуры самодеятельных театров). С 1967 по 1985 год - руководил театральной студией "На ладони", с 1985 года - работал режиссёром слайдфильмов на ВДНХ, с 1995 года - работал в Департаменте образования. Известность ему принесла роль Коли Снегирева в фильме Александра Митты "Друг мой, Колька!.."
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александр митта (рабинович), новости культуры, кино и сериалы, александр кобозев
Культура, Александр Митта (Рабинович), Новости культуры, Кино и сериалы, Александр Кобозев
Умер актер Александр Кобозев, сыгравший в фильме "Друг мой, Колька!.."

Сыгравший в фильме "Друг мой, Колька!.." актер Александр Кобозев умер в 80 лет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из кинофильма "Друг мой, Колька"
Кадр из кинофильма Друг мой, Колька - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости
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Кадр из кинофильма "Друг мой, Колька"
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Актер Александр Кобозев, сыгравший в фильме "Друг мой, Колька!..", умер в возрасте 80 лет, информация об этом появилась на портале "Кинотеатр.ру".
Актер ушел из жизни 11 мая.
Кобозев родился 20 апреля 1945 года, окончил Институт культуры (факультет режиссуры самодеятельных театров). С 1967 по 1985 год - руководил театральной студией "На ладони", с 1985 года - работал режиссёром слайдфильмов на ВДНХ, с 1995 года - работал в Департаменте образования. Известность ему принесла роль Коли Снегирева в фильме Александра Митты "Друг мой, Колька!.."
 
КультураАлександр Митта (Рабинович)Новости культурыКино и сериалыАлександр Кобозев
 
 
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