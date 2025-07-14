Умер Александр Митта

Умер режиссер Александр Митта
Режиссер Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве.
Режиссер Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве.
В историю отечественного кино Митта вошел как создатель первой ленты в жанре фильма-катастрофы ''Экипаж''.
В историю отечественного кино Митта вошел как создатель первой ленты в жанре фильма-катастрофы ''Экипаж''.
Картина стала одним из лидеров советского проката.
Сцена из киноленты "Граница: Таежный роман".
Сцена из киноленты "Граница: Таежный роман".
Также популярной стала его картина "Точка, точка, запятая...".
Также популярной стала его картина "Точка, точка, запятая...".
В 1974 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 2004-м стал народным артистом России.
В 1974 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 2004-м стал народным артистом России.
Отмечен наградами кинофестиваля "Кинотавр", премией "ТЭФИ", кинопремией "Ника".
Отмечен наградами кинофестиваля "Кинотавр", премией "ТЭФИ", кинопремией "Ника".
Митта умер 14 июля 2025 года на 93-м году жизни.
Митта умер 14 июля 2025 года на 93-м году жизни.
Режиссер Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве.
В историю отечественного кино Митта вошел как создатель первой ленты в жанре фильма-катастрофы ''Экипаж''.
Картина стала одним из лидеров советского проката.
Сцена из киноленты "Граница: Таежный роман".
Также популярной стала его картина "Точка, точка, запятая...".
В 1974 году он был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 2004-м стал народным артистом России.
Отмечен наградами кинофестиваля "Кинотавр", премией "ТЭФИ", кинопремией "Ника".
Митта умер 14 июля 2025 года на 93-м году жизни.
- "Гори, гори, моя звезда";
- "Сказ про то, как царь Петр арапа женил";
- "Сказка странствий";
- "Граница: Таежный роман".