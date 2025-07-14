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Умер Александр Митта - РИА Новости, 14.07.2025
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Культура
 
09:41 14.07.2025 (обновлено: 16:03 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/mitta-2028949734.html
Умер Александр Митта
Умер Александр Митта - РИА Новости, 14.07.2025
Умер Александр Митта
Народный артист России Александр Митта умер на 93-м году жизни, сообщил РИА Новости помощник режиссера Геннадий Иванов. РИА Новости, 14.07.2025
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россия
культура
александр митта (рабинович)
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ссср
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Народный артист России Александр Митта умер на 93-м году жизни, сообщил РИА Новости помощник режиссера Геннадий Иванов."Да, скончался. Сегодня ночью написал Женя (сын режиссера. — Прим. ред.). Такая печальная информация", — заявил собеседник агентства.Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960-м окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм.В историю отечественного кино Митта вошел как создатель первой ленты в жанре фильма-катастрофы ''Экипаж''. Картина стала одним из лидеров проката.Другие известные работы режиссера:Митта проявил себя и на литературном поприще, став автором книги "Кино между адом и раем". Он выпустил также детские книги "Витя в тигровой шкуре", "Прилетели марсиане…", "Чудо-кровать" и "Добрый ослик".В 1974 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 2004-м — стал народным артистом России. Награжден орденами ''За заслуги перед Отечеством'' IV и III степени. Отмечен наградами кинофестиваля "Кинотавр", премией "ТЭФИ", кинопремией "Ника".
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Памяти Мастера. Лучшие фильмы Александра Митты
Народный артист России Александр Митта скончался на 93-м году жизни. Митта родился в 1933-м году в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961-м, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Среди других работ мастера – фильмы: "Гори, гори, моя звезда", "Экипаж", "Граница. Таежный роман".
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Россия, Культура, Александр Митта (Рабинович), Москва, СССР, Михаил Ромм, ВГИК
Умер Александр Митта

Умер режиссер Александр Митта

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Народный артист России Александр Митта умер на 93-м году жизни, сообщил РИА Новости помощник режиссера Геннадий Иванов.
"Да, скончался. Сегодня ночью написал Женя (сын режиссера. — Прим. ред.). Такая печальная информация", — заявил собеседник агентства.
Чем запомнился Александр Митта
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Режиссер Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве.

Александр Митта

Режиссер Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 11
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кадр из художественного фильма "Гори, гори, моя звезда".

Кадр из фильма Гори, гори, моя звезда

Кадр из художественного фильма "Гори, гори, моя звезда".

© РИА Новости
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2 из 11
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В историю отечественного кино Митта вошел как создатель первой ленты в жанре фильма-катастрофы ''Экипаж''.

Народный артист РФ Анатолий Васильев и народный артист РФ Леонид Филатов в фильме Экипаж

В историю отечественного кино Митта вошел как создатель первой ленты в жанре фильма-катастрофы ''Экипаж''.

© РИА Новости
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3 из 11
© РИА Новости / Ратушенко | Перейти в медиабанк

Картина стала одним из лидеров советского проката.

Александр Митта, режиссер фильма Экипаж, получает приз ХIII Всесоюзного кинофестиваля

Картина стала одним из лидеров советского проката.

© РИА Новости / Ратушенко
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4 из 11
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Другая известная работа режиссера — "Сказка странствий".

Актеры Андрей Миронов в роли Орландо и Татьяна Аксюта в роли Марты в фильме Сказка странствий

Другая известная работа режиссера — "Сказка странствий".

© РИА Новости
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5 из 11
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кадр из фильма "Сказ про то, как царь Петр арапа женил".

Кадр из кинофильма Сказ о том, как царь Петр арапа женил

Кадр из фильма "Сказ про то, как царь Петр арапа женил".

© РИА Новости
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6 из 11
© ОРТ (2000)

Сцена из киноленты "Граница: Таежный роман".

Кадр из фильма Граница. Таёжный роман

Сцена из киноленты "Граница: Таежный роман".

© ОРТ (2000)
7 из 11
© РИА Новости / П. Артемьев | Перейти в медиабанк

Также популярной стала его картина "Точка, точка, запятая...".

Кадр из фильма Точка, точка, запятая…

Также популярной стала его картина "Точка, точка, запятая...".

© РИА Новости / П. Артемьев
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8 из 11
© РИА Новости / Сергей Величкин | Перейти в медиабанк

В 1974 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 2004-м стал народным артистом России.

Президент РФ Владимир Путин вручает Государственную премию РФ режиссеру-постановщику телевизионного многосерийного фильма Граница.Таежный роман Александру Митте

В 1974 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 2004-м стал народным артистом России.

© РИА Новости / Сергей Величкин
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9 из 11
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

Отмечен наградами кинофестиваля "Кинотавр", премией "ТЭФИ", кинопремией "Ника".

Режиссер Александр Митта

Отмечен наградами кинофестиваля "Кинотавр", премией "ТЭФИ", кинопремией "Ника".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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10 из 11
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Митта умер 14 июля 2025 года на 93-м году жизни.

Александр Митта

Митта умер 14 июля 2025 года на 93-м году жизни.

© РИА Новости / Владимир Песня
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11 из 11

Режиссер Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 11

Кадр из художественного фильма "Гори, гори, моя звезда".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 11

В историю отечественного кино Митта вошел как создатель первой ленты в жанре фильма-катастрофы ''Экипаж''.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 11

Картина стала одним из лидеров советского проката.

© РИА Новости / Ратушенко
Перейти в медиабанк
4 из 11

Другая известная работа режиссера — "Сказка странствий".

© РИА Новости
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5 из 11

Кадр из фильма "Сказ про то, как царь Петр арапа женил".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 11

Сцена из киноленты "Граница: Таежный роман".

© ОРТ (2000)
7 из 11

Также популярной стала его картина "Точка, точка, запятая...".

© РИА Новости / П. Артемьев
Перейти в медиабанк
8 из 11

В 1974 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 2004-м стал народным артистом России.

© РИА Новости / Сергей Величкин
Перейти в медиабанк
9 из 11

Отмечен наградами кинофестиваля "Кинотавр", премией "ТЭФИ", кинопремией "Ника".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
10 из 11

Митта умер 14 июля 2025 года на 93-м году жизни.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
11 из 11
Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960-м окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм.
В историю отечественного кино Митта вошел как создатель первой ленты в жанре фильма-катастрофы ''Экипаж''. Картина стала одним из лидеров проката.
Другие известные работы режиссера:
  • "Гори, гори, моя звезда";
  • "Сказ про то, как царь Петр арапа женил";
  • "Сказка странствий";
  • "Граница: Таежный роман".
Митта проявил себя и на литературном поприще, став автором книги "Кино между адом и раем". Он выпустил также детские книги "Витя в тигровой шкуре", "Прилетели марсиане…", "Чудо-кровать" и "Добрый ослик".
В 1974 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 2004-м — стал народным артистом России. Награжден орденами ''За заслуги перед Отечеством'' IV и III степени. Отмечен наградами кинофестиваля "Кинотавр", премией "ТЭФИ", кинопремией "Ника".
Кинорежиссер, народный артист России Александр Митта - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Биография Александра Митты
Вчера, 11:01
 
КультураРоссияАлександр Митта (Рабинович)МоскваСССРМихаил РоммВГИК
 
 
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