https://ria.ru/20250714/mitta-2028949734.html

Умер Александр Митта

Умер Александр Митта - РИА Новости, 14.07.2025

Умер Александр Митта

Народный артист России Александр Митта умер на 93-м году жизни, сообщил РИА Новости помощник режиссера Геннадий Иванов. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T09:41:00+03:00

2025-07-14T09:41:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Народный артист России Александр Митта умер на 93-м году жизни, сообщил РИА Новости помощник режиссера Геннадий Иванов."Да, скончался. Сегодня ночью написал Женя (сын режиссера. — Прим. ред.). Такая печальная информация", — заявил собеседник агентства.Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960-м окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм.В историю отечественного кино Митта вошел как создатель первой ленты в жанре фильма-катастрофы ''Экипаж''. Картина стала одним из лидеров проката.Другие известные работы режиссера:Митта проявил себя и на литературном поприще, став автором книги "Кино между адом и раем". Он выпустил также детские книги "Витя в тигровой шкуре", "Прилетели марсиане…", "Чудо-кровать" и "Добрый ослик".В 1974 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 2004-м — стал народным артистом России. Награжден орденами ''За заслуги перед Отечеством'' IV и III степени. Отмечен наградами кинофестиваля "Кинотавр", премией "ТЭФИ", кинопремией "Ника".

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Памяти Мастера. Лучшие фильмы Александра Митты Народный артист России Александр Митта скончался на 93-м году жизни. Митта родился в 1933-м году в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961-м, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Среди других работ мастера – фильмы: "Гори, гори, моя звезда", "Экипаж", "Граница. Таежный роман". 2025-07-14T09:41 true PT2M38S

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россия, александр митта (рабинович), москва, ссср, михаил ромм, вгик