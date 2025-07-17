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В Москве пройдет церемония прощания с режиссером Александром Миттой - РИА Новости, 17.07.2025
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Культура
 
00:53 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/mitta-2029589757.html
В Москве пройдет церемония прощания с режиссером Александром Миттой
В Москве пройдет церемония прощания с режиссером Александром Миттой - РИА Новости, 17.07.2025
В Москве пройдет церемония прощания с режиссером Александром Миттой
Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой состоится в четверг в Центральном Доме литераторов в Москве. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T00:53:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой состоится в четверг в Центральном Доме литераторов в Москве. Режиссёр ушел из жизни в понедельник в возрасте 92 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Александра Митты, отметив, что его фильмы стали подлинной классикой российского и мирового кинематографа. Соболезнования также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Михаил Мишустин, Союз кинематографистов России, а также друзья, коллеги и ученики режиссера. Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИК, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
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россия, москва, белоруссия, александр митта (рабинович), владимир путин, александр лукашенко, центральный дом литераторов, вгик, культура, общество
Культура, Россия, Москва, Белоруссия, Александр Митта (Рабинович), Владимир Путин, Александр Лукашенко, Центральный Дом литераторов, ВГИК, Культура, Общество
В Москве пройдет церемония прощания с режиссером Александром Миттой

Прощание с режиссером Миттой пройдет в четверг в Центральном Доме литераторов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАлександр Митта
Александр Митта - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Александр Митта . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Александром Миттой состоится в четверг в Центральном Доме литераторов в Москве.
Режиссёр ушел из жизни в понедельник в возрасте 92 лет.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Александра Митты, отметив, что его фильмы стали подлинной классикой российского и мирового кинематографа.
Соболезнования также выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Михаил Мишустин, Союз кинематографистов России, а также друзья, коллеги и ученики режиссера.
Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИК, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он снял вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
Александр Митта - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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КультураРоссияМоскваБелоруссияАлександр Митта (Рабинович)Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоЦентральный Дом литераторовВГИККультураОбщество
 
 
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