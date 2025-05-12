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Умер актер Александр Кобозев, сыгравший в фильме "Друг мой, Колька!.."
Умер актер Александр Кобозев, сыгравший в фильме "Друг мой, Колька!.." - РИА Новости, 12.05.2025
Умер актер Александр Кобозев, сыгравший в фильме "Друг мой, Колька!.."
Актер Александр Кобозев, сыгравший в фильме "Друг мой, Колька!..", умер в возрасте 80 лет, информация об этом появилась на портале "Кинотеатр.ру". РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:40:00+03:00
2025-05-12T11:40:00+03:00
2025-05-12T11:40:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Актер Александр Кобозев, сыгравший в фильме "Друг мой, Колька!..", умер в возрасте 80 лет, информация об этом появилась на портале "Кинотеатр.ру". Актер ушел из жизни 11 мая. Кобозев родился 20 апреля 1945 года, окончил Институт культуры (факультет режиссуры самодеятельных театров). С 1967 по 1985 год - руководил театральной студией "На ладони", с 1985 года - работал режиссёром слайдфильмов на ВДНХ, с 1995 года - работал в Департаменте образования. Известность ему принесла роль Коли Снегирева в фильме Александра Митты "Друг мой, Колька!.."
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр митта (рабинович), новости культуры, кино и сериалы, александр кобозев
Культура, Александр Митта (Рабинович), Новости культуры, Кино и сериалы, Александр Кобозев
Умер актер Александр Кобозев, сыгравший в фильме "Друг мой, Колька!.."
Сыгравший в фильме "Друг мой, Колька!.." актер Александр Кобозев умер в 80 лет